10 необычных способов использовать косметику по-новому

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В косметичке любой девушки найдется множество баночек. Все они чаще всего необходимы. Но, оказывается, привычную косметику можно использовать не только по прямому назначению. AdMe.ru собрал подборку необычных идей, которые позволят раскрыть все возможности вашей косметики.

Помада вместо консилера

В ситуации, когда консилер не справляется с кругами под глазами, вам на помощь может прийти помада. Пошаговая инструкция тут.

Гигиеническая помада как масло для волос

Волосы слишком пушатся или сохнут на кончиках? Если под рукой нет специального масла или спрея, то можно использовать гигиеническую помаду. Как это делать, рассказывают здесь.

Бальзам для губ в качестве геля для бровей

Если вы любите ухаживать за своими бровями, но под рукой не оказалось специального геля для их укладки, тут рассказывают, как обойтись в этой ситуации обычным бальзамом для губ.

Тени для век как краситель для бесцветного лака

Всегда есть тени, которые выходят из моды. Им можно подарить вторую жизнь, сделав цветной лак. Вот тут подробная инструкция.

Тени для век вместо подводки для глаз

Для создания потрясающего образа не обязательно покупать цветную подводку для глаз или карандаш. Можно обойтись обычными тенями. Детальную инструкцию написали здесь.

Тушь для ресниц в качестве подводки

Некоторые девушки могут с одной лишь тушью для ресниц сделать эффектный макияж. И здесь поясняют, как это возможно.

Тени для век вместо помады

За модой сложно угнаться: сегодня популярна алая матовая помада, а завтра — помада с металлическим эффектом. Тени помогут вам всегда быть в тренде. Как использовать тени для век в качестве помады, рассказывают тут.

Пудра для превращения глянцевой помады в матовую

Иногда под рукой нет матовой помады, но глянец уже надоел. В этой ситуации поможет обычная пудра. Как любую помаду сделать матовой, читайте тут.

Пудра и масло в качестве ингредиентов для тонального крема

Чтобы получить тональный крем идеальной консистенции и цвета, воспользуйтесь минеральной пудрой и качественным увлажняющим кремом или маслом для лица.

Румяна вместо теней для век

Обычные румяна могут полностью заменить тени для век, а могут только изящно дополнить макияж глаз. Как это сделать, читайте здесь и вот тут.