10 грубейших ошибок при принятии душа, которые совершают практически все. А вы теперь не будете

Что может быть проще, чем принять бодрящий утренний душ или залезть под теплые струи воды после не в меру тяжелого дня? Оказывается, многие умудряются делать это неправильно. И все бы ничего, если бы из-за этого не страдали наши внешность и самочувствие.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие ошибки при водных процедурах делает едва ли не каждый первый, к чему это приводит и как мыться по науке.

1. Сначала моем лицо, а потом — голову

Мыть голову в последнюю очередь — это не очень хорошая идея, ведь остатки шампуня или кондиционера могут плохо смываться. Умывать лицо нужно только после того, как помыли голову, иначе частицы шампуня или бальзама могут проникнуть в поры и спровоцировать появление раздражений и акне. Поэтому дерматологи рекомендуют первым делом мыть волосы, а затем тело и лицо. В этом случае тепло также будет воздействовать на кожу дольше и раскроет поры, следовательно, крем для тела подействует лучше.

2. Забываем снимать лейкопластырь, когда идем в душ

Если вы нечаянно порезались и вынуждены какое-то время ходить с лейкопластырем, снимайте его перед принятием душа. Мелкие ранки можно очищать мылом в теплой воде каждый день, после чего нужно накладывать новый пластырь или бинт.

3. Не смываем макияж перед душем

Смывать макияж нужно специальным средством вне зависимости от того, принимаете вы сегодня душ или нет. Сполоснуть кожу водой недостаточно, к тому же это может спровоцировать появление раздражений, особенно в области вокруг глаз. Мицеллярная вода, молочко или пенка для умывания обеспечивает более глубокую очистку и ухаживает за лицом.

4. Не пользуемся скрабом для тела

Кожу нужно регулярно отшелушивать не только на лице — это улучшит ее цвет, усилит кровоток, а косметические средства будут впитываться и работать эффективнее. Пилинг с помощью мочалки и скраба или геля с отшелушивающим эффектом не дает порам забиться. Если проводить эту процедуру долгое время и регулярно, кожа может производить больше коллагена, который продлевает ее молодость.

5. Слишком часто делаем пилинг

Чрезмерно частое отшелушивание (или эксфолиация) может вызвать неприятные ощущения на эпидермисе. Важно подобрать оптимальную частоту пилинга. Жирную кожу можно отшелушивать чаще, например через день. Для остальных типов кожи будет достаточно очищения 1–2 раза в неделю. Если вы обладаете чувствительной кожей, замените абразивные средства более мягкими, например кислотами.

6. Не устанавливаем поручень

Поручень в душевой кабине или над ванной — это вовсе не роскошь, а необходимый элемент безопасности. Они есть менее чем у четверти семей, тогда как самое большое количество травм в ванной люди получают при выходе из душа. Чтобы минимизировать риск, установите нехитрое приспособление и не забудьте про противоскользящий коврик для ног.

7. Забываем наносить увлажняющий крем

Увлажняющие кремы или лосьоны поддерживают кожу в тонусе. Максимальный эффект можно получить, если нанести их через несколько минут после выхода из душа. Средство задержит живительную влагу в эпидермисе дольше, значит, вам не страшны сухость кожи, зуд и неприятные ощущения.

8. Массируем кожу головы ногтями

Это кажется приятным, но на деле только вредит. Массируя кожу головы ногтями, мы можем в два счета поцарапать ее. Впоследствии это может спровоцировать шелушение. Используйте подушечки пальцев, чтобы мягко промыть волосы, не причиняя вреда шевелюре.

9. Моемся чрезмерно парфюмированными средствами

Все гели и шампуни с насыщенным ароматом и ярким цветом на самом деле способны сушить кожу. Чтобы сохранить необходимое количество влаги, замените слишком душистое средство на аналогичное без отдушек. Особенно это актуально для кожи, склонной к высыпаниям, или возрастной, которая постепенно истончается.

10. Бреем ноги перед тем, как пойти в душ или принять ванну

Брить ноги до принятия душа — плохая идея. Лучше сделать это перед окончанием водных процедур, потому что теплая вода сделает волоски более мягкими и удалить их будет значительно проще. Это поможет избежать зуда и раздражения на коже ног и других частей тела после бритья. Избавляться от ненужных волосков можно через 2–3 минуты после начала купания.

Что предпочитаете вы: душ или ванну? Может быть, вы могли бы дополнить наш список еще каким-нибудь правилом?