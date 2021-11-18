10 кухонных предметов, которые не стоит мыть в посудомоечной машине, чтобы потом не кусать локти

Многие хозяйки согласятся с тем, что посудомоечная машина — одно из удобнейших изобретений человечества. Однако, как оказалось, некоторую посуду нам все же придется мыть вручную.



Мы в AdMe.ru изучили, что именно не стоит отправлять в посудомойку, иначе с этими предметами придется распрощаться очень быстро.

1. Термокружки

Главное свойство термокружки — это хорошая изоляция. И именно этой особенности ее могут лишить даже несколько циклов мойки. Поэтому нужно обратить внимание на значок, который показывает, можно ли мыть изделие в машине. Иначе помимо нарушения изоляции можно столкнуться с другой неприятностью: пространство между внешним и внутренним слоями изолированной кружки может заполниться водой, обратно она не выливается, и пользоваться кружкой дальше уже нельзя.

2. Баночки с этикетками

Бумажные наклейки на банках из-под консервов или на декоративных емкостях для сыпучих продуктов могут быть приклеены так плотно, что вручную их трудно удалить. Однако под воздействием высокой температуры и довольно агрессивных моющих средств бумага легко отклеивается. В лучшем случае это обстоятельство просто создаст беспорядок в машине, рваные кусочки окажутся на другой посуде, и ее придется перемывать. В худшем же машина испортится: бумага засоряет фильтры и выводит посудомойку из строя.

3. Кухонные ножи

Внешний вид кухонных ножей не изменится после мытья в посудомойке. Но вот затупятся они очень быстро. Поэтому лучше мыть их вручную, особенно если в вашем арсенале есть профессиональные поварские ножи, которые сложно наточить.

4. Чугунная посуда

Несмотря на распространение сковородок с антипригарным покрытием, чугунная посуда для готовки остается популярной. На таких сковородках и сотейниках постоянно должен оставаться тонкий слой масла — он выступает своеобразной защитой. В посудомоечной машине этот слой очень быстро смоется, а на посуде появятся следы ржавчины, от которой практически невозможно избавиться.

5. Терки и сито

Мелкие терки и сито просто бесполезно отправлять в машину, скорее всего, вы достанете их такими же грязными, как и положили. Просто потому, что из мелких отверстий поток воды не способен вымыть остатки пищи. Эти предметы лучше всего мыть вручную с помощью щетки с мягкой щетиной. К тому же предметы с острыми краями могут повредить детали машины.

6. Медная и алюминиевая посуда

Стильные медные кастрюли и сковороды выглядят очень эффектно, но, чтобы они продолжали сиять, мойте их вручную. В посудомоечной машине любые медные поверхности могут потускнеть. Посуду из алюминия можно загружать в посудомойку только в том случае, если она сделана из анодированного алюминия, так как она имеет защитный слой. В противном случае жесткое моющее средство может привести к потускнению и потемнению.

7. Серебряные столовые приборы и старинный фарфор

Если вы не хотите, чтобы столовое серебро потеряло блеск, в посудомоечной машине его можно мыть отдельно от посуды из нержавеющей стали и не используя моющие средства с содержанием цитруса. Также довольно опасно отправлять в машину изделия из тонкого и винтажного фарфора. Элементы дизайна — позолота, роспись — могут просто исчезнуть.

8. Сковородки с антипригарным покрытием

Сковороды с антипригарным покрытием стоит мыть и сушить вручную, так как в посудомоечной машине антипригарная поверхность со временем изнашивается. Некоторые марки сковородок с покрытием можно мыть в машине, они дополнительно защищены. Но если это не указано в характеристиках товара, лучше не рисковать.

9. Деревянные приборы

Все деревянные предметы, будь то ложки, доски, палочки для еды или тарелки для сервировки, нельзя мыть в посудомоечной машине. Независимо от того, какое это дерево, из-за высокой температуры оно может расколоться. Лучше всего мыть деревянные предметы вручную, но не оставлять их в воде на долгое время.

10. Крышка от скороварки

Мытье крышки от скороварки в машине может стать опасным для человека.

Сильный нагрев и водяные струи повреждают уплотнители и портят предохранительные механизмы. В результате часть скороварки, работающая под давлением, может потерять свои свойства. Это делает использование скороварки небезопасным.