10 кулинарных ошибок, которые мы продолжаем совершать вслед за нашими бабушками

Зачастую мы неосознанно перенимаем у своих родных и других окружающих нас людей методы какой-либо деятельности и применяем их по инерции годами. При этом считаем, что, раз такой подход практикуется давно, значит, он действенный и единственно верный. Но на самом деле почтенный возраст определенных традиций, например в кулинарии, далеко не всегда говорит о том, что им нужно следовать.

Мы в AdMe.ru изучили самые распространенные кулинарные привычки и к своему удивлению выяснили, что от многих из них давно пора избавиться. Оказывается, если делать по-другому, еда получится вкуснее и полезнее, а хлопот будет меньше.

10. Добавляем хлеб или сухари в фарш, не вымочив их в молоке

Может показаться, что вымачивание хлеба или панировочных сухарей в молоке перед добавлением в фарш не самый важный нюанс, однако это серьезное заблуждение. Дело в том, что только благодаря превращению во влажную смесь хлеб делает котлеты или фрикадельки сочными, а также выделяет больше клейковины и не дает им рассыпаться. Кроме того, хлеб должен быть черствым, а не свежим, иначе фарш станет похожим на тесто. Если же вам не хочется этим заниматься, то добавлять хлеб в фарш не стоит вовсе. Потому что сухой хлеб впитает в себя часть мясной влаги, в результате чего котлеты станут жесткими и подгорят.

9. Размораживаем мясо при комнатной температуре

Чтобы быстрее разморозить мясо, мы оставляем его на столе при комнатной температуре. Однако это далеко не самый лучший вариант. В таких условиях ускоряется размножение бактерий, и очень легко упустить момент, когда мясо фактически уже начнет портиться, хотя внешне это еще не будет заметно. Гораздо безопаснее размораживать мясные продукты в холодильнике, считают эксперты. Это может занять чуть больше времени, зато мясо будет свежим и охлажденным. Другой, более быстрый, но требующий большей вовлеченности способ, — размораживание в холодной воде. Для этого мясо необходимо поместить в герметичную упаковку и положить в емкость с водой, при этом менять воду в посуде нужно каждые полчаса.

8. Ополаскиваем овощи водой, а не моем руками

То, что овощи и фрукты необходимо мыть перед приготовлением, знает каждый. Однако недостаточно просто подержать их под струей воды, вяло перемешивая рукой в дуршлаге. Возможно, это и помогает справиться с очевидными загрязнениями, но пестициды, микробы и въевшуюся грязь таким образом не промоешь. Главное в мытье именно механическое воздействие, считают исследователи: необходимо тереть продукты под водой руками. Еще один совет специалистов — замачивать овощи и фрукты в воде с добавлением соды.

7. Добавляем в блюда неразмоченные сухофрукты

Сухофрукты вполне можно есть, не размачивая. Однако если планируется добавить их в салат или выпечку, стоит предварительно подержать их в кипятке 10–15 минут. От этого они сделаются более нежными, и даже вкус станет ярче. В случае же с выпечкой замачивание особенно важно, так как сухие фрукты могут впитать в себя жидкость, нарушив рецептурный баланс, и вы получите неожиданный результат.

6. Маринуем мясо больше 12 часов

Почему-то принято считать, что чем дольше маринуется мясо, тем вкуснее и сочнее оно становится. На самом деле слишком продолжительное пребывание мяса в маринаде делает его скорее не нежным, а резиновым. Виной всему кислота, которая добавляется в маринад в виде уксуса или лимона. Для того чтобы мясо любого вида приобрело пикантный вкус, но при этом не разрушилась его текстура, достаточно мариновать его буквально 20 минут.

5. Выкладываем чеснок на сковороду раньше времени

Чеснок зажаривается достаточно быстро. Вы наверняка и сами не раз замечали, что одновременное добавление на сковороду чеснока и лука приводит к тому, что за одно и то же время первый уже успевает практически подгореть, в то время как второй остается еще чуть золотистым. Для того чтобы прожарка лука и чеснока была одинаковой, следует нарезать чеснок крупными дольками. Либо, если рецепт подразумевает натертый или мелко нарубленный чеснок, помнить, что он обжарится за 10 секунд. А значит, лучше заранее подготовить другие ингредиенты, чтобы немедленно добавить их. Можно также покрошить позже сам чеснок.

4. Всегда долго вымешиваем тесто

Порой мы используем примерно один и тот же подход к тесту для разного вида выпечки. Но то, что хорошо для одного блюда, может не годиться для другого. Долгое перемешивание и разминание теста делает его плотнее и эластичнее за счет активного выделения клейковины. Такой вариант идеально подходит, например, для пиццы. А для пирогов — не очень, так как в них тесто, как правило, должно быть скорее пышным, нежным и рассыпчатым, нежели тугим. Поэтому стоит учитывать этот нюанс, чтобы получить вкусную выпечку.

3. Обжариваем мясо сразу после обсыпания специями

Чтобы стейк покрылся хрустящей корочкой при поджаривании, нельзя бросать его на сковороду сразу после добавления специй. Дело в том, что подсоленное мясо выделяет большое количество влаги, которая в итоге может помешать ему зажариться и сделает его вареным. Либо же придется держать куски на огне дольше, что приведет к сухости. Чтобы такого не произошло, нужно дать мясу в специях отстояться минут 15, периодически промокая выделяющуюся влагу бумажной салфеткой.

2. Варим картошку без крышки

Чтобы картошка проварилась равномернее и быстрее, стоит накрывать кастрюлю крышкой, так как благодаря этому тепло будет аккумулироваться и удерживаться эффективнее. Однако существует расхожее заблуждение, что из-за этого картофель может развалиться. На самом деле такой эффект дает не крышка, а опускание картошки в уже кипящую воду. Из-за этого внешняя часть клубней варится быстрее и, конечно, начинает крошиться к моменту, когда готовности достигает середина.

1. Отбиваем мясо, не накрыв его

Куриное мясо достаточно легко пересушить, особенно частично. Например, тонкий край грудинки точно приготовится быстрее, чем толстый. Чтобы мясо прожарилось равномерно, достаточно отбить его и сделать плоским. Но стоит учитывать некоторые нюансы. Так, не стоит отбивать кусок, не поместив его в пакет или хотя бы не накрыв пленкой. Во-первых, мелкие частицы, незаметные глазу, могут разлететься по столешнице, распространяя бактерии. Во-вторых, так мы рискуем перебить волокна, сделав мясо не нежным, а рассыпчатым, к тому же еще более склонным к пересушиванию.