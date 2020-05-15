10 лайфхаков для выживания, которые не раз придут вам на помощь

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STOP. Именно эту технику используют такие профессионалы, как Марк Дженкинс (Mark Jenkins), когда заблудились в пустыне без GPS или телефона. Это означает «остановись (stop), подумай (think), наблюдай (observe) и планируй (plan)». Защита от травм, поиск чистой воды и пути к цивилизации могут занять больше времени, чем вы ожидали.

Вот почему сегодня мы в AdMe.ru предлагаем вам несколько практических советов, которые могут пригодиться, если вы остались один на один с дикой природой.

1. Наденьте на ветку пластиковый пакет, чтобы собрать воду

Поиск источника пресной воды — приоритет для потерявшегося в диких местах. Время, которое человек может выжить без воды, зависит от условий. Для справки: спортсмен, тяжело тренирующийся в жаркую погоду, может получить обезвоживание, перегреться и умереть в считанные часы. К счастью, использовать конденсат для получения пресной воды довольно просто. Обмотайте полиэтиленовый пакет вокруг ветки с листьями, которая находится на солнце, и получите неограниченный запас пресной воды.

2. Оберните тело пузырчатой пленкой и / или листьями, чтобы согреться

Это может показаться непрактичным советом, но упаковка пузырчатой пленки чрезвычайно важна в походе в холодную погоду. Эта упаковка удерживает слой воздуха в качестве буфера и действует как отличный теплоизолятор. Она также используется для утепления окон зимой. Если же пленки под рукой не оказалось, вы всегда можете использовать сухие листья. Исследования показали, что, к примеру, сухие листья яблони улучшают теплоизоляцию.

3. Соберите утреннюю росу с помощью «браслетов» на ногах

Этот метод широко применялся австралийскими аборигенами, ходившими на большие расстояния без воды. Они скатывали сухую траву в шарик или обматывали ее вокруг лодыжек во время движения до восхода солнца, собирая воду из росы.

4. Спите на возвышении, чтобы избежать переохлаждения

Продолжать идти ночью не самое разумное занятие. Если вам предстоит провести ночь в дикой местности, придется найти себе подходящее укрытие. Если поблизости нет пещер или другого способа защититься, необходимо изолироваться от холода и спать на возвышении, чтобы избежать переохлаждения.

5. Потрите руки сосновыми иглами, чтобы меньше кусали комары

Вы можете использовать природные средства, чтобы избежать этих потенциально опасных насекомых. Например, запах соснового масла отпугивает комаров и некоторые виды клещей.

6. Прикиньтесь мертвым, столкнувшись с крупными животными

При встрече с медведем лучше всего медленно пятиться назад, поскольку в большинстве случаев медведь боится вас больше, чем вы его. Правда, во время атаки черного медведя дать отпор может быть неплохой идеей. Однако, если вам встретился кто-то крупнее и мощнее, например гризли, лучший шанс на выживание — свернуться калачиком и прикинуться мертвым.

7. Пересекайте реку там, где вода глубокая и медленная

Переправа может казаться простым делом, но отнестись к ней нужно с осторожностью. Самыми безопасными местами для перехода являются прямые участки между изгибами рек. Чем быстрее течение, тем оно опаснее. Бросьте палку, чтобы проверить скорость течения. Помните, что легче пересечь глубокую и медленную воду, чем быструю и мелкую. Переходя реку, всегда идите вверх по течению, так, чтобы вода текла к вам, и слегка наклонитесь вперед, держа ноги на ширине плеч. Согните ноги в коленях, чтобы снизить центр тяжести, и возьмите палку в качестве третьей точки опоры: так безопаснее переправляться в одиночку.

8. Сделайте лед по форме линзы, чтобы разжечь огонь

Прозрачную льдину толщиной около 5 см можно превратить в линзу для розжига огня по тому же принципу, что и с лупой. Хитрость в том, чтобы создать форму, тонкую по краям и толстую посередине. Сгладьте поверхность руками, чтобы настроить эффективность ледяной линзы.

9. Соберите влажные листья, чтобы сжечь их и подать дымовые сигналы

Когда вы решите вопрос с водой, укрытием и огнем, вашим приоритетом должно стать сокращение времени пребывания в диких условиях. Дымовой сигнал может спасти вам жизнь. Обильный дым можно получить с помощью влажных листьев. Затем используйте влажное одеяло или большие листья, чтобы разделить столб дыма на 3 облака. Если кто-то в самолете или лодке увидит ваш дымовой сигнал, его не спутают с лесным пожаром. Столб дыма с 3 облаками — это код чрезвычайной ситуации у коренных американцев и бойскаутов.

10. Используйте пепел в качестве дезинфицирующего средства

В такой ситуации гигиена может показаться наименьшей из ваших забот. Однако вам может понадобиться вымыть руки, чтобы оказать самому себе первую помощь. В таком случае можно использовать пепел от костра, поскольку, согласно этому исследованию, он так же эффективен, как мыло.

Бонус: игнорируйте мифы о выживании, такие как питье мочи или мох, растущий только с северной стороны

Питье мочи или использование мха в качестве ориентира — вот некоторые из мифов, пришедших к нам из кино. К сожалению, оба они неверны. Во-первых, моча может быть более или менее стерильна, только если у вас здоровые почки. Во-вторых, весь смысл мочеиспускания в том, что ваш организм отфильтровывает из крови избыток солей и минералов. Его повторное потребление даст серьезную нагрузку на почки и лишь усугубит вашу жажду из-за содержания натрия. Мох же растет везде, где влажно и мало солнца. В некоторых местах в Северном полушарии он действительно растет на северной стороне, но это не абсолютное правило. В Южном полушарии мох может расти и на южной стороне деревьев.