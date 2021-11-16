10 лайфхаков для уборки из Китая, которые стоит попробовать уже в эти выходные

Одной из наиболее значимых традиций лунного Нового года в Китае помимо зажигания красных фонариков и проведения парадов является ритуал уборки дома, известный как «да сао чу». За несколько дней до праздника семьи проводят полную чистку дома, оттирая каждый уголок и щель в надежде избавиться от невезения и встретить будущее с распростертыми объятиями. И используют довольно много вещей в качестве чистящих средств, которые у нас дома валяются просто так.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что эти лайфхаки упростят вам жизнь и помогут сделать генеральную уборку еще эффективнее.

Используют старые чулки в качестве тряпки для пыли

Чтобы избавиться от пыли, которая не хочет исчезать с поверхностей, в Китае применяют правило притяжения и самодельное чистящее устройство: оборачивают чулок вокруг метлы или швабры, чтобы дотянуться до потолков и укромных уголков. Этот метод идеален, потому что нейлон притягивает частицы пыли из-за статического электричества. Ну и к тому же вы сможете использовать свои старые или порванные чулочно-носочные изделия.

Протирают несвежим молоком поверхность мебели

Не стоит выбрасывать испорченное молоко, если предстоит уборка. Тряпочку, смоченную в нем (если оно еще не свернулось), можно использовать для восстановления блеска деревянных, мраморных и лакированных поверхностей. Просто после еще раз протрите его влажной тканью, чтобы ваши тумбочки и столы не пахли молоком.

Нагревают апельсиновую кожуру в микроволновке, чтобы избавиться от неприятных запахов

Апельсиновая кожура — удивительный природный «инструмент» для борьбы с запахами от еды. Добавьте несколько свежих апельсиновых корок в микроволновку и поставьте таймер на 60 секунд, прежде чем протирать прибор изнутри. Нагрев поможет выделить ароматные цитрусовые масла.

Моют кастрюли с помощью картошки

Чтобы до блеска и экологично отмыть кухонную утварь, можно использовать картофель. Он содержит щавелевую кислоту, которая представляет собой белое кристаллическое вещество, известное своими способностями удалять грязь. Усилить эффект можно, окунув половину картофеля в соль, чтобы еще и отскрабировать кастрюли и сковородки. Но стоит быть аккуратными и не применять данный метод для чистки антипригарных покрытий.

Сушат чистящее средство феном, чтобы отмыть кухню

Немного тепла — это все, что нужно для борьбы со стойкими пятнами жира на кухне, так как жиры окисляются и разрушаются при высоких температурах — примерно при 110 °С. Чтобы использовать этот закон физики в своих интересах, обильно распылите универсальное чистящее средство на кухонные поверхности. Накройте их пищевой пленкой и сушите горячим воздухом в течение 2 минут. А потом просто протрите губкой. Так как тепловой режим у фена может достигать 140 °С, такой метод хорошо справляется с удалением жира. Также важно ознакомиться с инструкцией к вашему чистящему средству, поскольку не все из них можно нагревать и сушить.

Чистят предметы в ванной комнате от ржавчины зубной пастой

Пятна ржавчины и налет — это проблема, с которой часто сталкиваются обладатели керамических раковин или ванн. Очистить их от пятен можно старой зубной щеткой с помощью зубной пасты или порошка, в составе которых есть абразивные вещества.

Протирают деревянные поверхности чаем

Заварите чайник крепкого чая и смочите им полотенце. Танины в его составе способны изменять цвет пятен и царапин на деревянных поверхностях. Протирание деревянной мебели таким средством придаст ей приятный блеск и аромат.

Используют отбеливатель и бумажные полотенца в борьбе с пятнами плесени в ванной

Силиконовая затирка в ванной недолго остается белой, потому что именно там скапливается плесень. Ее тоже можно убрать подручными средствами, достаточно положить на нее пропитанные отбеливателем бумажные полотенца. Оставьте их на пару часов и не забудьте затем хорошо промыть поверхность водой.

Предотвращают скопление пыли за счет кондиционера для белья

Пыль накапливается на поверхностях за счет статического прилипания, а кондиционер для белья способен предотвратить этот процесс благодаря своим смягчающим компонентам. При уборке добавьте несколько капель раствора в ведро с водой, прежде чем протирать мебель смоченной в ней тряпочкой.

Протирают стекла окон луком

Китайский секрет идеальных оконных стекол — лук. Просто разрежьте его пополам, протрите поперечным сечением грязные окна, а затем пройдитесь влажной тряпочкой, прежде чем луковый сок высохнет. Еще один профессиональный совет: используйте старые газеты вместо привычной тряпочки. По сравнению со стандартными чистящими салфетками они имеют довольно жесткую структуру и после них не остается никаких волосков или ворса.