10 хитростей, благодаря которым тонкие волосы будут выглядеть так, словно над ними каждый день стилист колдует

Многие девушки мечтают, чтобы их тонкие от природы волосы выглядели более густыми и объемными. Конечно, можно решить проблему радикальным методом вроде наращивания, но не каждая на такое решится.

Мы в AdMe.ru насчитали 10 простых способов добиться эффекта более густых волос, не прибегая к салонным процедурам.

1. Сделать легкие локоны

Небольшая завивка, как у Дакоты Фэннинг на втором фото, красиво подчеркнет черты лица. А если добавить боковой пробор, то волосы будут выглядеть более густыми. Не помешает фиксация с помощью легкого средства для стайлинга, так не только прическа продержится дольше, но и лицо будет казаться более открытым.

2. Выстричь челку

Гладкая прическа с небольшим объемом у корней и густой челкой тоже создают впечатление более плотных волос. Это можно увидеть на примере Дакоты Джонсон, которая заметно преобразилась, сменив прическу.

3. Собрать волосы в объемный хвост

Умело этим способом пользуется Блейк Лайвли. Небрежно оформленный хвост с распушенными волосами визуально добавляет шевелюре объем. Даже если основная часть волос гладко зачесана и собрана, они все равно кажутся пышными.

4. Использовать сухой шампунь не только по прямому назначению

Все привыкли применять сухой шампунь, когда нужно немного освежить волосы, а полноценно помыть голову нет возможности. Но средство можно использовать и в первый день после мытья волос, так как оно придает локонам дополнительный объем.

5. Поменять место пробора

Обычно после мытья волосы естественным образом ложатся так, как их носят большую часть времени. Но простое изменение места пробора может преобразить шевелюру, лишенную особой густоты. Если сделать пробор не идеально прямым, волосы будут выглядеть еще пышнее.

6. Периодически использовать шампунь глубокой очистки

Когда кажется, что никакие средства уже не работают, а волосы через несколько часов после мытья выглядят не очень свежими, дело может быть в их «забитости» силиконами из различных средств. Со временем они накапливаются и утяжеляют локоны. Чтобы средства снова начали работать, нужно использовать шампунь глубокой очистки. Периодичность применения всегда указывают на упаковке, обычно это 1 раз в месяц.

7. Активировать средства для придания объема, а не просто наносить их на волосы

Часто девушки пользуются волюмайзерами, но забывают о сушке феном, которая активизирует действующие вещества в составе средства. Если просто нанести пенку или мусс для объема, желаемого эффекта можно вообще не получить или он будет кратковременным.

8. Сделать небольшой начес

Когда мы говорим о начесе, это вовсе не значит, что нужно мучить волосы до состояния мочалки. Можно пройтись по прядям деликатно, используя пластиковую расческу с маленькими зубьями. Затем немного сбрызнуть сухим шампунем и слегка причесать волосы сверху, чтобы они лежали ровно, а не торчали в разные стороны. И сделать такой небольшой начес, как у Кейт Миддлтон на фото выше.

9. Подстричь волосы до одной длины

Для тонких, не вьющихся от природы волос хорошо подходит прямая стрижка, при которой все волосы выстригаются практически до одной длины. Если хочется, чтобы кончики выглядели немного «рваными», можно просто воспользоваться муссом для укладки.

10. Выбрать правильный лак

Иногда мы действуем так: видим средство сильной фиксации с самой большой цифрой и берем его, полагая, что уж оно должно сработать по максимуму. Но получается наоборот. Дело в том, что для тонких волос лучше подходят средства помягче, с меньшим уровнем фиксации. Они не так сильно утяжеляют локоны и, соответственно, не убирают объем.