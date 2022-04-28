10 экологичных вариантов бытовых вещей, о которых мы и не знали. А теперь хотим пользоваться только ими

Мы привыкаем покупать вещи одних и тех же производителей и часто не обращаем внимания на другие товары, которые лежат рядом с ними на полках. А ведь среди них могут найтись экологичные и при этом не менее эффективные аналоги полюбившихся нам средств. Например, натуральные дезодоранты и таблетки для чистки зубов.

Мы в AdMe.ru заботимся о природе и любим пробовать все новое. Поэтому решили узнать, какими экологичными вариантами можно заменить привычные бытовые вещи. Делимся этими находками с вами.

1. Менструальный диск

Менструальный диск — хорошая замена прокладкам и тампонам. Встречаются как одноразовые, так и наиболее экологичные многоразовые варианты. Одного менструального диска должно хватать примерно на 12 часов, он эквивалентен 5 тампонам.

2. Натуральный дезодорант

Аэрозоли вредят нашей планете: из них в атмосферу попадают вредные химические вещества. В форме аэрозолей продаются и дезодоранты. С точки зрения экологии их лучше заменять на дезодоранты в других формах. Например, кремовые. Они обычно состоят из масел, соды, глины и крахмала. Их удобно набирать из банки и наносить нужное количество на кожу.

3. Освежитель воздуха из эфирных масел

В форме аэрозоля продаются и освежители воздуха. Их бы тоже неплохо заменить натуральным вариантом. Сделать его можно самим, для этого не понадобятся знания химии и специальное оборудование. Достаточно лишь взять пульверизатор, налить в него воду, добавить несколько капель эфирных масел и взболтать.

4. Фруктовка

О вреде полиэтиленовых пакетов мы знаем давно. От них страдают дикие животные, которые по ошибке съедают выброшенные пакеты, из-за чего у них возникают проблемы с пищеварением. Многие люди заменяют пакеты шоперами и авоськами, но при этом продолжают пользоваться полиэтиленовыми мешочками, когда покупают фрукты и овощи. Однако и им есть замена — экомешочки, или фруктовки. В них можно складывать фрукты в магазине или хранить в них покупки дома.

5. Мыло для бритья

Пены и кремы для бритья содержат неэкологичные и вредные вещества. Благодаря сульфатам средства пенятся, но эти ингредиенты могут вызывать раздражение на коже. Вместо них можно попробовать специальное мыло для бритья. Кроме более щадящего натурального состава, у него есть еще одно преимущество, важное для окружающей среды: мыло расходуется медленнее, чем пена. Вам не придется так часто покупать новые упаковки и выбрасывать их, увеличивая количество мусора на планете.

6. Таблетки для чистки зубов

Традиционные зубные пасты вредны для окружающий среды из-за того, что они продаются в содержащих пластик упаковках. Да и в составе самих паст есть опасные ингредиенты. Например, красители. Из наших раковин они попадают в водоемы и могут навредить их обитателям. Кроме паст, продаются и другие средства для чистки зубов, с более натуральным составом: порошки и специальные таблетки. Такую таблетку достаточно положить в рот, немного пожевать, и можно чистить зубы щеткой, как обычно.

7. Мыло для посуды

Твердое мыло для мытья посуды экологичнее жидких средств, так как продается в меньшем количестве упаковки и для его производства требуется не так много энергии. А еще мыло расходуется медленнее геля (главное, давать ему высыхать между использованиями).

8. Натуральные скрабы и гели для умывания

В гели для умывания и скрабы нередко добавляют микрогранулы — разноцветные жесткие частицы. Они состоят из синтетических полимеров. Из водопровода эти микрогранулы попадают в водоемы, впитывают в себя химические загрязнители и вместе с ними проникают в организмы животных. Вместо скрабов и гелей с микрогранулами стоит отдавать предпочтение покупным или самодельным средствам для лица с натуральными добавками. Например, с глиной, овсянкой, семенами и травами.

9. Губки для мытья посуды из целлюлозы или кокосового волокна

Большинство губок для мытья посуды содержат частицы пластика, из-за чего они не разлагаются, а загрязняют планету. Лучше выбирать натуральные разлагаемые губки из кокосового волокна. Безопасными также считают целлюлозные губки, но в некоторые из них добавляют пластик, поэтому перед покупкой следует проверять состав.

10. Кислородный отбеливатель

Основной элемент обычного отбеливателя — гипохлорит натрия, то есть хлорка. Она легко вступает в реакции со многими другими веществами и образует соединения, способные привести к истончению озонового слоя. В основе кислородных отбеливателей лежит перкарбонат натрия, который легко разлагается и при этом не причиняет вреда окружающей среде.