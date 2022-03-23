10 мелких ошибок образа, которые, как ни крути, накидывают нам лишние годы

С возрастом большинство из нас зачастую начинает обращать более пристальное внимание на свой внешний вид. Ведь то, что сходит за игривую небрежность в далекой молодости, не всегда воспринимается так же позднее. Благо по большому счету поддерживать легкий и свежий образ не так уж и сложно, главное — избегать всяческих банальных ошибок.

Мы в AdMe.ru решили разобрать наиболее популярные оплошности образа, которые незаметно заставляют нас выглядеть старше, чем мы есть на самом деле.

10. Крупные украшения

Большое количество крупных украшений и особенно бижутерии — не самый удачный выбор, так как в два счета может сделать внешний вид чересчур пестрым и безвкусным. Чтобы украшения подчеркивали вашу красоту, а не перетягивали все внимание на себя, лучше отдавать предпочтение более деликатным и элегантным изделиям. Особенно это касается сережек, так как с возрастом из-за недостатка коллагена наша кожа начинает провисать, и тяжелые серьги рискуют оттянуть мочки уха и привлечь ненужное внимание. Если же вы все-таки не можете представить свой стиль без крупных украшений, старайтесь хотя бы балансировать и сочетать большое с малым.

9. Неправильный выбор пробора

Прямой пробор, несмотря на свою видимую простоту, на самом деле довольно прихотлив. По-настоящему идеально он выглядит разве что при наличии действительно четко очерченного лица. Но и тогда есть весомый минус — он в любом случае прибавляет возраста и делает нас старше, чем хотелось бы. Боковой пробор, в свою очередь, выглядит более воздушно, игриво и элегантно, поэтому придерживаться его — более удачное решение.

8. Водолазки

Даже при необходимости одеться теплее зимой водолазок лучше избегать и искать более удачные альтернативы. Дело в том, что водолазки благодаря своей особенности в виде высокого горла выглядят так, будто вы по каким-то причинам хотите скрыть шею, но тем самым лишь еще больше привлекаете к ней внимание. Кроме того, водолазки невыгодно искажают фигуру и пропорции. Рубашки с воротничком или кофты с V-образным вырезом парадоксальным образом подходят больше, даже если вы хотите отвлечь внимание от морщинок на шее, и к тому же дают возможность внести разнообразие в стиль с помощью украшений, платочков и так далее.

7. Красная помада

Ярко-красная помада порой помогает обрести внутреннюю уверенность и ощутить себя женщиной-вамп. Однако с возрастом этот цвет скорее становится проблематичным, нежели спасительным. Дело в том, что с течением времени наши губы становятся тоньше, а некогда четкий контур становится более расплывчатым. Из-за этого яркая помада может выглядеть неряшливо и подчеркивать глубокие морщины. Кроме того, нередко на фоне красных оттенков зубы выглядят желтее, что тоже довольно сильно обязывает.

6. Темные круги под глазами

Темные круги делают внешний вид усталым не по годам. И зачастую причиной их появления является вовсе не недостаток сна, как принято считать в широких кругах. Специалисты поясняют, что таким образом сказывается уменьшение жировой прослойки и дальнейшее истончение кожи, из-за чего кровеносные сосуды под глазами становятся особенно заметны. Впрочем, ситуацию вполне можно улучшить при помощи правильных продуктов: крема с ретинолом и гиалуроновой кислотой или с формулой, содержащей экстракт кофеина, а также благодаря правильному подбору и обращению с консилером.

5. Брошки

В современном мире броши автоматически воспринимаются как нечто винтажное. Поэтому как минимум не стоит подчеркивать это классическим ношением на лацканах одежды, чтобы не выглядеть старомодно. Между тем это вовсе не значит, что нужно бескомпромиссно избавляться от них — для начала можно попробовать изменить способ ношения. Например, с помощью броши можно зафиксировать и застегнуть кардиган, тогда она будет играть не только нарядную, но и функциональную роль.

4. Сочетание помады с одеждой

Мнение относительно сочетания цвета макияжа с одеждой среди модных гуру разнится, но, пожалуй, в одном они солидарны: с этой идеей слишком легко переборщить, поэтому важно придерживаться определенного баланса и здравого смысла. Так, ярко-розовое платье с такой же помадой — скорее модная оплошность, нежели шикарная тенденция. В то же время сочетание нейтральных и светлых тонов в макияже и одежде, напротив, может быть вполне выгодным. Как минимум не стоит превращать себя в сплошное яркое пятно, располагая цвета слишком близко к друг другу. Позвольте образу «дышать», например, разделив яркие губы и яркие брюки более спокойной блузкой посередине.

3. Шнурок для очков на шее

Не будем спорить, сам по себе этот аксессуар крайне удобен и даже необходим тем, кто не представляет своей жизни без очков. Однако подбирать его тоже нужно с умом. Так, невзрачные цветные шнурки упрощают внешний вид. Чтобы этого не происходило, необходимо периодически обращаться к модным тенденциям и держать руку на пульсе. Так, в контексте данного аксессуара мы можем видеть, что предпочтение сейчас отдается нарядным металлическим и жемчужным цепочкам разного калибра, среди которых совершенно нет никаких старомодных текстильных и силиконовых шнурков.

2. Стрелки от внутреннего угла до внешнего

Стрелки и «дымчатый» макияж сами по себе довольно прихотливы, но с возрастом с ними особенно нужно быть начеку. Если на гладкой коже в 25 лет чуть расплывшаяся косметика по-прежнему может выглядеть очаровательно, то чем дальше, тем больше косметика начнет подчеркивать текстуру кожи, морщинки и темные круги под глазами. Чтобы взгляд был молод и свеж, лучше не перебарщивать с подводкой, выбирать водостойкие формулы и уж точно не подкрашивать нижнее веко. В идеале область под глазами стоит всегда держать светлой при помощи консилера, чтобы избежать эффекта усталых глаз.

1. Квадратная форма ногтей

Нередко выбор формы ногтей во время маникюра зависит всего лишь от настроения. Между тем в зависимости от особенностей строения пальцев та или иная форма может как украсить их, так и изуродовать. Однако все же есть один наиболее универсальный и деликатный вариант, с которым сложно прогадать: чтобы пальцы выглядели длиннее, а руки — моложе, лучше все-таки отдавать предпочтение ногтям овальной формы.