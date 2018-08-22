10 комнатных растений, с которыми справится даже горе-садовод

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Мечтаете разбить маленький сад на подоконнике, но все ваши предыдущие попытки окончились ничем? Понятия не имеете, зачем надо пересаживать растения, но хотели бы наблюдать в своем доме зелень не только в виде петрушки в салате? К счастью, даже для дилетанта в мире растений найдется свой неприхотливый «сосед», и не один.

Конечно, для ухода даже за самым нетребовательным растением нужно прикладывать хоть какие-то усилия: обеспечить его водой, светом и найти для него подходящее место. Но если вы уверены, что сможете соблюсти этот необходимый минимум условий, остается только выбрать себе зеленого питомца по душе. AdMe.ru нашел 10 неприхотливых комнатных растений, с которыми справится даже ребенок или очень занятой взрослый.

Шеффлера

Шеффлера неплохо себя чувствует при обычной комнатной температуре и хорошем освещении, но в летнюю жару не стоит ставить ее под прямые солнечные лучи. Поливайте растение отстоянной водой по мере высыхания земляного кома. Зимой поливать нужно реже, так как недостаток воды растение перенесет легче, чем ее переизбыток. А вот опрыскивание листьев шеффлере понравится.

Драцена Сандера

Это растение часто называют «бамбуком удачи», но на самом деле оно не имеет отношения к настоящему бамбуку. Яркий непрямой свет — лучший вариант для него, но драцена Сандера может выжить и при слабом освещении. Самый простой способ выращивать такое растение — в воде. Она должна быть отфильтрованной, мягкой и комнатной температуры. Меняйте воду не реже 2 раз в месяц, а также в том случае, если изменился ее цвет.

Пахира водная

Это растение предпочитает непрямой солнечный свет и устойчиво к перепадам температур. Поливать его нужно небольшим количеством теплой воды после высыхания верхнего слоя субстрата (несколько раз в месяц, зимой реже). Если температура воздуха выше 23 °C, опрыскивайте листья.

Каланхоэ

Если вам больше по душе цветущие растения, то начинать осваивать уход за ними лучше с каланхоэ: ему не вредит сухой воздух, не нужны опрыскивания, жару и прохладу растение также переносит без капризов. Весной и летом поливать каланхоэ стоит лишь тогда, когда грунт в горшке просохнет на 2/3, а зимой и осенью еще реже: дождитесь, пока грунт просохнет полностью, и полейте через 2 дня. К свету растение тоже не слишком требовательно — главное, не ставьте его летом под прямые солнечные лучи.

Кактус

Кактусы лучше всего себя чувствуют в хорошо освещенных местах. Поливать их нужно мягкой и чистой водой, весной примерно 1 раз в 10–14 дней, летом — 1 раз в 5–7 дней. Старайтесь, чтобы вода не попадала на стебель. Чем холоднее в помещении, тем реже нужно поливать кактус, а в дождливое время и зимой стоит и вовсе прекратить полив.

Замиокулькас

Это симпатичное растение иногда называют «долларовым деревом» (не путать с «денежным»). Для него лучше выбрать место с ярким рассеянным светом. Комнатная температура вполне устроит растение, и даже жару замиокулькас переносит хорошо. Поливать его нужно только после того, как просохнет земляной ком, а зимой еще реже.

Абутилон

Абутилон еще называют «комнатным кленом» за листья необычной формы. Растение любит яркий рассеянный свет и при достаточном освещении может цвести практически круглый год. Поливать абутилон следует регулярно и обильно, однако зимой поливать его нужно реже, меньшим объемом воды и после полной просушки грунта. Оберегайте растение от сквозняков и слишком низких температур.

Монантес

Монантесу подходит комнатная температура, но при этом летняя жара его совершенно не смущает. Низкая влажность воздуха тоже не станет для растения проблемой. Поливать его нужно только тогда, когда грунт в горшке полностью просохнет, а осенью и зимой и того реже. Единственное, что попросит у вас монантес, — это хорошее освещение.

Фатсия японская

Хороший вариант для тех, кто хочет завести крупное растение, но боится не справиться с уходом. Выбирая место для фатсии, помните, что она любит рассеянное освещение и комнатную температуру. Листья нужно протирать влажной мягкой тканью и опрыскивать. Поливайте растение мягкой теплой водой, когда подсохнет верхний слой грунта.

Бегония

Листовым видам бегонии подходит полутень, а цветущим — яркое освещение, но не прямые лучи солнца. Летом растение поливают 2 раза в неделю, зимой полив сокращается до минимума. В отличие от многих других тропических растений, бегония не нуждается в опрыскивании, но будет лучше себя чувствовать в помещении с увлажнителем воздуха.

С какими комнатными растениями вам доводилось иметь дело? Расскажите в комментариях, какие из них поразили вас своей неприхотливостью.