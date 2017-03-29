10 фишек в макияже, с которыми вы будете выглядеть как звезда с красной дорожки

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Макияж способен на настоящие чудеса, и многие девушки проводят огромное количество времени, колдуя над своим лицом. Но возникает вопрос: как относятся мужчины к этим порой титаническим усилиям? Мы в AdMe.ru перекопали весь интернет в поисках ответа на этот вопрос и получили удивительные результаты. Вот 10 фишек в макияже, которые нравятся мужчинам больше всего.

Изящные стрелки

Огромные стрелки в пол-лица лучше оставить для карнавала. Многие мужчины отмечают, что им нравятся аккуратные и изящные стрелочки на глазах. Самый универсальный цвет, конечно же, черный, но и экспериментам всегда найдется место.

Мягкое сияние кожи

Кожа, которая буквально светится красотой и здоровьем, — мечта каждой женщины. Само собой, мужчины также не останутся равнодушными, поэтому в любом макияже так важна ухоженная кожа. Если отпуск остался далеко позади, вашими верными помощниками станут хайлайтеры и другие средства с эффектом сияния.

Нежный румянец

Легкий девичий румянец также придаст коже здоровый вид, но и здесь важно не переборщить. Улыбнитесь, нанесите немного румян на образовавшиеся яблочки щек — и вот вы готовы покорять мир.

Красная помада

Психологи утверждают, что красный цвет на уровне подсознания ассоциируется с молодостью и сексуальной привлекательностью женщины. Неудивительно, что многие мужчины отдают предпочтение именно этому оттенку помады, а также отмечают, что особенно здорово, когда красные губы подчеркивают весь образ.

Легкие мерцающие тени

Модные дизайнеры и бьюти-гуру обожают яркие и высокопигментированные оттенки теней. А вот на практике на глазах лучше всего смотрятся песочные, коричневые, персиковые, серые оттенки, которые только подчеркивают красоту и глубину взгляда.

Ухоженные брови

Удивительно, но огромное количество блогов и модных изданий никак не могут переубедить некоторых девушек рисовать на своем лице толстые, яркие и броские брови в пол-лица. Естественность — вот что мужчины ценят в женском образе больше всего, и к бровям это также относится. Вот несколько наших советов по этому поводу.

Легкий натуральный тон

К сожалению, толстый слой тонального крема не сможет скрыть всех дефектов, а только создаст эффект штукатурки на лице. Выбирайте тональные средства с легкой, тающей текстурой — BB и CC кремы, которые выравнивают тон и придают ей здоровый вид, а несовершенства лучше точечно маскировать при помощи корректоров и консилеров.

Smoky eyes

Сделать красивый макияж в стиле smoky eyes и не превратиться в енота под силу, увы, не каждой. Но зато в умелых руках такая техника может здорово подчеркнуть взгляд и сделать его чертовски сексуальным. Вот он — отличный повод посмотреть некоторые видеоуроки на эту тему и внести в свой образ что-то новенькое.

Помада конфетного оттенка

Еще один важный момент: мужчины терпеть не могут все липкие текстуры и особенно это касается блесков для губ. Нежные, легкие, кремовые помады и бальзамы конфетно-розовой гаммы единогласно занимают первое место в хит-параде «самых желанных для поцелуя губ». Берите на заметку!

Естественный макияж, подчеркивающий достоинства

Главная фишка, которая понравится каждому мужчине, — естественный, натуральный макияж, подчеркивающий красоту. Большинство придерживается мнения, что чувство меры при создании красивого образа просто необходимо. В конце концов, даже самый навороченный макияж не способен соперничать с искренней улыбкой и счастливым взглядом.

Голливудская улыбка

Смешайте немного пищевой соды с зубной пастой, а затем нанесите толстым слоем на алюминиевую фольгу. Плотно прижмите фольгу к зубам. Через час удалите фольгу и тщательно промойте рот. Ослепительная улыбка готова.