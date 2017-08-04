10 натуральных средств, которые помогут получить потрясающий загар
Как это ни парадоксально, но со времен изобретения солнцезащитного крема количество заболевших меланомой увеличилось в разы. Ученые до сих пор спорят, так ли на самом деле безопасен этот пляжный must-have.
AdMe.ru решил выяснить, а существуют ли натуральные вещества с SPF? Оказалось, еще как! Рецепт нанесения смотрите в конце статьи.
Как все это наносить
Масла не следует использовать в чистом виде, так как они могут вызвать сухость или раздражение кожи. Наилучший вариант — соединить их с оксидом цинка или диоксидом титана (продаются в любой аптеке в виде порошка). Это отличные фильтры с отражающим солнечные лучи барьером. Добавляйте один из них в масло (или смесь нескольких масел с активаторами загара) в количестве 1:10 (например, на 1 стакан масла 2 ст. л. порошка), перемешайте до растворения — вот и весь рецепт безопасного и красивого загара.
При этом не забывайте, что с любой защитой не стоит злоупотреблять времяпрепровождением на солнце. Приятного отдыха!
Фото на превью depositphotos