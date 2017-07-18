10 мифов об уходе за волосами, в которые давно пора перестать верить

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Нам с детства внушают, что частое мытье портит волосы, а правильный уход способен творить чудеса с объемом прически. Однако, как оказалось, большинство из этих непреложных истин не что иное, как миф. AdMe.ru собрал самые популярные мифы об уходе за волосами и спешит поделиться их разоблачением со своими читателями.

Миф № 1. Чем чаще подстригать волосы, тем быстрее они будут расти

Так как волосы растут не от кончика, а от корня, стрижка никак не влияет на скорость роста. Кроме того, бритье налысо, вопреки распространенному мнению, не влияет на густоту волос, поскольку количество волосяных луковиц заложено у каждого человека генетически.

Миф № 2. Естественная сушка волос лучше фена

Если у вас короткие волосы, которые сохнут за несколько минут, то для их сушки использовать фен вовсе не обязательно. Однако длинные волосы предпочтительнее сушить феном, поскольку молекулы воды, проникая в структуру волос, буквально вымывают из них кератин, делая ломкими и сухими.

Миф № 3. Волосы «привыкают» к шампуню

Поскольку волосы, как и ногти, состоят из мертвой ткани, ни о каком «привыкании» не может быть и речи. Иными словами, если вы моете голову одним и тем же шампунем в течение долгого времени, волосы не станут пачкаться быстрее или расти медленнее — на это может влиять множество факторов, но только не «привычка» волос к той или иной марке.

Миф № 4. Сухая кожа головы — главная причина перхоти

Здесь все как раз с точностью до наоборот. Перхоть бывает у людей с жирной кожей головы, поэтому при появлении такой проблемы нужно перестать использовать масло для волос, которое, вопреки ожиданиям, только ухудшает ситуацию.

Миф № 5. Посеченные кончики волос можно восстановить

С помощью специальных масок или масел можно на время «закрыть» сеченые кончики, однако, чтобы избавиться от них, подстригать волосы время от времени все же придется.

Миф № 6. Частое расчесывание оздоравливает волосы

Слишком частое расчесывание распределяет кожный жир по волосам, и они пачкаются заметно быстрее. Однако само по себе расчесывание на здоровье волос никак не влияет и даже может навредить. Поэтому расчесывать волосы нужно только по мере необходимости — в этом случае по волосам распределится небольшое количество жира, что поможет им выглядеть блестящими, но не грязными.

Миф № 7. Правильный уход сделает волосы толще

Толщина волос, равно как и количество волосяных луковиц, закладывается генетически, поэтому уход никак не может на нее повлиять. А вот с приданием объема волосам средства для ухода справляются на отлично.

Миф № 8. Чем чаще мыть волосы, тем жирнее они становятся

Так же, как цвет, толщина и кучерявость волос, количество жира, выделяемого жировыми клетками, закладываются генетически. Поэтому частое или редкое мытье, увы, никак не скажется на скорости загрязнения волос. Однако правильно подобранный уход может отрегулировать работу сальных желез, и волосы будут пачкаться медленнее.

Миф № 9. Если вырвать седой волос, то на его месте вырастут 2 или 3

Поскольку количество волос у каждого человека не зависит от ухода за ними или правильного питания, на месте одного волоса не может вырасти несколько. Однако вырывать седые волосы все-таки не стоит, поскольку это может повредить фолликул или вызвать врастание волоса.

Миф № 10. Прохладная вода закрывает кутикулу, и волосы становятся гладкими

Поскольку волос состоит из мертвых тканей, ни холодная, ни горячая вода не способна как-то повлиять на состояние кутикулы.