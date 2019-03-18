10 хитростей для того, чтобы выглядеть отлично, даже если немножко лень

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Собраться за 5 минут, сделать прическу, которая продержится целый день, сэкономить на дорогих средствах — кто не мечтает получить чит-коды к девчачьей жизни? Тут-то и приходит на помощь всемогущий интернет с его бьюти-блогерами, которые щедро раздают лайфхаки для девушек.

Мы в AdMe.ru отыскали 10 хитростей, которые облегчат жизнь каждой девушке. Может быть, вам есть что добавить к этому списку?

Как приклеить накладные ресницы

Прежде чем клеить накладные ресницы, оберните их вокруг тюбика туши или макияжной кисти на минуту. Так вы получите нужный изгиб, ресницы не будут торчать и вам будет удобнее их клеить.

Как правильно наносить лак с блестками

Лак с глиттером приходится наносить в несколько слоев, чтобы добиться максимально «блестящего» эффекта. На самом деле это можно сделать гораздо проще и быстрее. Кроме лака и закрепителя вам понадобится спонж и средство для защиты кутикулы. Подробную инструкцию по нанесению смотрите здесь.

Как быстро снять лак с блестками

Стирать лак с блестками тоже непросто — процесс затягивается и глиттер часто царапает ногти. Чтобы не мучиться, сначала нанесите на ногти тонкий слой клея ПВА, дождитесь, пока он высохнет, и уже после красьте ногти. Когда придет время снимать лак, аккуратно подденьте его палочкой для кутикулы, и слой легко отойдет от ногтя. Эту хитрость мы подсмотрели здесь.

Как надежно закрепить невидимку

Чтобы невидимка плотно держала волосы и не спадала, есть два простых способа. Первый — держите невидимку волнистой стороной вниз и закалывайте ее в противоположном направлении от стороны, в которую укладываете прядь.

Второй способ — просто сбрызните невидимку лаком для волос перед использованием. Да-да, это все.

Как убрать жирный блеск

Если у вас жирная кожа или на дворе самый разгар лета, вы наверняка не против избавиться от лишнего блеска. Магазины косметики предлагают специальные салфетки, но все гораздо проще — используйте бумажные сиденья для унитаза. Они уберут жирный блеск не хуже дорогих салфеток.

Как сделать губы более пухлыми

Чтобы губы выглядели более пухлыми, необязательно обращаться к филлерам, достаточно мятного масла. Смешайте пару капель масла мяты перечной и несколько капель любого базового масла и нанесите смесь на губы. Учтите, что эффект будет временным. Ну и разумеется, перед использованием необходимо убедиться в отсутствии аллергии на это средство.

Чем заменить салфетки для снятия макияжа

У дорогих салфеток для снятия макияжа есть более доступный аналог — обычные влажные детские салфетки. Они также справятся с макияжем, но при этом помогут сэкономить.

Как сделать ровные стрелки

Чем только нам не предлагали рисовать стрелки: и банковскими карточками, и ложками, и скотчем. Вот еще один многообещающий лайфхак в копилку: нанесите подводку на зубную нить, приложите к веку и дорисуйте стрелку.

Как хранить накладные ресницы

Чтобы накладные ресницы не сминались, храните их в контейнере из-под киндер-сюрпризов. Так ресницы будут целы и не потеряются.

Как ровно нанести помаду

Чтобы жидкая помада легла ровнее, вам понадобятся ненужные шпильки для волос. Просто разогните их и используйте как трафарет.

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