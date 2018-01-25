Комбинации клавиш на вашем смартфоне, которые пригодятся в любой непонятной ситуации

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Наши смартфоны предусматривают целый ряд полезных и интересных функций, которыми мы пренебрегаем. А зря! При помощи специальных комбинаций клавиш можно получить самые разные, иногда очень полезные сведения и даже производить некоторые изменения в функциональности мобильного. Мы в AdMe.ru сегодня собрали для вас наиболее интересные коды, которые вполне могут пригодиться каждому пользователю телефона. Попробуйте эти комбинации на своем смартфоне: наши рекомендации относятся к iPhone, но некоторые из них сработают и на базе Android.

1. Узнать номер IMEI

*#06# IMEI — это уникальный номер вашего устройства. Номер IMEI аналогичным образом узнается и на базе Android, и на Windows Phone, и, говорят, даже на старых «нокиях с фонариком». По нему можно узнать всю подноготную мобильника: дату изготовления и приобретения, информацию о гарантии, краден ли он, где находится, ремонтировался ли. Этот сервис и сторонние сайты типа этого и этого как раз помогут узнать эту информацию. P. S. А если у вас украли телефон, то при обращении в правоохранительные органы стоит указать ваш IMEI — так полиция сможет отследить его местоположение.

2. Узнать информацию о переадресации звонков, сообщений и других данных

*#21# Эта комбинация позволит получить информацию о включенной переадресации. То есть узнать, не получает ли кто-то ваши звонки, сообщения или другие данные.

3. Узнать информацию о номере, на который идет переадресация

Если переадресация включена, то *#62# покажет, на какой номер переадресовываются данные: звонки, СМС, факс и прочие.

4. Отключить переадресацию

А комбинация ##002# отключит все действующие переадресации.

5. Скрыть от абонента свой номер телефона

#31#телефонный-номер (через 8) совершает звонок, скрывая ваш номер от того, кому вы звоните. Работает только для текущего вызова.

6. Узнать информацию о функции ожидания вызова

*#43# Когда вы разговариваете по телефону и вам параллельно звонят с другого номера, за дальнейший ход событий отвечает услуга ожидания вызова. Если она отключена, абонент слышит «занято» и звонок автоматически сбрасывается.

7. Активировать режим ожидания вызова

*43# активирует режим ожидания вызова.

8. Отключить режим ожидания вызова

#43#, если функцию ожидания вызова необходимо отключить.

9. Узнать полную информацию о связи

*3001#12345#* Эта комбинация отображает полную информацию о SIM-карте в всплывающем меню. Здесь можно узнать показатели сотовой связи и уровень сигнала в цифрах. Очень удобно: пройтись, например, по офису и найти, где лучше всего ловит связь.

10. Узнать номер телефона вашего сервисного центра

*#5005*7672# Команда позволяет быстро найти номер сервисного центра вашего мобильного оператора.