10 мифов о волосах, которые мешают нам отрастить здоровые локоны

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Мы уделяем здоровью волос много внимания и, соответственно, тратим немало средств на то, чтобы сделать свою шевелюру более густой, пышной и блестящей. Но разобраться, какие уходовые средства стоит покупать и каким советам следовать, бывает очень непросто.



AdMe.ru выяснил, в какие из популярных утверждений об уходе за волосами не стоит верить.

Миф № 1. Выпадение волос сверх нормы — это всегда плохо

Ежедневно у нас с головы должно выпадать около 150–200 волос. А дважды в год, обычно весной и осенью, у большинства волос начинается стадия телогена (так называемая фаза покоя), когда они уже не растут и просто лежат на нашей голове «мертвым грузом». Поэтому они начинают массово выпадать, но в опустевших луковицах тут же появляются новые волосы в стадии анагена — фазе быстрого роста. Но, если выпадение волос беспокоит вас чаще, чем дважды в год, и дольше, чем месяц, стоит обратиться к врачу.

Миф № 2. Есть средства, которые ускоряют рост волос

Даже самыми мощными гормональными препаратами нельзя заставить клетки делиться с большей скоростью, поэтому никакие косметические средства не смогут заставить ваши волосы расти быстрее. Скорость роста заложена в них генетически, и чаще всего она составляет около 1 см в месяц.

Миф № 3. Шампунь и кондиционер нужно наносить по всей длине

На самом деле шампунь — это средство для очищения не волос, а кожи головы, поэтому его нужно наносить именно на корни. Для очищения длины достаточно будет пены и остатков средства, которые попадут на волосы при смывании шампуня. С кондиционером же все наоборот: наносите его только на длину, а корням волос, которые являются более здоровыми и быстрее жирнятся, увлажняющий эффект кондиционера не нужен.

Миф № 4. От фена портятся волосы

На самом деле фен, как и разнообразные плойки и щипцы, негативно влияет только на «голые волосы» — то есть те, которые не защищены никакими стайлинговыми средствами. Если для укладки вы используете специальные косметические продукты, например пенку или, еще лучше, термозащиту, можете не волноваться за здоровье волос.

Миф № 5. Если ребенка подстричь до года, то его волосы станут гуще

Действительно, волосы малыша, которые развивались еще в утробе мамы, больше похожи на пушок и часто лишены пигмента. А если их сбрить, то у ребенка начнут расти уже «взрослые» волосы, по структуре такие же, как у нас. Отсюда и иллюзия, что они становятся лучше. Однако на самом деле более густые и плотные волосы у малыша и так начнут расти, вне зависимости от того, обреете вы его или нет.

Миф № 6. Кератиновое выпрямление полезно для волос

Формула состава для кератинового выпрямления, разумеется, сильно усовершенствовалась за те несколько лет, что эта процедура существует. Изначально там и вовсе был формальдегид, использующийся патологоанатомами. Сейчас в составе смеси для кератинового выпрямления присутствуют те же вещества, что использовали наши мамы при химической завивке, и они разрушают структуру волос. Так что кератиновое выпрямление — это не уходовая, а косметическая процедура, которая дарит волосам не здоровье, а внешнюю привлекательность.

Миф № 7. У блондинок волос меньше, чем у брюнеток

На самом деле ученые выяснили, что у блондинок волос даже больше, чем у брюнеток и рыжих девушек, но они гораздо тоньше. Из-за этого натуральные блондинки редко могут похвастаться густой и объемной шевелюрой, в то время как, например, медная копна волос рыжих девушек всегда вызывает вздохи зависти. При этом рыжеволосые дамы обладают наименьшим количеством волос, но самыми толстыми и упругими, что дарит им такой здоровый вид.

Миф № 8. Постоянное ношение хвостика или пучка провоцирует выпадение волос

Если только вы не стягиваете волосы на голове слишком сильно (до боли), прическа не вызовет их выпадения. Более того, аккуратный свободный пучок убережет ваши волосы от возможных повреждений.

Миф № 9. Перхоть заразна

Перхоть — признак излишней работы сальных желез, из-за чего на коже головы появляется избыточное количество отслоившихся частиц кожи. Поэтому «подхватить» от человека перхоть, примерив его кепку или одолжив расческу, нельзя. Но это не говорит о том, что правила личной гигиены можно и не соблюдать.

Миф № 10. Мужские волосы отличаются от женских