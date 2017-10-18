10 изменений, которые произойдут, когда вы начнете принимать холодный душ каждый день

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Холодный душ не только бодрит, но и обладает удивительными полезными свойствами, которые положительно влияют на весь организм. AdMe.ru собрал целых 10 причин, почему вам следует начать принимать холодный душ уже сегодня.

Холодный душ помогает справиться с плохим настроением и снизить уровень раздражительности. Дело в том, что холодная вода воздействует на зону «голубого пятна» в головном мозге, которая вырабатывает гормон норадреналин, отвечающий за борьбу с депрессией.

За счет того, что холодная вода улучшает транспортировку питательных веществ в организм и насыщает клетки кислородом, вы становитесь более внимательным. Вы меньше устаете и можете дольше концентрироваться на конкретной задаче.

Утром для заряда бодрости, а также чтобы быстрее проснуться — холодный душ именно то, что нужно. Он активизирует работу клеток и циркуляцию крови. За счет этого вы чувствуете в себе больше сил и энергии для решения важных дел.

Заставить себя стоять под холодным душем уже большого стоит. Тренируя свои волевые усилия подобным образом, вы заметите, как вам станет гораздо проще отказаться от любимого пирожного, начать меньше курить или, например, раньше ложиться спать.

Регулярный холодный душ тренирует выдержку и силу. Кроме того, холодный душ уменьшает боль в мышцах, что будет особенно полезно, если вы перестарались в зале и чувствуете сильную мышечную боль. Холод поможет снять отечность и восстановить поврежденные ткани.

Холодная вода является своего рода стрессом для организма, за счет чего он начинает вырабатывать внутреннее тепло. Теперь вы сможете забыть про постоянно холодные руки и ноги и избавиться от проблемы чрезмерного потоотделения.

Если вы будете принимать холодный душ каждый день, то можете не бояться простыть или заболеть гриппом, так как холодный душ значительно укрепляет ваш иммунитет. Все дело в том, что он способствует выработке иммунных клеток — моноцитов и лимфоцитов. Они убивают бактерии и вирусы, а также патогенные микроорганизмы.

Холодная вода способствует сужению сосудов, благодаря чему кровь начинает циркулировать по вашему телу гораздо быстрее. Таким образом вы защищаете себя от варикоза, гипертензии и других заболеваний, связанных с нарушением работы сосудов.

Холодная вода активизирует действие такого сложного для расщепления коричневого жира, который накапливается в нашем теле для защиты от повреждений и является своего рода топливом, греющим организм. К тому же холодный душ ускоряет процесс вывода токсинов из пор кожи и кровеносной системы. Как результат, вы значительно ускорите потерю лишнего веса.

В отличие от горячей воды, которая изрядно подсушивает кожу головы и тела, холодная, наоборот, закупоривает фолликулы волос и сужает поры кожи. Благодаря этому волосы начинают блестеть, они не так быстро жирнеют, а на коже исчезают воспалительные процессы.