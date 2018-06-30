10 эффективных упражнений для мышц лица, которые заменят поход к пластическому хирургу

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Американский косметолог Кэрол Маджио уверяет, что пластическая хирургия далеко не единственный способ в борьбе со старением или недостатками черт лица. На основе своего многолетнего опыта Кэрол разработала комплекс упражнений, который позиционирует как реальную альтернативу кардинальным мерам у хирурга. С помощью этого комплекса можно сделать форму носа изящнее, губы полнее, а второй подбородок почти незаметным.

AdMe.ru предлагает 10 проверенных упражнений из знаменитой книги Кэрол Маджио «Аэробика для кожи и мышц лица», направленных на решение основных проблем внешности.

Советы по выполнению упражнений

Поза. Все упражнения рекомендуется выполнять именно в этой позе. Перед выполнением упражнений сядьте прямо, максимально втяните живот, как будто пытаетесь прижать пупок к позвоночнику. Напрягите мышцы верхней части ног и ягодицы. Такая поза позволит сосредоточиться на отдельных лицевых мышцах, над которыми вы будете работать.

Все упражнения рекомендуется выполнять именно в этой позе. Перед выполнением упражнений сядьте прямо, максимально втяните живот, как будто пытаетесь прижать пупок к позвоночнику. Напрягите мышцы верхней части ног и ягодицы. Такая поза позволит сосредоточиться на отдельных лицевых мышцах, над которыми вы будете работать. Жжение в мышцах. Во время упражнений в мышцах, с которыми работаете, должно чувствоваться ощущение жжения, биение или пульсирование — это признак того, что мышца работает с максимальной отдачей. При тренировке мышц лица весовой нагрузкой служат кончики пальцев. Они обеспечивают необходимое сопротивление, чтобы мышца работала активнее.

Во время упражнений в мышцах, с которыми работаете, должно чувствоваться ощущение жжения, биение или пульсирование — это признак того, что мышца работает с максимальной отдачей. При тренировке мышц лица весовой нагрузкой служат кончики пальцев. Они обеспечивают необходимое сопротивление, чтобы мышца работала активнее. Боль — прочь. Чтобы расслабить мышцы после упражнений, сожмите плотно губы и резко подуйте, следя за тем, чтобы губы вибрировали. Это сбросит лишнее напряжение мышц и избавит от возможной боли в мышцах при занятиях.

1. Упражнение на укрепление верхних век

Средние пальцы положите между бровями, над переносицей, а указательные пальцы — у внешних уголков глаз, слегка надавливая на кожу. Взгляд направьте вверх. Сощурьте нижнее веко, будто подтягивая его к верхнему. Пальцами нужно почувствовать биение мышцы внешней стороны глаза. Попеременно сощуривайте веко и расслабляйте мышцу 10 раз подряд, каждый раз сосредотачивая внимание на пульсировании мышцы. Затем держите прищур и крепко сожмите веки глаз. С плотно сомкнутыми глазами досчитайте до 40. Это упражнение тренирует круговую мышцу глаза, приводя в тонус верхнее веко: в результате оно подтягивается и взгляд становится более открытым.

2. Упражнение на укрепление нижних век

Положите указательные пальцы обеих рук на внешние уголки глаз, а средние пальцы — на внутренние и слегка надавите. Взгляд направьте вверх. Сощурьте нижнее веко, чтобы чувствовалось биение мышц внутренней и внешней сторон глаза. Сощурьте и расслабьте веки 10 раз. Верхние веки держите открытыми. Снова прищурьтесь и поднимите взгляд вверх, сохраняя напряжение нижнего века. Сосчитайте до 40. Это упражнение укрепляет круговую мышцу глаза и нижние веки, а также уменьшает впадины и убирает припухлость под глазами.

3. Упражнение на подтяжку лба

Указательные пальцы обеих рук положите на середину лба параллельно бровям. Затем потяните пальцы вниз к бровям. Оставьте их в этом положении, а взгляд устремите вверх. Нажимая пальцами на лоб, сосредоточьтесь на толкательном движении бровями вверх. Попеременно толкайте их вверх и расслабляйте. Повторите 10 раз. Затем приподнимите брови и надавите на них пальцами. Делайте легкие толчки бровями вверх, пока не почувствуете жжение в мышцах. Держите брови приподнятыми, при этом пальцами аккуратно давите вниз. Сосчитайте до 30. Расслабьте и помассируйте брови круговыми движениями. Упражнение приподнимает брови, предупреждает образование морщин при нахмуривании лба и сглаживает уже имеющиеся.

