10+ лайфхаков по уборке, которые помогают хозяйками по всему миру справляться с ней на раз-два
Французы тратят на уборку дома от 2 до 4 часов в неделю. А педантичные немцы — более 3 часов. Отличается не только время, но и подходы: кто-то не меняет белье месяцами (и это не считается зазорным), другие стирают одеяла вместе с пододеяльниками. Третьи подметают под столом после каждого приема пищи.
AdMe.ru разобрался, какие хитрости помогают хозяйкам по всему миру поддерживать дом в чистоте и как отличаются представления о порядке в каждой стране.
Южная Корея
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Кореянки стирают постельное белье не совсем обычно. Одеяло здесь пришито к пододеяльнику, поэтому и в машинку загружают все вместе. Кстати, простыни надевают на матрас, а сверху кладут плотное покрывало — уже на них располагают подушки и одеяла.
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Выбрасывать пищевые отходы или остатки еды в ведро либо унитаз не принято, и дело тут совсем не в лени. Просто в Стране утренней свежести (а также и в Японии) особая конструкция раковин, которая не позволит создать засор. Они оснащены съемным решетчатым ведерком, которое задерживает частички пищи, и позже их выкидывают в мусорную корзину. Кроме того, вода проходит сквозь специальный фильтр — таким образом в трубы попадает минимум мусора.
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В Корее не моют отдельно раковину, ванну, краны, унитаз и стены — убирают всю ванную комнату сразу. Для этого из нее выносится все, что может помешать: средства гигиены, халаты и другие вещи. После чего специальным средством опрыскивается все — от унитаза до кафельных стен. Через некоторое время средство смывается душем, а вода попадает в общий сток, который располагается на полу.
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Для такой уборки есть специальные тапочки с дырочками в подошве. Вода проходит через них, не задерживаясь в обуви и не доставляя дискомфорта хозяйке.
Турция
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Мы сначала протираем пыль, а затем пылесосим (либо наоборот, кто как привык). В Турции же уборку делают по комнатам. Как только комната прибрана, на порог кладут тряпку, которая означает, что в помещении чисто. Последней всегда приводят в порядок ванную.
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Турчанки обожают делать уборку, и каждый раз отодвигают диваны, холодильник и другую мебель — под ней пылесосят и моют пол. Также каждый раз турецкие барышни протирают плафоны, а окна моют каждый месяц.
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Ковры и диваны моют каждый раз или через раз, для этого используют мыльный раствор. Поэму на турецких балконах часто можно видеть сушащиеся ковры.
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Если мы храним ненужные вещи вроде старой одежды или чемоданов на антресолях, то турки складируют все это под кроватью. Под матрасом есть вместительный отсек. Кстати, из-за них турецкие кровати выше привычных нам.
Германия
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Немцы, живущие в многоквартирных домах, делят между собой уход за подъездом. В правилах дома часто указано, какой участок лестницы должен мыть каждый из жильцов, кто выставляет контейнеры для мусора, а кто убирает тротуар.
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В южных областях Германии есть традиция, которая знакома некоторым с советской эпохи: на дверь дежурного по подъезду вешают специальную табличку с напоминанием.
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Германия — чемпион по сортировке мусора. Цвет мусорного бака указывает на тип отходов. Стеклянную тару также принято сортировать в зависимости от цвета: коричневое, зеленое и прозрачное стекло выбрасывают в разные контейнеры.
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Картонные коробки не принято складывать друг в друга. А органические отходы рекомендуют заворачивать в газету, чтобы избежать неприятного запаха.
Иран
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На протяжении целого года иранцы поддерживают порядок в доме так же, как и все остальные. Но перед наступлением весны вся страна мобилизуется на «перетряхивание дома», или хане текани. Для этого вместе собирается вся семья, дети тоже принимают участие в этом ритуале.
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Эта весенняя генеральная уборка приурочена к Новрузу, который отмечается с 21 по 23 марта. В зороастрийской традиции считается, что прибранное жилище помогает очиститься и человеку. Во время хане текани моют ковры, красят или обновляют стены дома, убирают подвал и чердак — в общем, делают все то, до чего на протяжении года не доходили руки.
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Старая мебель, столовое серебро, которое уже давно не используется, — все это отправляется на помойку или на длительное хранение. В дом приносят новую мебель и цветы — символы удачи в новом году (иранский Новый год начинается во время Новруза).
Израиль
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Многие израильские традиции поддержания чистоты связаны с кашрутом. Например, рекомендуется иметь 2 комплекта посуды: для молочных и мясных продуктов. Также хозяйки не готовят мясные и молочные блюда на одной плите. Для каждого из этих типов кушаний имеется также набор скатертей и салфеток.
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Перед Песахом (еврейской Пасхой) израильтяне должны основательно прибраться дома и удалить следы хамца — дрожжевых продуктов (например, хлеб). Поэтому особенно тщательно убирают кухню. В это же время посуду, которую использовали весь год, кошеруют: прокаливают на огне либо ополаскивают кипятком.
