10 мифов о похудении, в которые мы почему-то продолжаем верить

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Проблема лишнего веса в большинстве стран мира является более чем актуальной — мы стали значительно крупнее, чем наши предки. Конечно, далеко не все из нас страдают от ожирения, но все же пара нежелательных кило есть у многих. А те счастливчики, у кого нет проблем с весом, часто бывают озабочены вопросом поддержания формы. Но и те и другие порой следуют малоизученным или вовсе псевдонаучным методам, которые не просто не помогают похудеть или удержать вес, но еще и сводят все приложенные усилия к нулю.

AdMe.ru подготовил статью, в которой изложены несколько самых распространенных мифов о похудении.

Миф № 10: Существуют продукты с «отрицательной калорийностью»

Сторонники этой теории считают, что, употребляя определенные продукты, организм затрачивает на их переваривание больше калорий, чем они содержат. Но на самом деле ни один продукт не обладает такими волшебными свойствами. Зато существует такой фактор, как термический эффект пищи, — количество калорий, которые наш организм расходует на переваривание и усвоение еды. Так вот, на этот фактор приходится всего от 5 до 35 % от энергетической ценности продуктов. Причем максимальные 35 % расходуются на переваривание белковой пищи, так как она обладает самым сильным термическим эффектом. В то время как на усвоение продуктов с «отрицательной калорийностью» организм тратит лишь 5–15 %. Иначе говоря, съев миску брокколи, в которой 45 ккал, вы потеряете не больше 5 ккал, а остальные 40 ваш организм все-таки усвоит.

Миф № 9: Чтобы сжечь жир, нужно усиленно потеть

К такому экспресс-методу потери веса нередко прибегают спортсмены. Например, боксеры, которым нужно сбросить парту-тройку кило перед соревнованиями, чтобы выступить в той или иной весовой категории. Для этого они облачаются в специальные костюмы с эффектом сауны и занимаются в них бегом или другими физическими упражнениями. Вес на самом деле уходит, но вот только не за счет жира, а из-за потери воды. К тому же использование подобных костюмов в некоторых случаях может привести к обезвоживанию и даже тепловому удару. Если уж и заниматься в них, то только с большой осторожностью.

Миф № 8: Делая специальные упражнения или обертывания, можно похудеть в определенной зоне

К сожалению, невозможно сбросить вес только в области живота, бедер или ног, не потеряв его и в других местах. Как показали исследования, упражнения на те или иные зоны не сжигают жир локально, зато они помогают привести в тонус мышцы проблемной области. Что касается обертываний, то их эффект в основном косметический — они благотворно влияют на состояние кожи, делая ее более упругой. Пояса с эффектом сауны, якобы делающие талию тонкой, — это не более чем маркетинговый ход. Единственный действенный способ убрать лишний жир локально — это липосакция.

Миф № 7: Сладости на диете абсолютно противопоказаны

Конечно, сладости нельзя назвать диетическим продуктом. Но если сладость вписывается в вашу суточную норму калорийности и не нарушает пропорцию белков, жиров и углеводов, то ее можно смело есть. Ведь мы худеем прежде всего не из-за отказа от десертов, а благодаря дефициту калорий. Кроме того, есть и менее вредные сладости, например зефир, пастила, фруктовые батончики, фруктовые желе и сухофрукты. Главное правило — соблюдать во всем меру.

Миф № 6: Ни в коем случае нельзя есть после 18:00

Большинство специалистов согласны с тем, что лучше воздержаться от еды за 2–3 часа до сна. Так что правило «не есть после 6 вечера» будет справедливым только в том случае, если вы отправляетесь в кровать ровно в 21:00. Хотя некоторые диетологи оспаривают и его, говоря, что организму по большому счету все равно, когда именно вы едите, если при этом вы не превышаете дневную норму. В любом случае морить себя голодом после 18:00, если вы собираетесь лечь спать только в 23:00, не стоит, ведь это не принесет пользы, а только может спровоцировать «ночной дожор».

