10 машин из Лего, от которых придут в восторг даже взрослые

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Думаете, что Лего — это всего лишь обычный конструктор для малышей? Как бы не так! Пока родители помогают своим детям строить кораблики или домики, инженеры со всего мира создают технологические шедевры из деталей Лего.

Мы в AdMe.ru уже давно не дети, но пришли в неописуемый восторг от этих лего-машин.