10 хитростей для эффектного маникюра

Способов сделать шикарный маникюр сегодня не счесть. А потому каждый раз хочется сотворить со своими ногтями что-то новое и невероятно крутое. Так, чтобы все вокруг не могли отвести взгляда от наших безупречных рук.

AdMe.ru подобрал для вас несколько свежих вариантов маникюра, которые помогут дополнить ваш праздничный образ.

Геометрический

Графичный белый

Фактурное омбре

Синий с серебряными деталями

Белый мрамор

Лунный металлик

Лиловый

Черно-белый

Радужный

Полосатый

Фото на превью blog.lulus

94 На склад!
2 Комментарии
  • 27 декабря 2016
  • 2
  • 28596

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