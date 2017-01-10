10 идей вечернего макияжа от звезд, которые блистали на красных дорожках в 2016 году

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Каждая девушка мечтает быть самой красивой на любом торжестве, а в новогоднюю ночь выглядеть хочется как никогда сногсшибательно и волшебно. Женская половина редакции AdMe.ru еще раз пересмотрела фото знаменитостей, которыми мы любовались в 2016 году, и почерпнула для себя идеи создания собственного неповторимого вечернего образа.

2 акцента в макияже

Мы привыкли считать, что одновременно ярко красить губы и глаза — это моветон, поэтому так делать ни в коем случае нельзя. Однако теперь звездные визажисты один за одним пренебрегают этим правилом и советуют всем нам не бояться новых экспериментов в макияже.

Вытянутые стрелки

Создать соблазнительный образ поможет макияж глаз в технике «кошачий взгляд». Эти вытянутые стрелки мгновенно придадут любой девушке ауру сексуальности и точно сделают из вас главную звезду вечера.

Макияж с блестками

Если на празднике вы хотите сверкать, как самая настоящая звезда, советуем присмотреться к различного рода глиттерам, шиммерам или флюидам с перламутровым распылением. Такой образ идеально подойдет для торжественного новогоднего времени и, что немаловажно, не потребует большого количества времени и хлопот.

Блестящие губы

Вышеупомянутые блестки можно использовать не только в макияже глаз, но и смело наносить поверх помады прямо на губы, тем более сейчас это один из главных трендов в области красоты. Если вы еще до сих пор не решились на этот бьюти-эксперимент, то лучшего повода, чем новогодние праздники, просто не придумаешь.

Тени красных тонов

Голливудские звезды на протяжении всего года примеряли на себя варианты макияжа в цветовых вариациях от амарантового до теплого кирпичного, а гиганты бьюти-индустрии один за другим выпустили средства декоративной косметики в массе оттенков этой цветовой гаммы. Нам кажется, что это весьма серьезный повод присмотреться к этой необычной палитре цветов.

Помада винного оттенка

Бургунди, марсала, рубиновое вино, сангрия — неимоверно роскошные помады этих и многих других модных оттенков цвета бордо станут идеальным завершающим штрихом вашего безупречного вечернего образа и точно привлекут к вам внимание всех окружающих.

Сдержанные smoky eyes

Облегченный вариант классического вечернего макияжа станет прекрасной альтернативой, если вам слишком не по душе акценты и вы не готовы использовать их даже в праздники. Приглушенные smoky eyes способны ничуть не хуже сделать взгляд более выразительным и добавить искру в ваши прекрасные глаза.

Глянцевая помада

В погоне за модой на матовые помады вечная классика была незаслуженно забыта многими из нас. Однако визажисты говорят, и мы с ними согласны, что именно глянцевая помада сделает ваш образ еще более праздничным и сияющим.

Морковная помада

Визажисты говорят, что весной этого года помада оранжевого оттенка станет абсолютным трендом. Этот жизнерадостный цвет и все его вариации уже сейчас являются лейтмотивом объявленных новинок гигантов косметическго производства, а также появляются практически во всех модных шоу весенне-летних коллекций.

Приглушенная розовая помада

Один из самых женственных оттенков помады сделает из вас принцессу из романтической сказки, в которую все влюбляются с первого взгляда. Пудровый оттенок цвета пыльной розы — идеальный вариант для тех, кто придерживается минимализма и сдержанности в макияже даже на самых шикарных торжествах.