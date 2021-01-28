10+ лайфхаков по уборке, которые помогают хозяйками по всему миру справляться с ней на раз-два

На протяжении целого года иранцы поддерживают порядок в доме так же, как и все остальные. Но перед наступлением весны вся страна мобилизуется на «перетряхивание дома», или хане текани. Для этого вместе собирается вся семья, дети тоже принимают участие в этом ритуале.

Эта весенняя генеральная уборка приурочена к Новрузу, который отмечается с 21 по 23 марта. В зороастрийской традиции считается, что прибранное жилище помогает очиститься и человеку. Во время хане текани моют ковры, красят или обновляют стены дома, убирают подвал и чердак — в общем, делают все то, до чего на протяжении года не доходили руки.