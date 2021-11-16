10 мелких привычек, которые незаметно приносят нам кучу бытовых проблем

Порой мы совершаем одни и те же действия на автомате и даже не задумываемся об очевидной взаимосвязи между этими привычками и проблемами, которые неизбежно проявляются в быту спустя какое-то время. А ведь они не только усложняют процесс ведения хозяйства и вредят здоровью, но и приводят к лишним растратам, например на замену техники или ремонт.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие на первый взгляд невинные обычаи и незначительные допущения в итоге создают нам целый ворох лишних проблем.

10. Переполняем морозильную камеру

Перегруженная морозильная камера может заблокировать вентиляционные отверстия и ограничить поток холодного воздуха. Это, в свою очередь, ведет к перегрузке конденсатора, что может вызвать его выгорание. Чтобы этого не произошло, важно не только подходить к закупкам разумно и не допускать излишков, но и организовать адекватную систему хранения, при которой продукты не будут свалены в кучу и аккуратно займут отведенное им место.

9. Хлопаем дверцей микроволновки

Помимо очевидной причины в виде расшатывания дверцы из-за повреждения пластиковых элементов, небрежное захлопывание может также привести к перегоранию главного предохранителя. А все дело в том, что внутри большинства дверок есть набор переключателей, которые должны замыкаться в правильном порядке для корректной работы прибора. Поэтому дверцы и с ручками, и без необходимо придерживать рукой и закрывать мягким движением.

8. Редко вытряхиваем контейнер или меняем мешок для мусора в пылесосе

Чересчур большое скопление грязи и пыли в контейнере или мешке для мусора может помешать правильной работе пылесоса. В лучшем случае вы просто не получите хорошего результата в конце уборки, в худшем — это приведет к перегреву и скорой поломке прибора. Выходит, чтобы этого не происходило и эффективность работы пылесоса не снижалась, лучше избавляться от мусора раньше, чем пространство заполнится им полностью.

7. Дергаем за шнур, отключая технику от розетки

Особенно это актуально, когда мы пылесосим и невольно выдергиваем провод из розетки, не замечая во время уборки, что он уже натянулся до предела. Однако бывает, что это и привычка в целом, поэтому мы не задумываясь хватаемся не за основание вилки, а за кабель, когда хотим отключить что-то. Вот только эти невинные на первый взгляд действия могут привести к крайне неприятным последствиям в виде повреждения проводки, розетки и самого кабеля.

6. Не открываем окна зимой

В промозглые зимние месяцы мы зачастую предпочитаем держать окна плотно закрытыми, чтобы не замерзнуть. Однако это ошибка, ведь дом нуждается в циркуляции свежего воздуха круглый год. Преимущественно это связано с проблемой влажности, ведь иначе собирающийся на окнах конденсат довольно быстро может привести к образованию плесени и грибка. Поэтому все же стоит взять на заметку и периодически проветривать помещения, когда в них нет людей.

5. Оставляем занавеску собранной после принятия душа

Если постоянно оставлять шторку собранной после душевых процедур, из-за повышенной влажности и невозможности высохнуть должным образом в скором времени она может обрасти плесенью. В итоге придется либо мучительно избавляться от вредного налета и заодно отмывать всю ванную, либо выкидывать занавеску и покупать новую, создавая лишнюю статью расходов.

4. Забываем постиранное белье в стиральной машине

Оставлять мокрое белье в стиральной машине не рекомендуется, потому что влажная среда может спровоцировать рост плесени и бактерий, а также вызвать неприятный запах. И речь не только о самой одежде: при частом повторении этой ошибки подобные неприятности могут поразить и внутренности самой машины. Поэтому важно вынимать вещи вовремя и, кроме того, периодически протирать барабан и уплотнители после цикла стирки, а также оставлять дверцу приоткрытой, чтобы дать машинке проветриться и просохнуть полностью.

3. Оставляем миски домашних животных на полу

Питомцы зачастую едят не слишком аккуратно, разбрасывая еду вокруг миски. Кроме того, порой у них своеобразный подход к питанию: они предпочитают не есть все сразу, а растаскивать по дому в течение дня. В обоих случаях дом становится настоящим рассадником бактерий. Лучший способ избежать этого, помимо периодического мытья мисок и протирания поверхностей, — это убирать посуду c пола после отведенного для кормления времени.

2. Перебарщиваем со средствами для устранения засоров

Проблема в том, что некоторые средства для устранения засоров настолько едкие, что при частом использовании могут разъесть трубы. Поэтому прибегать к таким мерам на самом деле стоит лишь в крайних случаях. А в остальных — следить за чистотой, не допускать смывания пищи, образования комков волос и не забывать про альтернативные методы очищения. Например, можно засыпать полстакана соды, залить таким же количеством уксуса, а через 5 минут после того, как утихнет шипение, смыть смесь горячей водой.

1. Очищаем плиточные швы уксусом

Уксус — один из главных элементов в арсенале средств для экологичной уборки. Однако важно понимать, что он не подходит для очищения всего подряд. Например, это относится к плиточным швам на кухне и в ванной, а точнее к затирке. Дело в том, что цементная затирка имеет щелочную основу и легко растворяется кислотами, содержащимися в уксусе. В итоге это может привести к ухудшению ситуации и швы не только пожелтеют сильнее, но и начнут крошиться.