10 хитростей, которые помогут создать идеальные брови

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Тренд на красивые и густые брови не перестает быть актуальным уже который сезон. Вот и мы в AdMe.ru решили собрать небольшое, но полезное руководство о том, как самостоятельно добиться красивой формы бровей, не прибегая к услугам визажистов и косметологов.

С чего начать

Первым делом оцените густоту своих бровей : если есть проблемы и брови достаточно редкие, то им можно помочь. Смазывайте их на ночь, слегка массируя в течение 3―5 минут, небольшим количеством оливкового, касторового или миндального масла. Не забывайте о здоровом питании: красная рыба, орехи, изюм, соя ускоряют рост волос и укрепляют волосяные луковицы. Совсем скоро вы увидите результат и будете приятно удивлены.

Выбираем форму бровей

Чтобы определить, где бровь начинается и заканчивается, в каком месте должен быть изгиб, вспомните про старый добрый трюк. Приложите карандаш к краю носа и расположите его параллельно носу ― здесь бровь начинается. Наклоните карандаш, чтобы он проходил через зрачок, ― в этой точке будет изгиб. Расположите карандаш так, чтобы он соединил край носа и внешний уголок глаза, ― это будет край брови.

Как правильно выщипывать брови

Когда вы определились с формой, самое время взять в руки пинцет и приступить к выщипыванию. Вот несколько советов, которые помогут провести эту процедуру как можно эффективнее:

Как правильно подкрашивать брови

Приступаем к самому сложному ― подкрашиванию бровей. Если ваши брови совсем светлые, то можно купить в магазине специальную краску и сделать их чуточку темнее (главное ― не передержите ее!).

Не забывайте, что тон бровей должен максимально совпадать с цветом волос. Не подкрашивайте их в слишком темный цвет, это очень бросается в глаза.

Можно подкрашивать брови карандашом, тенями или гель-тушью. Карандаш создает натуральный эффект и отлично заполняет пустоты, тени помогут создать более объемные брови, а гель незаменим для обладательниц непослушных бровей. Можно также приобрести специальную подводку и наносить ее кисточкой, но опять-таки осторожно: цвет с непривычки может получиться чересчур насыщенным.

Порядок действий примерно один и тот же:

1. Вычесать брови, провести нижний контур и аккуратно закрасить пустые места, где не хватает волосков.

2. Дорисовать при необходимости кончик брови, подрисовать верхнюю границу. У переносицы не вырисовывайте четкий контур брови, а слегка проведите щеточкой или карандашом по росту бровей.

3. Если высветлить границу между бровью и веком, то контур получится более четким. Для этого нанесите несколько капель консилера и растушуйте, а затем можно нанести немного хайлайтера прямо под бровь.