4. Упражнение на развитие щек

Откройте рот, отводя уголки губ в разные стороны. Рот должен представлять собой по форме вытянутый овал, верхняя губа прижата к зубам. Положите указательные пальцы обеих рук на «яблочки» щек. Улыбнитесь уголками рта, затем отпустите уголки. Повторите в быстром темпе это движение 35 раз. Работать должна только прижатая к зубам верхняя губа. Во время этого упражнения задействована круговая мышца рта. При регулярном выполнении «яблочки» щек приподнимаются, сглаживая впадины под глазами.

5. Упражнение на «укорачивание» носа

Указательным пальцем приподнимите кончик носа кверху. Оттягивая вниз верхнюю губу, заставьте нос согнуться вниз. Вы почувствуете, как кончик носа толкает палец. Задержитесь на секунду в этом положении. Расслабьте губу, а затем повторите упражнение 35 раз. Обратите внимание на дыхание в этом упражнении: оно должно быть ровным, без задержек. Упражнение сужает кончик носа, тренируя мышцу, опускающую носовую перегородку, тем самым чуть приподнимая нос и визуально его укорачивая.

6. Упражнение на формирование контура губ

Сожмите губы, не поджимая их. Выражение лица примерно должно быть похоже на то, которое бывает у детей, когда они обижаются. Указательным пальцем постукивайте по середине губ. Представьте, что губами вы держите карандаш. Отведите палец от губ. Представьте, что карандаш становится длиннее. Держите губы в напряжении, пока не почувствуете жжение. Как только оно начнется, делайте пульсирующее движение пальцем по центру губ и остановитесь, досчитав до 30. Это упражнение при регулярном выполнении делает губы полнее и разглаживает морщинки над верхней губой.

7. Упражнение на разглаживание носогубных складок

Мысленно нарисуйте точку в центре верхней губы и вторую точку — в центре нижней. Откройте рот, отводя эти точки друг от друга так, чтобы рот принял форму вытянутого овала. Верхняя губа в это время должна быть плотно прижата к зубам, закрывая их. Представьте линию — от уголков рта к крыльям носа. Указательные пальцы направляйте по этой воображаемой линии вверх, а затем вниз. Повторяйте движения, пока не почувствуете жжение в носогубных складках. После этого выполните пульсирующие движения указательными пальцами вверх-вниз в быстром темпе, досчитав до 30. Систематические занятия способствуют разглаживанию морщин от носа до уголков рта.

8. Упражнение на укрепление шеи

Это упражнение удобнее выполнять лежа. Обхватите ладонями переднюю часть шеи. Немного приподнимите голову от пола и задержитесь в этом положении, потом опустите. Повторите 30 раз. Затем положите руки вдоль тела. Держа ягодицы в напряжении, поднимите голову и плечи примерно на сантиметр от пола. Поворачивайте голову влево-вправо по 20 раз, затем расслабьтесь. Повторите еще 10 раз. Это упражнение помогает укрепить мышцы, благодаря которым мы держим голову прямо, а также способствует разглаживанию и подтяжке кожи в области шеи.

9. Упражнение на похудение лица

Это упражнение тоже можно выполнять лежа. Откройте рот, завернув губы внутрь на верхние и нижние зубы. Положите руки с обеих сторон челюсти, потом медленно проведите ими вверх по боковым сторонам лица. Затем поднимите взгляд вверх. Продолжайте, пока не почувствуете жжение в боковых сторонах лица. После этого поднимите руки вверх над головой и задержитесь в таком положении, считая до 30. Данное упражнение приводит в тонус и подтягивает мышцы всего лица.

10. Упражнение на приведение в тонус шеи и подбородка

Сядьте прямо, высоко приподняв подбородок. Сомкните губы и энергично улыбнитесь, не показывая зубы. Затем обхватите руками шею у основания над ключицами и слегка потяните кожу вниз. Взгляд устремите вверх. Откиньте голову назад и отпустите ее, почувствовав сильное натяжение мышц шеи и подбородка. Сосчитайте до 3 и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 35 раз. Это упражнение работает на укрепление шеи и линии челюсти, а также помогает значительно уменьшить второй подбородок.

Чтобы достичь ощутимого и стойкого результата, автор методики Кэрол Маджио рекомендует заниматься не реже 2 раз в день примерно по 10 минут. Кроме основных упражнений, в книге представлены и более сложные, благодаря которым, как утверждает автор, можно визуально сбросить не один десяток лет и придать чертам лица более совершенный вид.

А вы тренируете мышцы лица? Поделитесь с нами в комментариях!