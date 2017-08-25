10 фантастически простых привычек, которые изменят вашу жизнь к лучшему

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Чтобы в нашей жизни произошли глобальные позитивные изменения, порой достаточно всего лишь пересмотреть свой образ жизни. В течение дня многие действия мы совершаем на автомате, так почему бы не превратить их в полезные привычки? Это далеко не всегда сложно и скучно. AdMe.ru собрал для вас 10 простых полезных привычек, меняющих жизнь к лучшему.

1. Начинайте день со стакана воды с лимоном

Возьмите себе за правило ежедневно выпивать стакан теплой воды с лимонным соком и щепоткой кайенского перца. Этот ритуал запустит обмен веществ к тому времени, как вы приступите к завтраку. В лимонном соке содержится витамин С, он повысит ваш микробицидный иммунитет, а кайенский перец ускорит уже запущенный обмен веществ. Кроме того, благодаря этому нехитрому действию спустя какое-то время серьезно улучшается состояние кожи. Действие несложное, польза — громадная.

2. Протирайте лицо кубиками льда из отвара ромашки

Еще одна полезная утренняя привычка — протирать лицо льдом из отвара ромашки. Это поможет забыть о мимических морщинах, стимулирует обменные процессы в коже. Сразу же после процедуры вместо утренних отеков появится свежий румянец на лице, а кожа станет бархатистой.

3. Носите с собой легкие закуски

Вредные перекусы — это враг здорового образа жизни. Казалось бы, ничего сложного в том, чтобы не есть вредные батончики и печенье, нет, но статистика говорит об обратном. Чтобы снизить соблазн перекусывать вредной едой между основными приемами пищи, носите с собой несколько здоровых снеков. Вашей полезной закуской могут стать фрукты, зерновые хлебцы, йогурты. Привычка перекусывать снеками, состоящими не из быстрых углеводов, уже через месяц ощутимо скажется на вашем весе.

4. Пользуйтесь зубной нитью

Состояние зубов тесно связано со здоровьем организма, ученые даже доказали связь зубов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в уход за полостью рта обязательно нужно включить использование зубной нити. Она позволяет очистить пространство между зубами от крупных остатков пищи и убрать налет в труднодоступных местах.

5. Съедайте яблоко после еды

Чистить зубы желательно каждый раз после приема пищи, но, конечно, делать это получается не всегда. Есть очень простое и вкусное решение. После еды съедайте яблоко. Так вы очистите полость рта от остатков пищи, улучшите кровообращение в деснах и нормализуете кислотность во рту. Полюбите свежие овощи и фрукты, и вам никогда не придется мучиться с пародонтозом.

6. Принимайте контрастный душ каждый день

Всего несколько минут этой полезной процедуры ежедневно принесут огромную пользу для здоровья. Благодаря контрастному душу мы укрепляем нервную систему и сосуды. Кроме того, контрастный душ незаменим в лечении и профилактике варикозного расширения вен.

7. Поставьте бутылку воды на свой рабочий стол

Большинство людей даже не замечают, что страдают от обезвоживания. Если вы решили, что надо вести здоровый образ жизни, то первое, что вы должны сделать, — это пить больше чистой воды. Чай, кофе, газированные напитки не в счет. Носите бутылку воды с собой и поставьте такую же на рабочий стол. Так вы будете пить больше, не прилагая для этого особых усилий. Для большего эффекта поставьте себе напоминалку на телефон — пить хотя бы по паре глотков каждый час.

8. Ешьте орехи

Ежедневно употребляйте в пищу не меньше 50 граммов орехов. Любых, которые вам нравятся. Благодаря жирным кислотам омега-3 они укрепляют сердечно-сосудистую систему, волосы и ногти. Еще орехи содержат селен, антиоксиданты, витамин Е, растительные стеролы (вещества, которые понижают уровень вредного холестерина), калий, кальций, железо, магний и цинк. Короче говоря, это кладезь витаминов и полезных веществ.

9. Заведите себе носочки для сна

Летом они могут быть хлопчатобумажные, а зимой — шерстяные. Перед сном, после того как приняли душ, обильно смазывайте ноги кокосовым маслом с добавлением нескольких капель мятного. Помассируйте, дайте маслу немного впитаться, затем надевайте носочки и ложитесь спать. Эта процедура порадует вас сразу: уже утром ваши ножки станут мягкими и нежными, а через месяц вы и не вспомните о грубой коже на пятках.

10. Читайте каждый день

Чтение следует превратить в безусловную привычку. Читая, вы развиваете свою память, логическое мышление, воображение. Доказано, что регулярное чтение может замедлить (или даже предотвратить) болезнь Альцгеймера и слабоумие. Чтобы быстрее привыкнуть к чтению, разложите книги повсюду: в туалете, на кухне, под кроватью. Положите книгу в сумку. Так вы сможете читать в общественном транспорте или когда ждете подругу в кафе. Если вы только начали вырабатывать привычку читать, читайте по 15–20 минут, затем увеличивайте продолжительность.