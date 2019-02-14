10 косметических средств, от которых не будет ничего, кроме дыры в бюджете

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Современная индустрия красоты с каждым годом предлагает нам все больше средств для ухода за своей внешностью: маски для каждой части тела, крем с бриллиантами и чудо-сыворотки, заменяющие уколы ботокса. Только вот одни средства — это хорошая работа маркетологов, а другие — абсолютно бесполезные баночки с красивой этикеткой.

Мы в AdMe.ru решили уберечь вас от ненужных трат и подготовили перечень средств, которые на самом деле не работают.

Крем от темных кругов под глазами

Темные круги под глазами появляются либо вследствие стресса и недосыпа, проблем со здоровьем, либо из-за того, что через слишком тонкую кожу просвечивают вены. Ни в том, ни в другом случае кремы от темных кругов вам не помогут. Максимум, на что они способны, — увлажнить вашу кожу. Чтобы избавиться от темных кругов, нужно правильно питаться и как следует высыпаться. А замаскировать их поможет правильно подобранный консилер и тональное средство.

Бустеры для заполнения морщин

Очередная косметическая новинка — бустер для заполнения морщин. Обычно он продается в виде крема или геля. Бустер предназначен для усиления эффекта от основного ухода. По сути, это нечто среднее между сывороткой и кремом. Производители заявляют, что эти средства подтягивают кожу и разглаживают морщины. С глубокими морщинами бустеры не справляются или дают лишь кратковременный эффект.

Кремы с необычными компонентами

Чего только не увидишь на полках магазинов: кремы с жемчугом, золотом, черной икрой и даже бриллиантами. Только вот проблема в том, что большинство экзотических компонентов не проникают в глубинные слои кожи, а значит, такие кремы будут не такими действенными, как заявляет производитель.

Увлажняющие гели для душа

Большинство гелей для душа имеют щелочной pH, ведь они созданы прежде всего для очищения кожи. Гели прекрасно отмывают от загрязнений и кожного сала. А вот с увлажнением и питанием они справляются плохо. Если ваша кожа нуждается в интенсивном увлажнении, то вместо геля используйте масло для душа или наносите смываемый кондиционер для тела.

Укрепляющие лаки для ногтей

Лечебные лаки для ногтей всего лишь маскируют проблему, а не лечат ее. Они придают ногтевой пластине здоровый вид, но не улучшают ее состояние. Для решения проблемы ломкости ногтей нужно бороться с причинами, а не внешними проявлениями: посетить врача, сдать необходимые анализы и узнать, какие препараты нужно принимать.

Уход для лица с ботоксом

Инъекции ботулотоксина блокируют мышцы, не давая им сокращаться. Мимика лица становится не такой активной, мускулатура расслабляется, мелкие морщины разглаживаются. Но ботокс работает в том случае, когда он проникает в мышцу. Крем не может доставить ботулотоксин в мышечную ткань, а значит, он не такой эффективный.

Масла для волос

Масла для волос не способны восстановить и вылечить волосы, а все потому, что волос в основном состоит из белка кератина. И при повреждении им прежде всего требуются средства с высоким содержанием кератина или протеинов. Большинство масел всего лишь маскируют проблему, обволакивая волос пленкой. Эффект этот временный и исчезает почти сразу после нескольких процедур мытья.

Домашнее кератиновое восстановление и экранирование волос

Средства для домашнего кератинового восстановления или экранирования кардинально отличаются от салонных. В основном они представляют собой несколько несмываемых средств с большим количеством силиконов. Результат от такой процедуры исключительно визуальный и очень быстро исчезает. После домашнего экранирования волосы тяжелеют, теряют объем, а при повышенной сальности становятся похожими на сосульки.

Крем для увеличения бюста

Кремы и гели для увеличения груди содержат либо гормоны, либо разогревающие вещества, вызывающие прилив крови и отеки. Именно отеки способствуют временному набуханию груди, которое и принимают за увеличение. Проблема таких кремов заключается в том, что они вызывают зуд, аллергические реакции, непроходящие отеки и боли.

Детский крем

Кожа ребенка и кожа взрослого отличается по своей структуре. Все дело в том, что у малышей еще не сформировался защитный слой. Поэтому в косметику для детей добавляют пленкообразующие вещества: ланолин и вазелин. Такая защита нужна только нежной младенческой коже, а вот взрослому человеку она может навредить.