Миф № 5: Можно «разогнать» метаболизм, питаясь особыми продуктами

Мнение о том, что метаболизм можно ускорить, поедая некие чудо-продукты, например ягоды годжи, не нашло научного подтверждения. Впрочем, обмен веществ человека в спокойном состоянии (базальный метаболизм) может слегка повыситься после употребления чая, кофе или острых специй. Но этот эффект настолько недолговечен, что не играет в похудении никакой роли. Но есть метод, который и в самом деле ускоряет обмен веществ в спокойном состоянии: увеличение мышечной массы. Иначе говоря, чем больше у вас мышц, тем больше энергии тратит ваш организм, даже когда вы не занимаетесь спортом, а просто отдыхаете, сидя в кресле.

Миф № 4: Перекусы вредны

Для некоторых людей перекусы между приемами пищи не то что не запрещены, а просто необходимы по состоянию здоровья. Например, при заболеваниях ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы. Да и для здоровых людей постоянное чувство голода гораздо вреднее, чем перекусы. Как мы уже говорили, оно может спровоцировать набеги на холодильник и другие расстройства пищевого поведения. Так что смело перекусывайте, но выбирайте при этом не плитку шоколада (хотя от маленького кусочка вас не разнесет), а что-то полезное, например фитнес-батончики без сахара, орехи, цельнозерновые хлебцы, кисломолочные продукты, фрукты и овощи.

Миф № 3: Всем, кто хочет похудеть, обязательно нужен детокс

На самом деле вполне реальный медицинский термин «детокс» не имеет ничего общего с маркетинговой стратегией с аналогичным названием. Настоящий детокс проводится в медицинских учреждениях при угрозе жизни пациента, например при отравлении или передозировке алкоголя или наркотиков. В остальных же случаях при отсутствии тяжелых заболеваний наш организм прекрасно очищает себя сам: почки выводят вредные вещества с мочой, а печень избавляется от токсинов. Так что лучший детокс для нашего организма — это не псевдонаучная очистительная программа, а здоровое питание и ограничение употребления алкоголя.

Миф № 2: Обезжиренные продукты помогают худеть

Конечно, излишнее количество жира в еде вредно (особенно это касается трансжиров), но употребление обезжиренных продуктов также способно навредить вашему здоровью. Во-первых, жиры необходимы организму для целого ряда биохимических процессов, например для выработки гормонов, противостоящих стрессу, а также для усвоения кальция и жирорастворимых витаминов A, D и E. Во-вторых, обезжиренные продукты сами по себе лишены нормального вкуса, что компенсируется всевозможными пищевыми добавками и сахаром. Поэтому человек, убежденный, что он питается правильно, может не замечать, сколько сладостей он на самом деле употребляет. Поэтому не стоит полностью исключать жиры из своего рациона. Такие жирные продукты, как рыба (например, лосось, сельдь и скумбрия), орехи, яйца, авокадо и оливковое масло, при умеренном употреблении нисколько не затормозят ваше похудение.

Миф № 1: Человек бессилен против «гена полноты»

Генетическая предрасположенность к полноте существует, но это вовсе не означает, что ее обладатель обречен пожизненно страдать от лишнего веса. По некоторым оценкам, 82 % жителей России генетически склонны к набору веса, но при этом лишний вес имеется далеко не у каждого из этих людей. Как бы там ни было, наличие у человека «гена ожирения» можно подтвердить только путем исследований. А сам по себе тот факт, что в семье этого человека много полных людей, еще не говорит о наличии у него серьезных проблем на генетическом уровне. В большинстве случаев такой «наследственной полноты» виноваты не столько гены, сколько пищевые привычки, принятые в семье: переедание, любовь к жирному и сладкому, насильное закармливание детей и т. п. Если эти привычки скорректировать, то вес снизится, несмотря на «тяжелую наследственность».