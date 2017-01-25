10 хитростей, которые позволят вам сохранить прическу под шапкой

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Обидно, когда половину утра мы тратим на то, чтобы уложить непослушные волосы, а затем надеваем шапку — и укладки как не бывало. Как же и зимой оставаться привлекательной? AdMe.ru делится полезными советами, которые помогут избежать эффекта неопрятных волос и спасти наведенную на голове красоту.

1. Не нужно использовать фиксирующие средства

Многие думают, что активное использование лаков и муссов способно сохранить прическу под шапкой. Это миф. Шапка создает парниковый эффект, от этого укладка с использованием средств теряет форму. От пенок и лаков волосы скорее перестанут пушиться, чем сохранят свой красивый облик.

2. Волшебное средство для сохранения укладки — сухой шампунь

В любом месте и в любое время легко придать волосам объем и текстуру с помощью сухого шампуня или пудры для волос . Правильно использовать сухой шампунь нужно следующим образом: встряхнуть баллон и распылить средство на волосы на расстоянии 10–15 см, уделяя особое внимание корням;

подождать пару секунд и хорошо расчесать волосы щеткой с мелкими зубчиками, чтобы устранить излишки средства. А если вы используете пудру для волос, то сначала нанесите немного средства на корни, вбейте пальцами и встряхните волосы. Готово!

3. Не стоит надевать шапку на влажные волосы

Чтобы сохранить прическу, не мойте голову перед выходом из дома: волосы должны успеть просохнуть. Иначе шапка сомнет влажные волосы, и они примут неожиданную форму. Помимо этого, холодный воздух вытягивает из локонов влагу, и не скрытые под головным убором волосы могут стать ломкими и сухими.

4. Для объемных волн попробуйте перед выходом собрать волосы в пучок

Используйте этот хитрый прием: соберите волосы в пучок, а хвостик закрепите невидимкой. Только не используйте резинку, потому что она примнет волосы. После того как вы снимете шапку, распустите жгут — волосы красиво распадутся легкими волнами.

5. Сдвигайте шапку чуть назад

Если вы носите челку, закалывайте ее наверх невидимками, а затем надевайте шапку. В случае если челка заминается слишком сильно и ничего не помогает, оставляйте ее свободной, а шапку сдвигайте назад. То же самое можно проделывать в случаях, когда спереди завиты красивые локоны.

6. Попробуйте природный антистатик — розовое масло

Нанесите каплю розового масла на расческу (из любого материала), и волосы перестанут электризоваться.

7. Носите шапки только из натуральных материалов

Важно, чтобы пряжа, из которой связана шапка, не была колючей и не содержала более 30 % искусственных волокон. Иначе кожа головы будет постоянно потеть (если шапка меховая, то смотрите на материал подкладки). Кроме того, синтетические шапки также вызывают электризацию волос.

8. Массаж головы вернет объем

Если укладка без объема — это не ваш вариант, то попробуйте следующее: после того как снимете шапку, опустите голову вниз и бережно помассируйте волосы у корней 30 секунд (движения — от затылка ко лбу). Такой простой массаж вернет объем и устранит заломы волос, появившиеся из-за шапки.

9. Зима — самое время плести косы

Зима — время, чтобы делать красивые прически с косами. Ведь они не портятся под шапкой и смотрятся очень романтично. Существует множество обучающих видео с понятными инструкциями.

10. Найдите альтернативу шапке

Последний и самый простой совет: аккуратно закрыть голову теплым платком. Голове будет тепло, а прическа останется в своем первоначальном виде. В сильные морозы поверх платка можно накинуть капюшон, чтобы было еще теплее. Также можно использовать повязки, наушники и береты.