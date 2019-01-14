10 мифов о целлюлите, в которые мы до сих пор верим
Если вы однажды утром обнаружили на бедрах или руках бугристую поверхность — добро пожаловать в клуб! 93 % женщин имеют целлюлит в той или иной форме, и при этом мы до сих пор крайне мало знаем о том, отчего появляется «апельсиновая корка» и как можно ее победить.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие мифы о целлюлите существуют до сих пор и что это такое на самом деле.
Миф 1. Целлюлит вызывают токсины
Хотелось бы думать, что достаточно детокс-диеты или курса лекарств — и целлюлит исчезнет, но на самом деле токсины непричастны к появлению целлюлита. Дерматологи говорят, что целлюлит вызывается ослаблением соединительной такни, на которую влияют гормоны, мышечный тонус, общая жировая масса и даже нарушение кровоснабжения.
Миф 2. У мужчин не бывает целлюлита
На самом деле бывает. Около 10 % мужчин могут имеют «апельсиновую корку», если их соединительная ткань ослаблена или повышен уровень эстрогена. Но обычно у мужчин он встречается очень редко — их кожа толще, а соединительные ткани плотнее.
Миф 3. От целлюлита поможет бег
Кардиотренировки могут быть очень эффективны, но не в этом случае. Исследования показали, что для борьбы с неровностями кожи куда лучше подходят силовые тренировки и растяжка — упражнения для гибкости хорошо влияют на все соединительные ткани и суставы.
Миф 4. У худых не бывает целлюлита
Еще один миф. Лишний вес — это не единственная причина «апельсиновой корки». Как уже говорилось выше, целлюлит вызывается несколькими факторами, и защититься от него на 100 % нет возможности.
Миф 5. Целлюлит бывает только ниже пояса
Человеческое тело способно на многое, в том числе обзавестись целлюлитом на руках или животе. Ученые говорят, что склонность к целлюлиту и его месторасположению передается по наследству, поэтому стоит внимательно посмотреть на маму или бабушку — такая кожа будет у вас спустя несколько десятилетий.
Миф 6. Кофеин вызывает целлюлит
На самом деле кофеин помогает уменьшать проявления целлюлита. Он улучшает кровообращение и лимфодренаж, именно поэтому кофеин — одно из действующих веществ многих антицеллюлитных кремов.
Миф 7. Диета помогает справиться с целлюлитом
Избавиться от лишнего веса в принципе будет полезно для организма, но в борьбе с целлюлитом этого недостаточно. Помимо прочего, на целлюлит влияют количество соли, долгое нахождение в одной позе и даже ношение слишком тесной одежды. Если вы всерьез решили бороться с ним, нужно поменять очень многое.
Миф 8. Целлюлит появляется после 30, 40, 50...
Любая возрастная отметка здесь будет неуместна, так как у целлюлита нет «возраста». Чаще всего изменения в соединительной ткани начинаются после 25 лет, но «апельсиновая корка» может появиться и в 15, и в 45 — многое зависит от генетики, образа жизни и количества коллагена.
Миф 9. Целлюлит всегда выглядит одинаково
Чаще всего мы представляем целлюлит как сильные бугры, которые видны в любом положении. На самом деле есть 3 степени целлюлита. 1-я характеризуется дряблостью кожи, бугорки появляются только при сдавливании кожи, на 2-й появляется бугристость, которая без сдавливания выглядит как та самая «апельсиновая корка», а на 3-й бугры становятся сильно выраженными и кожа напоминает перетянутый матрац.
Миф 10. Целлюлит плохо сказывается на здоровье
Скорее всего, этот миф появился из-за ассоциации целлюлита с лишним весом. На самом деле целлюлит никак не влияет на здоровье, но при его появлении стоит пересмотреть образ жизнь и внести коррективы, особенно если «апельсиновая корка» развивается на фоне слабого мышечного тонуса или проблем с кровообращением.
Как победить целлюлит?
Полностью избавиться от первопричины целлюлита невозможно, но нивелировать его внешние проявления вполне по силам с помощью нескольких способов:
- Ввести в рацион больше белка, продуктов с витамином С и жирных кислот омега-3. Эти продукты укрепляют соединительные ткани и способствуют выработке коллагена.
- 30 минут тренировок по принципу: 15 минут кардио- и столько же силовых занятий, направленных на проблемные зоны. Для уменьшения проявления целлюлита силовые тренировки эффективнее беспрерывных кардиоупражнений.
- Обертывания, кремы и скрабы для проблемных зон с кофеином помогают уменьшить проявления целлюлита за счет обезвоживания жировых клеток. Эффект кофеина временный, для поддержания формы нужно применять его постоянно.
- Применение коллагена. Коллаген вырабатывается организмом, но с возрастом или под влиянием вредных привычек его количество уменьшается, а именно он помогает восстанавливаться соединительным тканям, мышцам, хрящам и коже. Коллаген можно втирать или принимать внутрь, чтобы улучшить состояние кожи.
На самом деле целлюлит не так страшен, и это явно не повод стесняться своих несовершенных ног или рук, ведь, по сути, это только эстетическая проблема. А как вы считаете, стоит ли скрывать проявления целлюлита и бороться с ними?
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