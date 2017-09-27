10 человек, которые работают быстрее, чем я вижу

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Каждый из нас может ускориться, если того требует ситуация. Дедлайн, например. Но есть люди, которые выполняют свою работу молниеносно, просто потому что умеют. AdMe.ru собрал видео о настоящих профессионалах своего дела. А в конце статьи вас ждет бонус, который объясняет, от чего в первую очередь зависит наша скорость.

Вытяжная лапша

Чтобы приготовить азиатскую лапшу ламиан (La Mian), надо скрутить тесто, сложить его, опять скрутить и так много-много раз. Даже на словах это сложно, не то что на деле. Но истинные мастера не только умудряются молниеносно растягивать тесто, но и пританцовывать, устраивая залипательные шоу.

Дизайнер

«Адам Руки-ножницы» — именно так называют модельера Адама Саакса за его умение быстро превращать обычные вещи в дизайнерские наряды при помощи обычных ножниц. Вырезы на одежде он делает с виртуозной точностью, а узоры придумывает прямо в процессе работы.

Официант

Какие качества нужны официанту, чтобы круто делать свою работу? Вежливость, ловкость и, конечно же, скорость. И если бы парень с видео принял участие в каком-нибудь конкурсе официантов на скорость (они проводятся с начала XX в. во многих странах), несомненно, без приза он оттуда бы не ушел.

Парикмахер

На первом видео мастер выполняет свою работу металлическими когтями-насадками, которые изобрел и запатентовал Валентино Лосауро, стилист с 25-летним стажем. На втором видео для стрижки используется лезвие, которое в руках мастера превращается во что-то волшебное.

Скоростной едок

На фото и видео Мэтт Стоуни — чемпион по скоростному поеданию пищи. Парень регулярно радует своих поклонников новыми рекордами: 255 зайчиков из маршмэллоу, 182 ломтика бекона (2,5 кг), 4 гамбургера + 4 молочных коктейля + 4 больших порции картошки фри. И все это за 5 минут! Но магия для нас кроется в другом: как при этом парню удается сохранять вес не более 60 кг?

Человек, который ставит печати

Говорят, что монотонные действия успокаивают и помогают привести в порядок мысли. Не знаем, действует ли это правило на девушку, которая ставит печати, но от созерцания этого занятия некий убаюкивающий эффект точно есть.

Нарезка овощей

А вот навыки этих людей вызывают легкую зависть, ведь с ними можно значительно сократить время, которое мы проводим на кухне. Вы только посмотрите, как мастерски они орудуют ножом, особенно женщина, которая режет грибы.

Счет денег

Чтобы научиться так считать деньги, нужна хорошая гибкость пальцев. И, собственно, сами деньги. Надо лишь решить, чем заняться в первую очередь — развивать гибкость или зарабатывать наличность.

Самурай

Знакомьтесь, это Исао Мачии — самый быстрый в мире самурай. На первом видео мастер устанавливает один из четырех рекордов, попавших в Книгу рекордов Гиннесса — разрубает пулю, летящую со скоростью 320 км/ч. На основе навыков самурая японская компания разработала робота, который, как и его прототип, показывает отличные результаты владения катаной (боевым мечом).

Ходьба по воде

Буддийские монахи славятся своими необычными умениями. Например, на видео — шаолиньский монах Ши Лилянь. Он устанавливает мировые рекорды по водному бегу: сначала 118 м, через год — 125 м. Бежит монах не по водной глади, а по небольшим дощечкам, которые плавают на поверхности. По словам Ши Лилянь, основной его секрет — быстрые мелкие шажки на кончиках пальцев.

Бонус

А в каких ситуациях вам приходилось развивать молниеносную скорость? Расскажите нам об этом в комментариях.