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Если израильская семья живет в отдельном доме, а не в многоэтажке, пол моют особым образом: выливают ведро воды, после чего резиновой шваброй направляют воду в углы, а после — в направлении двери или ванной комнаты со сливом.
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Вода стекает по ступеням, унося мелкий мусор, волосы, пылинки. При таком способе не используют моющие средства, поэтому он еще и весьма экологичный. Перед мытьем с пола убирают паласы, коврики, предметы мебели и все, что может быть препятствием для воды.
Китай
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В Китае масштабную уборку, «да сао чу», тоже делают раз в 365 дней — перед Новым годом по лунному календарю. Ее непременный атрибут — нейлоновые чулки либо колготки. Ими обматывают швабру или метелку и с помощью нехитрой конструкции удаляют пыль из отдаленных уголков дома. Чулки выбирают неслучайно: нейлон притягивает частички пыли с помощью статического электричества.
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Рачительная китайская хозяйка не будет выбрасывать просроченное молоко. Вместо этого она нальет немного жидкости на тканевую салфетку и протрет ею мебель, чтобы придать блеск. Чтобы стол или тумба не пахли молоком, достаточно протереть поверхность чистой влажной тряпкой еще раз.
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Уборку необходимо завершить до первого дня Нового года. Китайцы верят: если продолжить приводить дом в порядок на следующий день, можно спугнуть удачу, которая только-только нашла себе место.
Испания
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В испанских домах практически невозможно увидеть привычный нам ковер. Считается, что это рассадник пыли и микробов. Некоторые испанцы даже не представляют, как его чистить. Вместо этого их полы устланы плиткой из мрамора, дерева и других материалов — их очень легко мыть.
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Испанцы немного помешаны на чистоте, поэтому при входе в квартиру вас, скорее всего, попросят снять обувь. Зато такая чистота позволяет без опасений сидеть на полу детям.
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Кстати, моп — изобретение испанского инженера. Возможно, именно плиточные полы в далеком 1956 году натолкнули его на создание этой популярной сегодня во всем мире вещи.
Италия
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Итальянки тоже обожают порядок и фанатично его поддерживают. В частности, в ванной комнате. После того как члены семьи приняли душ, итальянские хозяйки протирают ванну и раковину: на ней не остаются капли, значит, уменьшается вероятность образования налета.
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В ванных комнатах часто стоят ароматические свечи — их продают в специальных банках, которые исключают возможность пожара.
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В Италии принято подметать под столом после каждой трапезы. Для такой легкой уборки используют щетку, тогда как пылесос применяют для генеральной уборки.
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Большинство местных женщин гладят практически все: не только рубашки, платья, но также носовые платки и даже носки.
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Жительницы Италии моют пол едва ли не каждый день, плиту (в том числе духовку) протирают после каждой готовки, а холодильник — примерно раз в неделю.
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После сна вся квартира проветривается, а постельное белье выносится на свежий воздух.
Нидерланды
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Голландцы вполне могут конкурировать с итальянцами в своей любви к порядку и чистоте. Чтобы вымыть окно, жители берут в руки не стеклоочиститель, а ведерко с теплой водой, уксус и оконную швабру (либо замшевую салфетку). Кстати, моют их несколько раз в месяц.
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Здесь тоже обожают проветривать постельное белье. Поэтому даже морозным утром из окон голландских домов торчат пододеяльники или подушки.
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Любовь к чистоте подкрепляет соревновательный дух. Между соседями часто существует негласное соперничество: кто первым вывесит постельный комплект, а кто чище подметет лужайку у дома.
Англия
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В Великобритании меняют и стирают белье не так часто. Нормой считается делать это раз в месяц и даже реже. Стирка белья является накладным мероприятием. Кроме того, англичане спят в пижамах, из-за чего простыни и одеяла меньше пачкаются.
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Еще один фактор — природная сырость, ведь сушка белья занимает гораздо больше времени.
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Посуду моют в тазике, предварительно включив бойлер для нагрева воды. Также туда добавляют моющее средство, после чего опускают тарелки и другую утварь. Обычно посуду не вытирают, а просто кладут в сушилку, а пена стекает.
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Англичане подолгу не вытирают пыль. Дело в том, что они считают, что в их стране чисто, поэтому смахивать ее даже раз в неделю нет смысла.
Франция
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Французские семьи нередко приглашают домработницу вне зависимости от уровня доходов. Особенно это характерно для одиноких мужчин. Домработницы относят белье в прачечную и гладят его.
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Во Франции и некоторых других странах не покупают слишком много средств для уборки. Обычно обходятся уксусом — им протирают стекла, поверхности и сантехнику. Это стоит дешевле и позволяет добиться таких же результатов, как и со специальными средствами.
А какая ваша фирменная хитрость по уборке?