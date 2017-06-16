10 неочевидных правил покупки продуктов, о которых знают только специалисты

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Все знают, что при покупке продуктов нужно смотреть на срок годности. Однако, как показывает практика, одного этого очень мало — нужно обращать внимание и на другие, порой не очень явные вещи. AdMe.ru изучил советы о том, на что обратить внимание при походе в супермаркет, и делится ими с вами.

Срок годности зависит от категории продукта

То, как указывается срок годности товара на этикетке, зависит от того, сколько времени он может храниться. Так, на продуктах годностью до 72 часов должны быть указаны время, день и месяц. На продуктах, хранящихся от 72 часов до 30 суток, — день, месяц и год. И наконец, на товаре, чей срок годности исчисляется месяцами, — месяц и год.

ГОСТ не гарантирует качество

Современные ГОСТы зачастую не регламентируют количество тех или иных ингредиентов в той же колбасе или сосисках, а только указывают определенное содержание соли или белка. Кроме того, надпись «ГОСТ» может указывать только на то, что согласно ему была сделана только упаковка, а не содержащийся в ней продукт. Иногда недобросовестные производители пишут ГОСТы, что называется, наобум, вводя покупателя в заблуждение. Впрочем, есть и те, кто строго следует утвержденным стандартам и производит по-настоящему качественный продукт.

Товары с истекшим сроком годности продавать запрещено

Часто можно встретить в магазинах товар с большой скидкой, срок годности которого истек вчера. Несмотря на то что при правильном хранении товар, скорее всего, не пришел в негодность, продавать его в магазинах запрещено законом.

Условия хранения не менее важны, чем срок годности

Даже если срок годности товара еще не истек, обязательно нужно обратить внимание на условия хранения, написанные на его этикетке. Если они не соблюдаются, то даже не просроченный товар может стать непригодным в пищу. При покупке товара, хранящегося в холодильной или морозильной витрине, обратите внимание на температуру внутри них. Она указывается либо на дисплее холодильника, либо на спиртовом термометре, лежащем на одной из полок.

Скоропортящиеся продукты должны быть местного производства

При покупке товара с небольшим сроком годности нужно обратить внимание на место его производства: чем ближе оно к магазину, тем больше вероятность купить свежий и качественный продукт.

Дата производства или дата расфасовки?

Продавая нарезанный в самом магазине товар, продавцы порой идут на уловки и вместо даты изготовления продукта ставят на этикетке дату нарезки. Конечно, магазины обязаны указывать на этикетках, какая именно дата на них обозначена, однако на практике это работает далеко не всегда. Поэтому если возникают какие-то сомнения, стоит попросить у продавца документы на этот продукт.

Срок годности замороженных продуктов не гарантирует качество

Слипшиеся замороженные продукты, например овощи или котлеты, говорят о том, что они были неоднократно разморожены и заморожены, а значит, не годятся для употребления в пищу.

Этикетка — важный документ

На этикетке должна быть не только полная информация о составе продукта, его пищевой ценности, сроке годности, но и данные о его производителе. Причем указан должен быть не только юридический адрес фирмы, выпускающей тот или иной продукт, но и адрес фактического производства продукции. Кроме того, все даты должны быть прописаны четко и ясно — если цифры расплывчатые, то, скорее всего, их изменяли, причем, возможно, не один раз.

Скидки на товар с истекающим сроком годности

Часто в магазинах делают большие скидки на товар, срок годности которого заканчивается завтра-послезавтра. Покупать такие продукты можно, однако стоит обратить внимание на условия их хранения, и немедленно употребить в пищу.

Правило 12 часов для расфасованного товара и салатов

И еще одно правило для мясных, сырных и рыбных нарезок, сделанных в магазинах: срок их реализации составляет не более 12 часов с момента расфасовки. То же самое касается и готовых салатов, заправленных майонезом.