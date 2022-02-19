10 грубых ошибок, которые мы совершаем при нанесении макияжа, а потом обвиняем саму косметику

Используя макияж, женщины, как правило, пытаются добиться определенного положительного результата: омолодиться, освежиться, замаскировать морщинки или какие-то изъяны кожи. Благодаря огромному количеству продуктов на рынке, адаптированных под разные нужды и типы кожи, перечисленные задачи и правда становятся возможны. Вот только зачастую мало просто купить хорошую косметику — ею еще необходимо научиться пользоваться.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие ошибки большинство женщин частенько совершает во время нанесения макияжа, из-за чего совершенно несправедливо разочаровываются в качестве косметики, хотя она тут вовсе ни при чем.

Вы наносите консилер непосредственно на темные круги

Обычно консилером интуитивно хочется плотно замазать непосредственно проблемную зону, то есть темные круги. Однако, делая так, мы на самом деле лишь ухудшаем положение. Слишком много консилера под глазами, особенно густой консистенции, придает взгляду усталый вид и невыгодно подчеркивает морщинки. Правильный способ замаскировать темные круги — это нанести несколько капель средства на кость под глазами и аккуратно растушевать.

Рисуете брови, а не заполняете их

Чтобы брови выглядели эстетично и естественно, лучше стараться заполнять их именно маленькими штрихами, подрисовывая дополнительные волоски, вместо того чтобы полностью отрисовывать их форму и просто закрашивать сверху широкими мазками теней. При этом добиться идеального результата можно теми же средствами — карандашом или тенями в паре с тонкой скошенной кистью.

Рисуете карандашную линию только по контуру губ

Крася губы, мы, как правило, стараемся сделать их более полными и привлекательными. Чтобы добиться этого эффекта и макияж при этом получился натуральным, нужно не только обрисовывать контур губ, но и растушевывать карандаш, заходя на сами губы, и лишь затем наносить сверху блеск или помаду. Так вы избежите графичного эффекта и губы будут выглядеть красиво, даже если помада случайно сотрется.

Не скрабируете губы и недооцениваете силу гигиенической помады

Заботиться о качестве и здоровье губ важно не меньше, чем о коже в целом. Чтобы помада и блески действительно подчеркивали красоту губ, а не всевозможные шелушения и изъяны, желательно отшелушивать их раз в неделю мягким скрабом. Так же необходимо пользоваться гигиенической помадой не только тогда, когда губы в этом остро нуждаются, а периодически и в любую погоду, чтобы постоянно питать и увлажнять их.

Припудриваете все лицо, а не отдельные зоны

Вопреки распространенной практике, пудра не является обязательным этапом завершения макияжа. Если наносить ее беспорядочно на все лицо и плотным слоем, она лишь невыгодно подчеркнет морщины и неровности кожи, сделав вас старше и сведя все старания выглядеть свежо и молодо на нет. Лучше всего стараться использовать ее только на Т-зоне, а поправить макияж и убрать блеск в течение дня можно успешно и с помощью матирующих салфеток.

Наносите тональную основу на «голую» кожу

Если вы перепробовали уже кучу тональных основ и при этом зачастую остаетесь недовольны финальным результатом, проблема, скорее всего, не в самом средстве, а в отсутствии должной подготовки кожи. Только соблюдение этапов очищения, тонизирования и увлажнения творит чудеса с кожей и обеспечивает безупречное нанесение макияжа, который в конечном счете делает вас моложе и свежее и не подчеркивает возраст, морщинки и так далее.

Дергаете щеточку туши туда-сюда, пытаясь набрать больше средства

У привычки дергать щеточку в тюбике туши целый ряд недостатков. Из-за этого движения в тюбик нагнетается воздух, что провоцирует скорое высыхание туши. Это же, в свою очередь, приводит к комкованию и отслаиванию средства, и впоследствии оно ведет себя непредсказуемо при использовании. На самом же деле, чтобы набрать на щетку побольше средства со стенок, достаточно сделать ею несколько круговых движений — да, все действительно так просто.

Прикрываете веки, когда пытаетесь нарисовать «кошачий глаз»

Пытаясь повторить макияж «кошачий глаз», большинство людей склонно прикрывать веко — и это в корне неверный подход, из-за которого стрелки как раз и получаются разными и неровными. Чтобы не рисовать стрелки с нескольких попыток и ограничиться одной, попробуйте выводить их с открытыми глазами. Так вы точно учтете особенности складки своего века, и макияж с обеих сторон получится одинаковый.

Оттягиваете кожу, когда рисуете стрелки

Рисуя стрелки, мы зачастую интуитивно оттягиваем внешний уголок глаза, чтобы распрямить кожу и облегчить нанесение подводки. Однако на самом деле это действие оказывает обратный эффект, так как, когда вы отпускаете кожу и она возвращается на место, подводка так же «сплющивается». Это в конечном итоге провоцирует появление складок, подчеркивает текстуру, да и форма стрелки может получиться менее удачной. Чтобы избежать этой ошибки, но при этом нарисовать идеальные стрелки, попробуйте приноровиться к использованию трафаретов.

Настойчиво продолжаете использовать спонжи вместо кистей

Несмотря на простоту использования, спонжи на самом деле являются не лучшим выбором для нанесения тональной основы. Дело в том, что из-за них тон распределяется неравномерно, и к тому же они впитывают в себя слишком много ценного продукта. Чтобы наконец научиться наносить идеальный тон, специалисты советуют все же хоть раз испытать хорошую кисть для основы. Она обеспечит равномерное покрытие и значительно сократит расход средства.