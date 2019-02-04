10 головоломок на проверку вашего внимания

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Ученые полагают, что разгадывание головоломок и загадок омолаживает мозг и улучшает его работу.

AdMe.ru приготовил для вас несколько задачек, чтобы проверить, насколько вы внимательны к деталям.

1. Найдите отличающуюся кошку

2. Сможете найти непохожее изображение?

3. А здесь?

4. Все пары одинаковы, кроме одной. Сможете ее найти?

5. Какая корова выбивается из стада?

6. Видите непохожую картинку?

7. Найдите отличающихся овец

8. Видите непохожее изображение?

9. Одна лошадь отличается от всех. Какая?

10. А какой щенок выделяется здесь?

Смогли найти всех? Обязательно похвалитесь в комментариях!