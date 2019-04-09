10 мифов о здоровом образе жизни, в которые мы поверили благодаря интернету

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Тренд на здоровый образ жизни прослеживается по всему миру. Правильное питание, спорт и различные практики пропагандируют известные люди: актеры, политики, блогеры, певцы. Но чем больше ЗОЖ-советов существует, тем труднее отличить, какие из них работают, а какие могут принести вред.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться в том, какие советы о здоровом образе жизни оказались ложными.

Миф № 1: Инфракрасные сауны помогают похудеть

Инфракрасные сауны отличаются от обычных тем, что они повышают температуру тела, а не воздуха в помещении. Похудеть с их помощью, несомненно, можно, только лишний вес уходит не за счет расщепления жиров, а за счет выхода из тела лишней воды. Все сброшенное вернется, как только вы начнете есть и пить после похода в сауну.

Миф № 2: Рафинированный сахар лучше заменить сиропом агавы или кокосовым сахаром

Существует заблуждение, что в кокосовом сахаре и сиропе агавы меньше калорий. Однако это не так. Весь сахар, независимо от того, как он получен, имеет одну и ту же калорийность: 4 ккал на 1 г. Еще одно заблуждение заключается в том, что такие сахара содержат витамины и минералы. Отчасти это верно, если вы едите сладость столовыми ложками. То количество сахара, которое мы кладем в чай или выпечку, содержит незначительное количество витаминов и микроэлементов.

Миф № 3: Активированный уголь помогает бороться с высыпаниями на лице

Активированный уголь очень пористый и похож на губку, такая структура помогает всасывать из желудка или кишечника яды и токсины. При отравлении или передозировке лекарствами он связывается с отравляющим веществом в желудке и предотвращает его всасывание в кровь. Уголь работает только в желудке и кишечнике и не допускает попадания в организм отравляющих веществ. Поэтому он не может очистить кожу, а тем более кровь.

Миф № 4: Вода с лимоном помогает похудеть

Обычная вода с лимоном или без помогает ускорить метаболизм вне зависимости от того, когда вы ее принимаете: утром или вечером, натощак или после еды. На данный момент не существует ни одного исследования, которое говорило бы о пользе воды с лимоном. К тому же регулярное ее употребление может испортить эмаль и сделать зубы более чувствительными.

Миф № 5: Тренировки эффективнее на голодный желудок

Предполагается, что тренировка на пустой желудок поможет вам сбросить вес быстрее, чем тренировка после того, как вы поели. Но это утверждение опровергают различные исследования. Неважно, тренируетесь вы натощак или сытым. На самом деле количество сброшенного веса во время «голодных» тренировок немногим больше. Через несколько недель организм адаптируется и не будет никакой разницы, тренируетесь вы натощак или после еды.

Миф № 6: Противозачаточные таблетки являются причиной онкологии

Исследователи из Дании доказали, что существует небольшая возможность возникновения рака молочной железы при длительном приеме противозачаточных. Повышенного риска среди женщин, которые использовали гормональную контрацепцию менее 5 лет, обнаружено не было. На возникновение рака молочной железы в большей степени влияют возраст, генетика и образ жизни. Нельзя не отметить пользу гормональной контрацепции. Помимо предотвращения нежелательной беременности, она снижает риск развития рака яичников, эндометрия и толстой кишки.

Миф № 7: Медитация — лучший способ борьбы со стрессом

У медитации существуют свои плюсы, однако нужно понимать, что у нее есть обратная, негативная сторона. Ученые выяснили, что у подобных духовных практик немало побочных эффектов, таких как паника, галлюцинации, бред, чувствительность к свету и звуку. Также медитация может оказывать физическое воздействие на организм: поднимается давление, кружится голова, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все это отмечается преимущественно у людей, перенесших травматические расстройства.

Миф № 8: Микроволновые печи убивают в еде все полезное

К микроволновым печам предъявляют 2 претензии: она облучает радиацией еду и убивает в ней все питательные вещества. А кто-то вообще полагает, что СВЧ являются причиной рака. На самом деле микроволны воздействуют на молекулы воды, заставляя их двигаться и переворачиваться. Они не проникают внутрь пищи глубже, чем на 1–3 см. И никакого облучения радиацией.

Миф № 9: Голод помогает бороться с высокой температурой

Гуру здорового образа жизни предлагают лечить болезни с помощью голода. Причина этого убеждения заключается в том, что при переваривании пищи немного поднимается температура тела. Во время длительного голода организм теряет часть глюкозы, в итоге тело перестает контролировать температуру тела, пульс и дыхание, что затрудняет процесс выздоровления. Если вам не хочется есть, то перекусите чем-то сочным, чтобы обезопасить свой организм от обезвоживания.

Миф № 10: В рацион нужно обязательно включать суперфуд

Очередная уловка маркетологов - это суперфуд: еда, которая тут же оздоровит, наполнит энергией и поможет моментально похудеть. К ней обычно относят ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и зеленый кофе. Польза суперфуда не доказана, а все дорогие продукты можно заменить более доступными: ягоды годжи - смородиной, чиа - льняным семенем, асаи - брусникой, зеленый кофе - обычной арабикой. А похудеть вам поможет только дефицит калорий.

Какие мифы о здоровом образе жизни слышали вы?