10 хитростей для эффектного маникюра

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Способов сделать шикарный маникюр сегодня не счесть. А потому каждый раз хочется сотворить со своими ногтями что-то новое и невероятно крутое. Так, чтобы все вокруг не могли отвести взгляда от наших безупречных рук.

AdMe.ru подобрал для вас несколько свежих вариантов маникюра, которые помогут дополнить ваш праздничный образ.