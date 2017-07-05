10 хитростей, которые помогут создать идеальные брови
Тренд на красивые и густые брови не перестает быть актуальным уже который сезон. Вот и мы в AdMe.ru решили собрать небольшое, но полезное руководство о том, как самостоятельно добиться красивой формы бровей, не прибегая к услугам визажистов и косметологов.
С чего начать
Первым делом оцените густоту своих бровей: если есть проблемы и брови достаточно редкие, то им можно помочь. Смазывайте их на ночь, слегка массируя в течение 3―5 минут, небольшим количеством оливкового, касторового или миндального масла. Не забывайте о здоровом питании: красная рыба, орехи, изюм, соя ускоряют рост волос и укрепляют волосяные луковицы. Совсем скоро вы увидите результат и будете приятно удивлены.
Выбираем форму бровей
- Для круглолицых будут актуальны брови с изломом (1) ― с тонким кончиком и широким началом, в то же время следует избегать дугообразной формы (4), повторяющей контуры лица.
- На квадратной форме лица лучше всего будут смотреться закругленные брови с высоко поднятой дугой (2, 5), от тонких и коротких бровей нужно отказаться.
- При треугольной форме лица выбирайте приподнятые брови с равномерным изгибом (3, 5), а вот резкого изгиба следует избегать (4).
- Обладательницам овального лица подойдут как дугообразные(1, 4, 5), так и прямые брови с мягким изломом (3).
Чтобы определить, где бровь начинается и заканчивается, в каком месте должен быть изгиб, вспомните про старый добрый трюк. Приложите карандаш к краю носа и расположите его параллельно носу ― здесь бровь начинается. Наклоните карандаш, чтобы он проходил через зрачок, ― в этой точке будет изгиб. Расположите карандаш так, чтобы он соединил край носа и внешний уголок глаза, ― это будет край брови.
Как правильно выщипывать брови
Когда вы определились с формой, самое время взять в руки пинцет и приступить к выщипыванию. Вот несколько советов, которые помогут провести эту процедуру как можно эффективнее:
- Выберите место с хорошим освещением и устройтесь поудобнее. Не поскупитесь на качественный пинцет ― он должен удобно лежать в руке и цепко брать волоски.
- Если вам слишком больно удалять волоски по одному — воспользуйтесь методом выщипывания нитью. Это поможет быстрее справиться с задачей и придать бровям точно нужную форму.
- Чтобы уменьшить болевые ощущения, можно намазать кожу увлажняющим кремом или протереть ее кубиком льда.
- Если необходимо удалить волоски над бровью, постарайтесь не переборщить, иначе она может получиться плешивой. Периодически отодвигайте зеркало и оценивайте результат со стороны.
- Пользуйтесь специальной щеточкой и вычесывайте брови, а при необходимости подровняйте слишком длинные волоски маникюрными ножницами.
Как правильно подкрашивать брови
Приступаем к самому сложному ― подкрашиванию бровей. Если ваши брови совсем светлые, то можно купить в магазине специальную краску и сделать их чуточку темнее (главное ― не передержите ее!).
Не забывайте, что тон бровей должен максимально совпадать с цветом волос. Не подкрашивайте их в слишком темный цвет, это очень бросается в глаза.
Можно подкрашивать брови карандашом, тенями или гель-тушью. Карандаш создает натуральный эффект и отлично заполняет пустоты, тени помогут создать более объемные брови, а гель незаменим для обладательниц непослушных бровей. Можно также приобрести специальную подводку и наносить ее кисточкой, но опять-таки осторожно: цвет с непривычки может получиться чересчур насыщенным.
Порядок действий примерно один и тот же:
1. Вычесать брови, провести нижний контур и аккуратно закрасить пустые места, где не хватает волосков.
2. Дорисовать при необходимости кончик брови, подрисовать верхнюю границу. У переносицы не вырисовывайте четкий контур брови, а слегка проведите щеточкой или карандашом по росту бровей.
3. Если высветлить границу между бровью и веком, то контур получится более четким. Для этого нанесите несколько капель консилера и растушуйте, а затем можно нанести немного хайлайтера прямо под бровь.