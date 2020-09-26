10 мелочей, из-за которых даже ухоженная женщина выглядит неряшливо

Услышав слово «неопрятный», мы сразу представляем человека в мятой одежде, с неухоженными волосами и в грязной обуви. На самом деле такой собирательный образ — крайность. Неряшливость выдают мелочи, на которые не каждый обратит внимание.

Мы в AdMe.ru внимательно проанализировали образы людей и готовы поделиться списком деталей, которые делают образ неаккуратным.

Неопрятная обувь: грязная белая подошва и чистый верх

Чтобы одежда и обувь прослужили вам дольше, стилисты советуют правильно за ней ухаживать. В первую очередь одежда должна быть чистой и опрятной, и только потом стильной. Очень часто туфли идеально начищены, кроссовки вымыты, а вот белая подошва — нет. На первый взгляд эта деталь не бросается в глаза, но именно здесь скапливается вся пыль, которая делает обувь грязной. Даже если обувь слега поношена, именно подошва выдаст ее. Перед выходом из дома потратьте пару минут, чтобы привести обувь в порядок.

Остатки тонального крема на волосах

Наверняка девушкам знакома такая ситуация, когда второпях забываешь растушевать тональный крем или, наоборот, тушуешь слишком активно и часть средства попадает на волосы. Сразу на такую мелочь внимания не обратишь, поэтому перед выходом из дома лучше окинуть себя взглядом «на дорожку».

Отросшая кутикула на ногтях, покрытых гель-лаком

С этой проблемой сталкивались многие: гель-лак уже отрос, но не скололся, кутикула также выглядит несвежей. Если нет времени ходить в салон, попробуйте сделать маникюр на дому или выбирайте европейский маникюр без покрытия — тогда кутикула будет не так бросаться в глаза.

Неаккуратные наращённые ресницы

Как и за состоянием ногтей, за наращёнными ресницами нужно следить и не упустить тот момент, когда аккуратные реснички начинают выглядеть неряшливо. Иногда девушкам везет и наращённые ресницы выпадают равномерно — в таком случае резкого перехода можно избежать. Но так везет не всегда, чаще всего ресницы выпадают на середине глаза, оставляя «пробелы», которые приходится закрашивать тушью. Если времени сходить к мастеру нет, купите ремувер и снимайте отросшие ресницы дома.

Мыло под и на кольце

Люди редко снимают с пальцев кольца, когда моют руки, — украшение легко уронить или потерять. Однако многие сталкивались с неприятным моментом: под кольцами — как под классическими, так и с камнями — застревает мыло. Заметить его сразу не так просто, но выглядит это неопрятно. Чтобы избегать таких ситуаций, пользуйтесь жидким мылом — его проще смыть с рук.

Куча чеков в сумке

Вместе со сдачей в кошелек или сумку идут также и чеки. Но когда чеков становится слишком много, женская сумка превращается в мини-Нарнию, в которой легко потеряться. Если чеки нужно хранить для отчетности, необходимо определить для них отдельный кармашек в сумке или вовсе складывать в маленькую папку. Тогда, чтобы найти документы или ключи, не придется тратить полчаса. Вместо того чтобы класть в сумочку все подряд, наполните ее полезными вещами, которые могут пригодиться каждой женщине.

Неправильно подобранное белье

Практически у всех девушек независимо от фигуры или размера одежды могут выделяться подмышки. И дело здесь не в весе, а в неправильно подобранном белье. Чтобы получить идеально сидящий комплект, нужно учитывать много нюансов. Главное — правильно снять мерки и каждую из моделей оценить по 3 параметрам: пояс, чашка и бретели. При поднятии рук и движении пояс должен оставаться на месте, но при этом не давить — под застежку должны помещаться 2 пальца.

Следы неправильной глажки на одежде

Даже если вы всю жизнь только и делаете, что гладите, не факт, что вы делаете это правильно. Из-за неправильной глажки на одежде появляются заломы — именно они часто делают образ неаккуратным. Чтобы избежать таких полос, гладьте футболки и рубашки на подходящей для ткани температуре и лучше с изнаночной стороны.

Следы от косметики на руке

Самое удобное место для пробы или тушевки косметики — левая рука. Именно на нее мы выдавливаем тональный крем, который затем распределяем по лицу, и именно сюда смахиваем излишки средства. Как итог, на руке остается грязное пятно, которое выглядит неаккуратно и вызывает у окружающих вопросы. Чтобы быстро смыть с руки следы от косметики, поставьте на полке у выхода маленькую бутылочку с мицеллярной водой или салфетки для снятия макияжа.

Грязный чехол и телефон

Телефон — гаджет, который мы используем каждый день и который постоянно носим с собой. Неудивительно, что смартфон не всегда выглядит идеально: то стекло заляпано, то чехол в пятнах. Чтобы смартфон выглядел опрятнее, возьмите в привычку протирать его салфеткой несколько раз в день. Затертый чехол также выдает неряшливость, особенно на торжественных мероприятиях. Если возможности постоянно менять чехлы нет, купите отдельный минималистичный чехол и надевайте на телефон в те моменты, когда внешний вид должен быть идеальным даже в мелочах.