10 натуральных средств, которые помогут получить потрясающий загар

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Как это ни парадоксально, но со времен изобретения солнцезащитного крема количество заболевших меланомой увеличилось в разы. Ученые до сих пор спорят, так ли на самом деле безопасен этот пляжный must-have.

AdMe.ru решил выяснить, а существуют ли натуральные вещества с SPF? Оказалось, еще как! Рецепт нанесения смотрите в конце статьи.