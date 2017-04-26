10 неочевидных причин высыпаний на теле, не связанных с гормонами

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Появление прыщика на теле может стать неприятным сюрпризом. Но чаще всего эти высыпания связаны с внешними факторами и легко поддаются лечению. AdMe.ru узнал самые действенные способы устранения и профилактики акне.

Спина и плечи

Трение от лямок рюкзака или ношение узкой синтетической одежды могут быть причинами высыпаний на спине. Если у вас мелкие красные прыщики, то, скорее всего, так проявляется аллергия на моющие средства или бытовую химию. Любовь к жирной и жареной пище также может привести к появлению угревой сыпи. В лечении высыпаний хорошо помогают солевые ванны раз в неделю или ополаскивание яблочным уксусом с водой в пропорции 1:2.

Грудь

Аллергическая реакция на стиральный порошок или гель для душа — самая распространенная причина появления прыщиков. Также высыпания на груди могут быть реакцией организма на холодные напитки, острую пищу и морепродукты. Смешайте пищевую соду с водой и в течение 30 секунд массируйте кожу получившейся кашицей, затем смойте теплой водой.

Шея

Трение узкого воротника о кожу может вызывать прыщи на шее. Акне могут быть результатом аллергической реакции на шампунь или ополаскиватель для волос. Еще одна популярная причина появления сыпи — чрезмерное употребление сладкого. Протрите шею ватным тампоном, смоченным в соке лимона или лайма, оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

Руки

Нарушения в работе пищеварительной системы, аллергия на моющие средства или антибиотики могут быть причинами появления прыщиков. Если вы часто посещаете бассейн, сауну или спортзал, вы можете подхватить один из видов грибка, который при воспалении приводит к формированию угрей. Если появление прыщей не связано с грибковой инфекцией, то избавиться от акне поможет картофельный сок: достаточно натереть половинкой сырого картофеля проблемные участки кожи и смыть через полчаса.

Ноги

Недостаточная гигиена и ношение узкой синтетической одежды — самая распространенная причина появления угревой сыпи. Высыпания также возможны после неправильного бритья — тупой бритвой или против роста волос. Добавьте 5–6 капель масла чайного дерева в ваш гель для душа.