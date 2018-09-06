10 хитростей по уходу за собой, которые вы искали всю жизнь

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Для того чтобы выглядеть на все 100 %, необязательно делать дорогие косметические процедуры или покупать дорогостоящие средства. Тут на выручку приходят проверенные бюджетные лайфхаки, и о них читайте в нашей статье.

Мы в AdMe.ru уже взяли на вооружение несколько хитростей, теперь ваша очередь.

Убираем ненужную рыжину

Избавиться от ненавистного рыжего оттенка волос можно очень быстро и просто. Что вам понадобится: Примерно 2 чашки белого уксуса

10 капель синего пищевого красителя

3–4 капли красного пищевого красителя Помойте голову как обычно. Смесь из уксуса и красителей аккуратно распределите по всей длине волос. Очень внимательно следите, чтобы уксус не попал в глаза. Подождите секунд 10 и смывайте. Чтобы подробнее ознакомиться с методом, перейдите сюда.

Быстро отращиваем выщипанные брови

Этот метод прекрасно подойдет для тех, кто хочет изменить форму или просто отрастить брови погуще. Конечно, все индивидуально, но немного ускорить процесс нам под силу. Что вам понадобится: Касторовое масло

Ватные палочки Каждый вечер перед сном наносите касторовое масло на всю область бровей. Повторяйте процедуру как минимум месяц. Если вам не нравится, как выглядят брови, пока отрастают, то вот здесь вы можете посмотреть несколько отличных «маскировочных» вариантов.

Безболезненно удаляем жвачку из волос

Этот способ избавит вас от липкого комочка за считаные минуты. Что вам понадобится: Арахисовое масло с высоким содержанием жиров (80 г жира на 100 г)

Резинка для волос

Зубная щетка

Полотенце Отделите прядь со жвачкой и завяжите ее резинкой. Зубной щеткой нанесите масло на поврежденный участок. Аккуратно руками вытащите жевательную резинку. После того как вы удалите основную часть, полотенцем протрите прядь, окончательно удаляя все части жевательной резинки. После процедуры хорошенько вымойте голову. Другие варианты можно посмотреть здесь.

Самостоятельно делаем бронзер

Если у вас закончился бронзер, а нужно произвести впечатление, то вот легкий способ получить это средство. Главное, чтобы у вас не было аллергии на его составляющие. Что вам понадобится: 1 ст. л. корицы

1 ч. л. какао

1 ч. л. мускатного ореха

2 ч. л. кукурузного крахмала Очень хорошо смешайте все ингредиенты, чтобы не было комочков. Пользуйтесь как обычным бронзером, а в качестве бонуса вы получите удивительно приятный аромат. Здесь вы можете подробнее ознакомиться с методом.

Возвращаем цвет тусклым теням

Плохо пигментированные тени можно сделать намного ярче, если нанести под них базу. Что вам понадобится: Тени для глаз

Белый карандаш Подробно способ описан здесь. Но все довольно просто: нанесите карандаш, как указано на рисунке, и радуйтесь яркому цвету ваших теней.

Наносим духи правильно

Чтобы ваши духи держались как можно дольше, следуйте нескольким правилам. Не растирайте духи — так вы не даете аромату раскрыться. Просто дождитесь, когда они высохнут сами.

Чтобы аромат держался дольше, нанесите на точки пульса вазелин, а потом уже духи (см. на рисунке).

Чтобы и ваши вещи пропитались любимым ароматом, нанесите духи на ватный диск и носите в сумочке или кармане. Здесь вы сможете более подробно узнать про ароматы и способы их нанесения.

Сохраняем спонж для макияжа как можно дольше

Если вы отправляетесь в путешествие и вам нужно сохранить губки для нанесения макияжа в целостности и сохранности, это то, что вам нужно. Что вам понадобится: Игрушечное яйцо по размеру спонжа Этот способ подойдет не только для путешествий.

Добавляем объем волосам после нанесения сухого шампуня

Если хотите получить максимальный результат от сухого шампуня, нанесите его перед сном. За ночь излишек средства осыплется с волос, и утром вы получите внушительный объем. Что вам понадобится: Сухой шампунь Подробнее о способе написано здесь.

Избавляемся от усиков

Если вы по каким-либо причинам не хотите прибегать к эпиляции, то есть интересный способ, который действительно работает. Что вам понадобится: 1 ст. л. нутовой муки

1 ст. л. творога

Щепотка куркумы Хорошенько перемешайте все ингредиенты. Если не получается равномерно размешать, добавьте немного воды. Нанесите на кожу массирующими движениями. Дождитесь, пока маска высохнет, и смойте ее массирующими движениями. Кстати, воду можно заменить кефиром или густыми сливками. Здесь есть еще интересные методы избавления от нежелательных волос.

Правильно наносим лак с глиттером

Лак с блестками, кажется, невозможно нанести так, чтобы получить сплошной «ковер» из блесток. Но есть замечательный способ, как исправить ситуацию. Что вам понадобится: Лак для ногтей

Косметический спонж

Масло или вазелин Защитите кутикулу маслом или вазелином, потом нанесите лак на спонж. Вбивающими движениями распределите блестки по все поверхности ногтя и закрепите полученный результат. Подробная видеоинструкция здесь.

Может, у вас есть свои проверенные секреты? Расскажите нам.