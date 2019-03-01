10 косметических средств, на которые вы зря тратите деньги

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По данным опроса интернет-магазина SkinStore, каждый день женщины используют около 16 косметических средств. И это неудивительно: практически ежедневно на рынке появляется новый «незаменимый» продукт, который рано или поздно оказывается в нашей косметичке. Однако далеко не всем разрекламированным средствам там место.

Мы в AdMe.ru предлагаем проверить косметички на наличие средств и приспособлений, чья польза сомнительна или отсутствует вовсе. Также нелишним будет отказаться от неправильно подобранных продуктов и средств, имеющих более дешевые аналоги.

Кокосовое масло

В последние годы кокосовое масло стало одним из наиболее популярных натуральных косметических средств. Его часто используют вместо увлажняющего крема или для очищения кожи. Однако кокосовое масло — не универсальный продукт, подходящий всем. Оно может забивать поры и провоцировать угревую сыпь у некоторых людей. Если у вас очень жирная кожа, лучше выбрать другой продукт для ухода за лицом.

Мист для лица

Мисты для лица обещают увлажнение кожи, но не все так просто. Сухой коже нужна не только влага, ей не хватает веществ, которые ее удерживают. Без них жидкость просто испаряется с поверхности кожи. Чем больше миста вы брызгаете на лицо, тем больше влаги испаряется. Поэтому многие мисты могут быть не только бесполезны, но и вредны: в их составе нет ничего, кроме воды, отдушек и красителей (последние могут вызвать аллергию у обладателей чувствительной кожи). Если же вам нравятся средства в формате миста, выбирайте те, которые содержат глицерин, пропиленгликоль, гиалуроновую кислоту и экстракт алоэ.

Химические пилинги

Желая сэкономить, некоторые делают химические пилинги дома, но это тот случай, когда проведение процедуры лучше доверить профессионалам. Эти средства предназначены для удаления верхнего слоя кожи, поэтому малейшая ошибка в использовании такого пилинга может сильно навредить.

Приборы для очистки пор

Как и в случае с химическими пилингами, за чисткой лица лучше обратиться к проверенному косметологу. В неумелых руках такие приборы будут в лучшем случае неэффективны, а в худшем — оставят красные пятна и рубцы.

Увеличивающее зеркало

Такое зеркало может немного упростить некоторые манипуляции с лицом, но оно также увеличивает все наши несовершенства, из-за чего может казаться, что с кожей проблем больше, чем есть на самом деле. Поэтому лучше пользоваться обычным зеркалом при хорошем освещении.

Антицеллюлитный крем

Что бы ни писали на этикетках и как бы нам ни хотелось верить в чудодейственные свойства антицеллюлитных кремов, они просто не работают. Более того, целлюлит — это естественная анатомическая особенность, характерная для многих людей. Появление целлюлита не зависит от увеличения и потери веса, на это влияют гормоны и генетика.

Крем от растяжек

К сожалению, кремы от растяжек тоже бесполезны. Они просто увлажняют кожу, из-за чего она выглядит лучше, и кому-то даже может показаться, что растяжки стали не такими заметными. Но для увлажнения кожи совсем не обязательно покупать такие дорогие средства: с этой задачей отлично справятся обычные увлажняющие кремы или масла, например масло какао.

Крем для кутикулы

Чаще всего состав крема для кутикулы мало чем отличается от состава обычного крема — это просто еще один способ заставить людей покупать больше. Чтобы не переплачивать за красивую баночку, для ухода за кутикулой используйте масла или обычные питательные кремы.

Скраб для губ

Часто скраб для губ представляет собой простой бальзам с отшелушивающими частичками и завышенной ценой. Кроме того, кожа губ очень нежная, а скраб отшелушивает как омертвевшую, так и обычную кожу. В итоге губы становятся сухими и трескаются еще больше. Поэтому в уходе за губами лучше остановиться на бальзамах, не содержащих спирта.

Средства против секущихся кончиков

Еще один продукт, который является пустой тратой денег. Некоторые средства могут временно выпрямить концы и создать иллюзию отсутствия секущихся волос. Но вернуть кончикам прежний вид не получится. Лучший способ избавиться от поврежденных и секущихся волос — обрезать их.