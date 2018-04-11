10 советов по макияжу, которые в разы облегчат вашу жизнь

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Чтобы выглядеть эффектно, вовсе не обязательно проводить перед зеркалом часы или тратить много средств. Иногда всего несколько маленьких хитростей могут помочь сэкономить уйму времени и заработать репутацию гуру макияжа.

AdMe.ru собрал для вас секреты профессионалов и любителей, которые точно облегчат вам жизнь в погоне за красотой.

10. Добиться от карандаша эффекта гелевой подводки

Чтобы добиться от классического карандаша для глаз идеальной тонкой и равномерной линии, можно растопить кончик карандаша с помощью спички или зажигалки. Этот трюк позволит достигнуть гелевой текстуры и может выручить в ситуации, когда подводки нужного оттенка нет под рукой или она предательски высохла в самый неподходящий момент.

9. Бюджетный бронзер для тела

Получить сияющую кожу, как у моделей на показах Victoria’s Secret, можно не прибегая к дорогим маслам и шиммерам для тела. Если у вас есть ненужные золотистые тени или любимый, но разбившийся бронзер, подарите им вторую жизнь, просто смешав их с любым детским маслом-спреем.

8. Пудра между слоями туши для объема

Добиться дополнительного объема ресниц можно с помощью обычной пудры для лица. После того как вы нанесли первый слой туши, с помощью кисти или ватной палочки нанесите на ресницы тонкий слой пудры, а затем покройте их вторым слоем туши.

7. Завить ресницы и подвести глаза одним движением руки

Если вы пользуетесь керлером для ресниц, то, последовав совету известного британского визажиста Уэйна Гросса, сможете существенно сэкономить время при утреннем бьюти-ритуале. Просто прокрасьте основание инструмента карандашом или подводкой для глаз, и оно само отпечатается на корнях ваших ресничек, когда вы будете их завивать.

6. Создать эффект густых бровей

Чтобы добиться эффекта густых бровей, можно использовать маленький трюк от визажистов. Когда вы укладываете брови цветным гелем или воском для бровей, прижмите волоски к коже сразу после нанесения, не дожидаясь, пока средство подсохнет. Прокрашенные волоски отпечатаются на коже и создадут естественный дополнительный объем.

5. Капли для глаз от прыщей и покраснений на коже

Спасти от коварного прыщика, выскочившего в самый неподходящий момент, могут простые капли для глаз. Точно так же как они помогают избавиться от красноты глаз, сужая капилляры, это SOS-средство поможет на время уменьшить красноту от воспаления на коже.

4. Увеличить губы с помощью скульптора для лица

Сделать губы визуально пухлее можно с помощью скульптора для лица и тонкой кисти. Хитрость, которую часто используют для макияжа звезд на ковровой дорожке, заключается в том, чтобы создать дополнительный объем, прорисовав тень под нижней и над верхней губой. Отступив 2–3 мм, прорисуйте очень тонкую линию там, где это указано на схеме, и для большего эффекта добавьте хайлайтер по контуру верхней губы.

3. Прозрачная пудра под тональный крем

Этот нестандартный прием поможет увеличить стойкость макияжа, а также сделает покрытие тонального крема более плотном, но без эффекта маски на лице. Такой способ нанесения часто применяют для макияжа невест, ведь свадьба — настоящее испытание макияжа на прочность.

2. Идеальные стрелки с помощью влажной салфетки

Если вы все никак не покорите злополучные стрелки, то этот прием для вас. Делайте макияж глаз перед тем, как нанести тональное средство на лицо, и тогда с помощью обычной салфетки для снятия макияжа вы без особого труда сможете добиться идеальной формы стрелки.

1. Очистить спонжи для макияжа за 1 минуту

Очистить практически любые спонжи для макияжа можно всего за 1 минуту без каких-либо дополнительных усилий. Просто поместите их в миску с водой и любым моющим средством и поставьте на 1 минуту в микроволновку. Дальше магия микроволн сделает свое дело, а вам останется только промыть спонжи водой. А сколько времени на макияж обычно тратите вы? Есть ли у вас какие-то приемы и хитрости, которые работают?