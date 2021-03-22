10 типичных ошибок при выборе головного убора и столько же способов их избежать

Шляпы и шапки появились около 15 тысяч лет назад. Именно так датируют наскальные изображения этих головных уборов. Сегодня хотя бы одна шапочка есть в гардеробе у каждого. Но подобрать ее не всегда просто. А ведь, зная простые закономерности, мы можем с легкостью скрыть визуальные недостатки и добавить образу шарм.

AdMe.ru составил полноценную инструкцию, как выбирать головной убор в соответствии с овалом лица, чтобы выглядеть еще краше.

Круг

Главная особенность круглых лиц — примерно одинаковая высота и ширина и невысокий лоб. Их обладательницам рекомендуют подбирать головные уборы, которые сделают лицо визуально вытянутым, а лоб — открытым. В этом помогут шапки с вертикальным принтом — лицо будет выглядеть уже. Так же работают объемные шапочки бини или с помпоном. Можно носить береты, главное — не надвигать их на лоб. Иначе можно «украсть» ценные сантиметры. От слишком обтягивающих головных уборов лучше отказаться: они сделают лицо меньше и полнее.

Если предпочитаете шляпки, выбирайте модели с четкими линиями и углами. Шляпы хомбург или федора, напоминающие мужской головной убор, несколько уменьшат округлые линии лица. По тому же принципу работает фуражка или кепка с козырьком. Также подойдут шляпы с широкими тульей и полями, например слауч. Чтобы добиться максимального эффекта, носите ее асимметрично. А вот шляпки-таблетки, панамы, шляпы с узкими полями типа клош лучше не надевать — они подчеркнут округлые формы лица.

Овал

Считается, что женщинам с овальными лицами подобрать головной убор проще всего. Действительно, верхняя и нижняя части лица примерно одинаковы по ширине, что позволяет носить множество фасонов. Эффектно подчеркнут лицо береты (как на фото с Джиджи Хадид), тюрбаны, шапки-ушанки. Причем «уши» совсем не обязательно убирать назад. Можно даже немного прикрыть лоб, это не нарушит пропорции. Хуже будут выглядеть высокие шапки или папахи. Они сделают лицо еще более вытянутым: например, Рианна на фото выше удлинила лицо.

Что касается шляпок, дамам с овальным лицом подойдут модели с широкими полями и невысокой тульей (например, канотье). Не беда, если они будут чуть надвинуты на лоб. Ковбойские шляпы и шляпы гаучо подчеркнут форму лица за счет низкой тульи и заметных полей. Высокие шляпы или объемный декор на них сделает лицо слишком длинным, поэтому их лучше оставить на полке. Тот же эффект дадут не в меру узкие поля.

Прямоугольник

Характерная черта прямоугольных лиц — вытянутые линии и массивный подбородок. Чтобы скорректировать их, подбирайте головной убор, который расширит скулы и укоротит лицо. На помощь придут аккуратные бини. Как и овальному лицу, прямоугольному пойдут шапки-ушанки. Вот только «уши» стоит убрать назад или наверх в зависимости от модели. Комплиментарно будет смотреться крупная вязка и отвороты на шапке. Очень объемные шапки и модели, открывающие лоб, сослужат медвежью услугу.

При выборе шляпы стоит уделить особое внимание высоте тульи. Если она будет слишком высокой, то добавит лицу лишних сантиметров. Поэтому отдавайте предпочтение более низким вариантам. Отлично подойдут широкие поля — линия скул уже не будет такой узкой. Аккуратные кепки также удачный выбор. Хорошо себя покажут и асимметричные фасоны. Шляпа клош расширяется в нижней части, поэтому также уравновесит пропорции. От строгих геометрических форм лучше отказаться — они будут делать лицо более угловатым.

Квадрат

«Проблемные» зоны квадратного лица — острые черты и симметрия. Следовательно, головной убор важно подбирать так, чтобы он сглаживал линии и вытягивал форму лица. Поэтому объем должен приходиться на макушку. Выигрышно будут смотреться шапки, надетые на макушку, открывающие лоб. Шапка-чулок визуально удлинит лицо, а бини сделает линии более мягкими. Квадратному лицу подходят многие модели. Исключение составляют, пожалуй, низко сидящие шапки, в частности меховые папахи.

Что касается шляп, квадратным лицам подойдет модель «федора», особенно если поля будут загнуты асимметрично. Массивные кепки также будут к лицу, главное, чтобы они не прикрывали большую часть лба и имели мягкие, не слишком угловатые линии. В противном случае головной убор выделит естественные углы.

Треугольник

Треугольные лица отличаются широким лбом и узким заостренным подбородком, нижняя часть уже, чем верхняя. Иногда выделяют форму лица «сердце», но единственное отличие от «треугольника» — линия роста волос. В обоих случаях головной убор призван сузить лоб, выделить скулы и сгладить линию подбородка. С этой задачей справятся шапки плотной вязки. Важно, чтобы они не были слишком объемными, иначе будет создаваться диспропорция. Если ушанки — «уши» лучше не застегивать, а оставить свободными. Также подойдут асимметрично надетые береты. Хуже будут смотреться шапки крупной вязки либо чрезмерно облегающие — в обоих случаях они создадут объем в верхней части головы.

Поклонницам шляп подойдут плоские кепки, которые не будут добавлять объем. Бейсболки и шляпы с узкими полями также скорректируют форму. Широкополые шляпы противопоказаны, ведь они сделают верхнюю часть лица еще более крупной. Тесьмы на шляпе лучше избегать по той же причине — она привлекает внимание к широкому лбу.