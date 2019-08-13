10 легких пошаговых инструкций для маникюра, с которыми справится даже новичок

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Сегодня все больше девушек стремится научиться принципам создания салонного маникюра в домашних условиях, чтобы иметь возможность воплощать свои самые смелые фантазии и экспериментировать чаще, не тратя при этом баснословных денег. Но огромное количество информации способно запутать и напугать кого угодно, а научиться всем премудростям где-то нужно. Мы решили помочь.

AdMe.ru раскроет фишки создания наиболее популярных эффектов в оформлении ногтей, чтобы вы могли делать стильный маникюр не выходя из дома. Наши идеи хороши еще тем, что подразумевают абсолютно любые решения, дополнения и, конечно, расцветку. Например, если что-то покажется вам слишком ярким, всегда можно адаптировать итоговый результат под свой вкус. Дерзайте!

10. Акварельный маникюр

Если вы хотя бы раз очаровывались разноцветными волнами в маникюре, то наверняка задавались и вопросом, как можно это сделать. На самом деле все довольно просто: Для начала нанесите на ноготь базу и слой лака любимого цвета.

На ровную поверхность капните 3–4 капли лака разных цветов.

Смешайте их тонким инструментом или зубочисткой, как показано на одном из фото.

Слегка придавите пятно штампом для стемпинга, чтобы сделать линии менее четкими.

Аккуратно прислоните ноготь к поверхности. Затем не забудьте убрать излишки с кожи.

Высушите и закрепите топовым покрытием.

9. Эффект омбре

Нежный эффект омбре, завоевавший сердца многих девушек, делается примерно по тому же принципу, что и акварельный маникюр, разве что с небольшими поправками: Для начала ногти нужно так же накрасить базой и одним из 2 лаков, которые вы будете использовать.

На ровную поверхность нужно нанести небольшое количество 2 лаков и немного перемешать место их стыка зубочисткой.

Вырежьте кусочек чистой губки (например для мытья посуды) и придавите один ее край к двухцветному пятну.

Наконец легкими придавливающими движениями коснитесь губкой ногтя. Повторите процесс несколько раз, обновляя лак на губке, пока цвет на ногтях не станет достаточно ярким.

Уберите излишки с кожи, высушите и закрепите топом.

8. Блестящий фейерверк

Главное условие удачного воплощения подобного дизайна — это использование в качестве украшения лака с блестками, так как с ним незаметны огрехи, в отличие от цветного лака, которым нужно уметь именно рисовать, чтобы получилось аккуратно. Покройте ногти базой и любимым цветом.

Тонкой кистью нанесите небрежные линии и капли прозрачного лака с блестками.

Высушите рисунок и закрепите топовым покрытием.

7. Утонченный витраж

Для витражного маникюра вам потребуется наклейка для дизайна. Из нее нужно вырезать геометрические фигуры на свой вкус. Ногти нужно покрыть базой, лаком и высушить.

Затем приклеить фигуры, используя апельсиновую палочку и совмещая их между собой, словно пазл.

Покрыть сверху топом, желательно парой слоев, чтобы точно закрепить наклейки, а также «утопить» их и сделать поверхность ногтей идеально гладкой.

6. Космический маникюр

Для создания таких мини-галактик на ногтях вам понадобится чуть больше опыта и усидчивости, но результат того стоит. Покройте ногти базой и несколькими слоями темно-синего лака, чтобы покрытие стало максимально плотным.

С помощью кусочка губки и пинцета нанесите небрежную белую косую линию, сужающуюся посередине.

Затем с помощью тех же инструментов аккуратно пройдитесь голубым цветом вдоль белой линии.

Используя специальный инструмент дотс (или подручные средства вроде карандаша), расставьте акценты в виде белых точек-звездочек.

Просушите и нанесите на ногти топовое покрытие.

5. Яркая зебра

Расцветка на фото, вероятно, больше подошла бы для какого-то яркого праздника, но представьте, как стильно, оригинально и при этом вполне подходяще для повседневности выглядело бы сочетание белого и черного, либо золотого и коричневого. Главное — приобрести ленты для дизайна. Покройте ногти базой и одним из цветов, которые планируете использовать.

Хорошенько просушив, приклейте ленты. Расположить их часто, чтобы линии были мелкими, или в редком порядке, чтобы получить крупные, — решать вам.

Нанесите поверх лент второй подобранный цвет, затем аккуратно отклейте их.

Просушите и нанесите топ.

4. Цветочный дизайн

А вам приходилось ломать голову над тем, как же мастерам удается так необыкновенно точно рисовать на ногтях маленькие произведения искусства? Все дело в том, что это не всегда ручной труд. Ведь уже довольно давно существуют слайдер-дизайны — именно с их помощью можно сделать такой утонченный цветочный маникюр, как на фото. Покройте ногти базой и нужным цветом, высушите.

Аккуратно возьмите пинцетом слайдер-наклейку, приложите к ногтю и разгладьте силиконовым пушером.

Нанесите сверху топовое покрытие.

3. Фактурный эффект

Чтобы придать покрытию фактуру в виде ромбовидного, треугольного, квадратного или еще какого угодно узора, вам так же понадобится клеющаяся лента для дизайна. Покройте ногти базой и цветным лаком, который решили использовать.

Высушите и приклейте ленты в задуманном порядке.

Поверх лент снова нанесите тот же цвет и отклейте их.

Высушите и покройте топом.

2. Кварцевый мрамор

Эффект мраморных ногтей — впечатляющее, но при этом довольно минималистичное (в зависимости от выбранной расцветки) решение. Покройте ногти базой и лаком, но последний не сушите.

Поверх жидкого покрытия тонкой кистью нанесите белую волнистую линию.

С помощью обычной лаковой кисти аккуратно распределите белое вкрапление по всему периметру ногтя.

Просушите и закрепите топовым покрытием.

1. Геометрический маникюр

Линии между фигурами в таком типе маникюра могут быть как прозрачными, так и цветными или даже разноцветными. Зависит от того, какого цвета будет базовый слой. В данном случае он розовый: Нанесите базу и розовый лак либо просто розовую камуфлирующую базу.

Высушите и приклейте ленты для дизайна в заданном на фото порядке.

Покройте сверху белым лаком и снимите ленты.

Высушите и не забудьте про топовое покрытие.

Бонус: правила использования ленты для идеального результата

Как вы уже успели заметить, использование лент для дизайна — довольно популярное, а главное, многофункциональное решение. Чтобы избежать досадных промахов вроде неудовлетворительного результата, как на фото слева, важно запомнить всего лишь одно главное правило: приклеивать ленты можно только на полностью высушенное, нелипкое покрытие. То есть нужно либо изначально использовать лак для подложки без липкого слоя, либо, что проще всего, предварительно снимать липкий слой специальным средством.