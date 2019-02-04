10 головоломок на проверку вашего внимания

  • 4
  • 2
  • 2
  • 13.1k

Ученые полагают, что разгадывание головоломок и загадок омолаживает мозг и улучшает его работу.

AdMe.ru приготовил для вас несколько задачек, чтобы проверить, насколько вы внимательны к деталям.

1. Найдите отличающуюся кошку

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

2. Сможете найти непохожее изображение?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

3. А здесь?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

4. Все пары одинаковы, кроме одной. Сможете ее найти?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

5. Какая корова выбивается из стада?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

6. Видите непохожую картинку?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

7. Найдите отличающихся овец

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

8. Видите непохожее изображение?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

9. Одна лошадь отличается от всех. Какая?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

10. А какой щенок выделяется здесь?

Нажмите, чтобы узнать ответ

© Depositphotos.com   © Depositphotos.com  

Смогли найти всех? Обязательно похвалитесь в комментариях!

Фото на превью Depositphotos.com

  • 4
  • 2
  • 2
  • 13.1k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль