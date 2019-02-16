10 экзотических бьюти-процедур, которые не стоят потраченных денег

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Современные салоны красоты предлагают множество всевозможных услуг на любой вкус. А яркие рекламные проспекты приучают нас к мысли о том, что на себе экономить нельзя, и это во многих случаях на самом деле так. Но существуют довольно нестандартные и не всегда безопасные дорогостоящие процедуры, положительный эффект которых не доказан. Например, массаж мячиками для гольфа, маска из черной икры или омоложение лица при помощи... пиявок.

AdMe.ru узнал, какие косметические процедуры не стоят потраченных средств, и подобрал альтернативные решения, которые помогут вам сберечь здоровье и содержимое кошелька.

1. Сенная ванна

В конце XIX века итальянские косари обнаружили, что после ночи, проведенной на сеновале, они просыпаются бодрыми. Вскоре сено стало использоваться в косметологической индустрии. Но, к сожалению, сенная труха раздражающе действует на кожные покровы. А кроме того, пока нет клинических исследований, подтверждающих пользу сенных ванн. Чем заменить: В финских саунах также используются сушеные травы — лекарственные растения, которые подбрасывают на угли, вдыхание их аромата оказывает оздоровительный эффект. А березовые и дубовые веники в русской бане очищают кожу от загрязнений и отмерших клеток, помогая запустить в тканях восстановительные процессы.

2. Криотерапия

Криотерапия является распространенной услугой во многих косметологических клиниках и салонах красоты. В ходе процедуры на кожу воздействуют экстремально низкими температурами в течение короткого времени. Среди побочных эффектов — болезненность и дискомфорт, риск кровотечения, повреждения здорового участка кожи или нервов, которые могут привести к таким заболеваниям, как воспаление подкожной ткани. Чем заменить: Лучшая альтернатива криотерапии — кубики льда из зеленого чая. Такое «лечение» холодом поможет коже приобрести румянец и разгладит мелкие морщины без риска для здоровья.

3. Массаж мячиками для гольфа

Массаж подогретыми мячиками для гольфа включает в себя 4 техники: растирание, разминание мышц, надавливание и растяжку. Сильное нажатие на определенные участки тела может привести к повреждениям, а это, согласитесь, довольно сомнительное удовольствие. Изобретатели процедуры утверждают, что она показана в первую очередь заядлым игрокам в гольф, но если руководствоваться той же логикой в отношении других спортсменов, то фигуристов, по-видимому, нужно массажировать коньками. Чем заменить: Для оздоровления спины можно использовать традиционный массаж, не требующий различных приспособлений.

4. Алмазный пилинг

Алмазный пилинг является современной косметической процедурой, появившейся сравнительно недавно. Он представляет собой чистку верхнего слоя кожи от грязи и отмерших клеток. Как и всем аппаратным методикам, алмазному пилингу свойственны побочные эффекты, среди которых покраснение и отек век, потеря влаги и замедление восстановительных процессов в организме. Чем заменить: Есть другая, более щадящая салонная процедура — поверхностный пилинг. Действуя на верхний слой кожи, он устраняет угревую сыпь, увлажняет кожу и улучшает цвет лица.

5. Лазерный шлем для головы

Лазерное восстановление волос практикуется еще с 60-х годов прошлого века, но изначально оно применялось только в избранных салонах красоты и стоили такие процедуры недешево. Сегодня лазерный шлем используется для восстановления волос и стимуляции кровообращения кожи головы при помощи низкоинтенсивных лучей, проникающих сквозь слой эпидермиса. Однако использование футуристического прибора может привести к возникновению ожогов и перегреву волосяных луковиц. Чем заменить: Самой простой процедурой против выпадения волос является лечебный массаж головы с применением специальных масел. Его можно практиковать как в салоне, так и дома.

6. Рэйки верхом на лошади

Эта необычная процедура сейчас находится на пике популярности. Рэйки на лошади (или шани йога) — это не просто фитнес верхом, а настоящая йога, предполагающая медитацию. Популярное веяние отличается повышенной травмоопасностью, учитывая, что многие упражнения выполняются без седла. Чем заменить: Не менее оригинальная и гораздо более полезная разновидность — йога в гамаках. Подобные упражнения помогут достичь расслабления и научат правильно распределять нагрузку.

7. Слон-массажист

Этот необычный вид массажа практикуется в Таиланде. Огромных трехтонных животных специально обучают этой процедуре. При всем своем дружелюбии слоны могут покалечить даже персонального дрессировщика, не говоря уже о клиентах, пришедших на сеанс массажа. Чем заменить: Прессотерапия — распространенная медицинская процедура, которая помогает избавиться от мышечного напряжения, отечности кожи, а также повышенного давления и тяжести в ногах.

8. Гирудопластика (омоложение лица пиявками)

Хотя пиявки используются в косметологии с древнейших времен, гирудопластика опасна многими осложнениями. Возникновение рубцов на месте укусов, постпиявочное кровотечение, снижение уровня гемоглобина в крови и артериального давления — это далеко не весь список. Чем заменить: Коллагеновый лист — популярная омолаживающая процедура, которую предлагают многие салоны красоты. Тонкий волокнистый лист, содержащий большой процент коллагена, пропитывают водным раствором. Накладывают на кожу лица и шеи на 20–30 минут.

9. Гемматерапия (массаж драгоценными камнями)

Для надавливания на активные точки используются специальные массажные палочки с наконечником из натурального камня. Процедура пользуется большой популярностью, хотя научных доказательств ее эффективности на сегодняшний день не найдено. Чем заменить: Обычный массаж лица, проведенный квалифицированным специалистом, даст не менее (а то и более) видимый положительный результат при гораздо меньших затратах.

10. Икорная маска