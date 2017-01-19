10 машин из Лего, от которых придут в восторг даже взрослые
Думаете, что Лего — это всего лишь обычный конструктор для малышей? Как бы не так! Пока родители помогают своим детям строить кораблики или домики, инженеры со всего мира создают технологические шедевры из деталей Лего.
Мы в AdMe.ru уже давно не дети, но пришли в неописуемый восторг от этих лего-машин.
Машина для вязания
Настоящая мечта всех рукодельниц. Пока механизм работает — вы отдыхаете.
Машина для бумажных самолетиков
И не говорите, что сделать бумажный самолетик руками гораздо быстрее и проще. Просто полюбуйтесь на этот невероятный механизм.
Лего-принтер
В общем, это принтер для Лего, сделанный из Лего. Сначала лазер считывает рисунок, а затем механизм строит такую же картинку из кубиков Лего.
Аппарат для плетения
Лего — это не только захватывающий, но еще и весьма полезный в хозяйстве конструктор.
Модель движения Земли вокруг Солнца
Если бы мне на такой модели в школе объяснили — я бы сразу все понял.
Механизм, который собирает кубик Рубика
Машина из Лего с подключенным к ней смартфоном собирает кубик Рубика 9×9x9 за 33 минуты.
Бесконечный двигатель
По сути, эта машина не делает ничего полезного. Но, согласитесь, завораживает.
Кофе-машина
«Постройте такие автоматы из Лего и никогда не вставайте из-за рабочего стола», — советует автор этого изобретения.
Машинка для рисования открыток
Пусть не слишком художественные, зато очень оригинальные.
Часы
По-настоящему креативные часы для истинных ценителей Лего.
Фото на превью youtube/swisstechnic