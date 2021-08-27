10 маленьких хитростей, которые помогут вам хорошо получаться на фото

Мы часто сетуем на то, что наши фотографии получаются совсем не такими, какими мы их задумывали. На снимках мы неожиданно обрастаем лишними килограммами, руки и ноги увеличиваются в размерах, а под глазами появляются синяки. Кто-то пеняет на отсутствие фотогеничности, кто-то жалеет, что не воспользовался фильтрами.

Мы в AdMe.ru побеседовали с профессиональным фотографом Алексеем Серовым и выяснили, как, не имея отношения к модельному бизнесу, выглядеть на снимках не серой мышкой, а звездой. В бонусе вы узнаете о том, как правильно подготовиться к фотосессии.

Поворачивайте нос в сторону источника света

Свет — это, пожалуй, одна из самых важных вещей в фотографии. Он может сделать объемную фигуру совершенно плоской или изменить форму вещей. Чтобы на лице не появилось предательских складок и темных кругов под глазами, стоит всегда поворачивать нос к источнику света.

Не задерживайте дыхание

Камера безжалостно запечатлевает любую неестественность и напряжение. Если человек задерживает дыхание в момент съемки, это отражается и на лице, и на фигуре. Он выглядит скованным, а поза кажется неловкой.

Гните все, что гнется

Как бы странно это ни звучало, но надо постараться согнуть все суставы, да и вообще все, что в теле гнется: плечи, локти, запястья, бедра, колени, поясницу. С первого раза это будет довольно сложно. Чтобы поза выглядела естественно, можно просто подвигаться или потанцевать. Если человек будет чувствовать себя некомфортно, то никакие чарующие изгибы фотографию не спасут.

Не опирайтесь на руки

Элегантная поза, где барышня опирается на одну или обе руки, кажется красивой только на словах. Как только человек напрягает руки, они сразу становятся визуально больше. Этакие гигантские лапы. Если же на руки не опираться, а позу поддерживать за счет мышц пресса и спины, то все тело будет казаться скованным. Лучше спокойно положить руки на колени.

Не подпирайте щеки руками

Когда человек подпирает лицо кулаками, это не только делает руки визуально больше, но заодно и выпячивает щеки, искажая их форму. Если уж и поднимать кисти, то слегка касаясь пальцами подбородка и щек. При этом пальцы сгибать не надо, лучше их распрямить.

Не поднимайте руки к волосам

Эта поза тяжело дается даже профессиональным моделям. Уж слишком она вычурная и сложная в исполнении, да и на снимках часто выглядит нелепо. К тому же, если форма рук далека от идеальной, все недостатки будут сразу же видны. Проще всего положить пальцы на бедро, талию или обхватить ими предплечье другой руки. Так образ получится куда более стильным и элегантным.

Не прячьте руки в карманах и не сгибайте сильно пальцы

В идеале все части тела должны быть видны. То есть не стоит прятать одну руку за спину, поджимать ногу или убирать кисти полностью в карманы. Можно скрыть только большие пальцы, при этом остальные оставить лежать на бедрах спокойно и расслабленно.

Если поворачиваете голову, прикрывайте шею волосами или шарфом

Поза, когда женщина бросает взгляд через плечо, выглядит очень женственно и элегантно. Единственный минус — на шее появляются предательские складки. Их можно аккуратно прикрыть волосами или шарфом.

Не смотрите прямо в объектив

Не стоит смотреть прямо в объектив. Это выглядит слишком нарочито. Лучше найти точку справа, чуть выше головы фотографа, и устремить свой взор туда.

Ведите себя естественно

Даже самые изысканные и элегантные позы всегда проигрывают на фоне естественного поведения. Натуральный смех и неподдельное веселье выглядят более выигрышно и привлекательно. Фотосессия — это, конечно, дело серьезное, но иногда стоит немного отвлечься и подурачиться.

Бонус: как подготовиться к профессиональной фотосессии

Даже если вам очень нравятся работы фотографа, не пожалейте времени на личную встречу. Если человек вызовет неприязнь, с ним будет тяжело и неприятно общаться, ничего путного из мероприятия не выйдет.

Попрактикуйтесь немножко перед зеркалом, выбирая те или иные позы.

Одежда должна быть удобной и однотонной. Если надеваете футболку или платье, то без ярких принтов и узоров.

Каблуки — лучшие друзья барышни на фотосессии. Но проходить в них 2 часа по улочкам — настоящее испытание. Так что стоит взять сменные кеды или шлепки, в которых будет удобно, а туфли надеть непосредственно перед съемкой.

Никакой лишней жидкости в вечер перед съемкой и хороший, крепкий сон — вот залог отличных снимков. Любой профессионал владеет фотошопом, но измученное и опухшее лицо будет сложно видоизменить.