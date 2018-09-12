10 навыков, которыми необходимо овладеть, чтобы найти лучшую работу в XXI веке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В XXI веке работодателей сложно удивить красным дипломом, знанием компьютерных программ и высокой продуктивностью. В эру высоких технологий и автоматизации привычных процессов нужно приложить усилия, чтобы оставаться востребованным специалистом. Необходимо быть не только уверенным в себе, но и уметь анализировать, иметь лидерские качества и знать, как решить конфликт.

AdMe.ru разобрался, какими навыками необходимо обладать, чтобы легко найти работу и стать эффективным работником в наше время.

1. Коммуникационные навыки

Практически в любой сфере деятельности многое зависит от взаимодействия с людьми. Умение начинать диалог, расположить к себе собеседника, поддерживать беседу и внимательно слушать — одни из самых важных навыков в XXI веке. Помимо этого следует научиться анализировать разговор и максимально точно передавать необходимую информацию в письменном виде. Чтобы развить навыки общения, можно начать с книги «Переговоры без поражения. Гарвардский метод», Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Паттон, 2018.

Также советуем книгу «Как разговаривать с кем угодно. Уверенное общение в любой ситуации», Марк Роудз, 2015.

2. Уверенность в себе

Многим кажется, что уверенность в себе — это врожденная черта, однако ее можно в себе развить. Уверенность в своих силах помогает проанализировать ситуацию, оценить условия и возможности и добиться поставленной цели. Для успешного построения карьеры следует верить в себя. Для первых успешных шагов в развитии уверенности можно прочесть книгу «Уверенность в себе. Книга для работы над собой», Элис Мьюир, 2015.

Или следуйте простой инструкции, чтобы зарядиться мотивацией для дальнейших достижений.

3. Креативность

Работодатели в XXI веке заинтересованы в творческих людях, готовых генерировать идеи и искать нестандартный подход к задаче. Поэтому идеальному сотруднику следует быть готовым принимать творческие решения. Не стоит путать креативность с оригинальностью: творческое мышление несет смысл, а не только непохожесть. Чтобы начать мыслить не так, как все, можно прочесть книгу Майкла Микалко «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно», 2015.

Развить творческие способности поможет рукопись Остина Клеона «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения», 2018.

4. Лидерские навыки

Даже если вы не стремитесь стать руководителем компании, уметь руководить хотя бы двумя сотрудниками — одно из самых важных качеств нашего века. Лидерство — способность брать на себя ответственность, принимать решения, отстаивать свою точку зрения, быть надежным. А так как эти качества встречаются не у всех, их обладатели особенно ценятся. Как стать лидером, доступно объяснит общественный деятель Ирина Хакамада.

Для любителей читать подойдет книга «Как достичь успеха и стать лидером» Валентина Бадрака.

5. Гибкость и адаптируемость

Хорошему специалисту следует быстро реагировать на новую информацию и подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Важно знать, как переключаться с одного дела на другое, а не выполнять их одновременно и некачественно. Поэтому адаптация важна не только для эволюции, но и для успешной карьеры. Как научиться адаптироваться и приспосабливаться к новым условиям, подскажет книга Шэрон Мельник «Стрессоустойчивость. Как сохранять спокойствие и эффективность в любых ситуациях», 2015

Или посмотрите лекцию Джаспера Рейда о важности адаптации для успешной карьеры.

6. Умение разрешать конфликты

Проблемы и конфликты возникают на работе чуть ли не каждую минуту, поэтому одно из важных умений — легко разрешать такие ситуации. Ключ кроется в способности проявлять эмпатию, но при этом просчитывать последствия своих действий и понимать, что важно для дела. Развить навык разрешения конфликтов поможет книга Стюарта Левина «Разрешение конфликтов. От конфликта к сотрудничеству», 2008.

Методы решения проблемных ситуаций описаны в книге Джини Грэхема Скотта «Сила ума. Способы разрешения конфликтов», 1994.

7. Аналитические и исследовательские навыки

Специалисту XXI века следует уметь адекватно оценивать ситуацию и выявлять несколько способов решения проблемы. Сейчас ценится способность быстро анализировать большой объем информации, делая правильные выводы и прогнозы. Благодаря этому можно стать более организованным. Также важно обладать навыками скорочтения. Развить аналитические способности могут помочь мысли Адама Уилсона в книге «Как развить интеллект. Психология умника», 2013.

Хороший самоучитель для развития навыков мышления — книга Эдварда де Боно «Научите себя думать: самоучитель по развитию мышления», 1995.

8. Быть мотивированным

У идеального сотрудника горят глаза и есть желание расти и развиваться. Мотивация заставляет человека двигаться вперед, а то, что делается со страстью, делается в разы лучше. Работодатель прекрасно знает эти законы, поэтому и ищет заинтересованного в работе специалиста. Найти мотивацию и научиться мечтать может помочь книга Барбары Шер «Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь», 2016.

Доступно рассказывает о психологии самомотивации профессор Скотт Геллер.

9. Позитивное мышление

Это такой тип мышления, при котором человек видит преимущественно достоинства во время решения важных задач. Человек, мыслящий позитивно, не игнорирует негатив, он спокойно и конструктивно реагирует на ситуацию, веря в лучшее. В трудные времена любой работодатель захочет иметь в коллективе именно позитивно настроенного сотрудника, не впадающего в стрессовое состояние. Профессор Хелен Петерсон делится своими исследованиями позитивного мышления и его влияния на жизнь.

Писатель и психолог Эндрю Мэтьюз просто и с юмором описал главные шаги на пути к легкому отношению к жизни и позитиву.

10. Человеческие качества

Чтобы быть успешным человеком, необходимо обладать всеми присущими ему качествами: быть вежливым, нравиться людям, уважать корпоративную этику. Конечно же, не следует забывать про пунктуальность. Как известно, прийти на 5 минут раньше значит прийти вовремя. Прийти вовремя значит опоздать. Прийти на 5 минут позже значит можно было вообще не приходить. В наш век это качество очень ценится. Развить в себе пунктуальность и забыть об опозданиях поможет книга Дианы де Лонзор «Легкий способ перестать опаздывать», 2013.

А дозу положительной энергии можно найти в «Книге радости: Как быть счастливым в меняющемся мире», Далай-лама, Десмонд Туту и Дуглас Абрамс, 2017.

Какие еще качества и навыки вы могли бы добавить в этот список? Поделитесь своим опытом поиска работы или сотрудников.