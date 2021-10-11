10+ досадных мелочей, из-за которых мы производим дурное впечатление на окружающих

Сколько бы ни говорили, что не нужно судить человека по внешнему виду, все равно первое впечатление создается именно по тому, как мы выглядим. Незначительные, казалось бы, детали могут сослужить плохую службу, выставив нас в неприглядном свете. Да и сам чувствуешь себя комфортно и уверенно, когда знаешь, что выглядишь с иголочки.

AdMe.ru подскажет, на какие вещи стоит обратить внимание, чтобы блуждающему в поисках изъянов взгляду окружающих не за что было зацепиться.

1. Сутулость

Как часто в юные годы мама говорила нам: «А ну-ка, выпрямись!»? И все было не зря. Человек с ровной спиной источает уверенность. Он выглядит физически здоровым и сильным. Сутулость же делает его менее привлекательным в глазах окружающих. Сутулость также визуально добавляет лишних килограммов. Плохая осанка «сообщает» всем вокруг, что человеку скучно, он напуган или стесняется. Но все мгновенно меняется, стоит только приподнять подбородок и выпрямить спину.

2. Глупые надписи и рисунки на футболке

Часто мы не обращаем внимание на то, что написано на нашей одежде. Между тем «говорящие» футболки несут послание, которое и создает первое впечатление о нас. Люди, в особенности старшее поколение, склонны испытывать предубеждение против человека, на груди которого красуется оскорбительная или провокационная надпись.

3. Наэлектризованная одежда

Стоит только надеть капроновые колготки и юбку или платье из синтетического материала, как подол начинает прилипать к ногам. Необходимость постоянно поправлять наэлектризованный предмет гардероба доставляет неудобства и добавляет неряшливости образу. Кроме того, к такому подолу постоянно прилипают нежелательные элементы: волосы, нитки и пылинки. Если антистатик не справляется со статическим электричеством, то может помочь увлажняющий крем. Нужно просто смазать им ноги перед тем, как надевать колготки.

4. Торчащие из-под одежды лямки

Тканевые или силиконовые лямки на одежде нужны для ее надежной фиксации на вешалках, в первую очередь в магазинах. Во время носки кофточки или платья эти петли могут натирать чувствительные места, доставляя дискомфорт. Они также периодически выскакивают наружу. Поэтому многие предпочитают срезать их, и правильно делают. Дома мы можем хранить такие изделия без помощи петелек, используя вешалки правильного размера и плечики с силиконовыми накладками, которые не позволяют одежде сползать.

5. Обилие украшений

Аксессуары могут как дополнить образ, так и испортить его. В попытках добавить изысканности лаконичному наряду дамы нередко злоупотребляют украшениями: кольца на каждом пальце, цепи на шее и массивные серьги — все это добавляет небрежности внешнему виду. Идеальный аксессуар должен бросаться в глаза и соответствовать случаю.

6. Следы от плечиков на одежде

Даже самый безупречный наряд будет выглядеть неряшливо, если на нем остались следы от вешалки. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать мягкие плечики вместо пластиковых или проволочных вариантов. Если ткань на любимом джемпере вытянулась, то следует намочить руку и энергично потереть ей вытянувшееся место. Как только ткань высохнет, след от вешалки исчезнет. Если данный способ не помог, то можно потереть нужное место кубиком льда.

7. Потрепанные края брюк

Потрепанные края одежды могут быть как дизайнерской задумкой, так и признаком изношенности вещи и неопрятности ее обладателя. Небольшие торчащие нитки можно привести в порядок с помощью прозрачного лака для ногтей. Даже намеренно необработанный низ джинсов стоит поддерживать в порядке, а именно подрезать потрепанный деним после каждой стирки.

8. Слишком длинные рукава

Чрезвычайно длинные рукава добавляют несерьезности внешнему виду. Они выглядят нелепо и мешают движениям. Решить проблему легко: нужно просто подвернуть манжеты. Если же такой вариант не устраивает, то всегда можно обратиться в ателье и решить вопрос более радикальным способом.

9. Мокрая голова

Не только грязная голова может испортить первое впечатление о человеке, но и волосы, которые не успели высохнуть. Они наглядно демонстрируют небрежность леди или джентльмена, торопившихся выйти из дома.

10. Грязные и потрепанные шнурки

Мы регулярно протираем обувь, но порой забываем о внешнем виде шнурков. Грязь, намертво затянутые узлы, растрепавшиеся нитки — все это выдает небрежного человека. Самый простой способ очистить шнурки — это воспользоваться стиральной машиной. Но перед тем как класть шнурки в барабан, необходимо поместить их в мешок-сетку, который используется для стирки белья, или наволочку. Это обеспечит сохранность шнурков и не даст им зацепиться за лопасти барабана.

11. Грязный и видавший виды мобильный телефон

Смартфоны перестали быть только средством связи и стали полноправной частью имиджа. Создается неоднозначное впечатление, когда девушка аккуратными наманикюренными пальчиками достает из новенькой сумочки телефон, на котором заметны следы от тонального крема или держащееся на честном слове защитное стекло. Телефоны — рассадники бактерий и пылесборники. Поддерживать их в аккуратном состоянии — вопрос не только эстетики, но и здоровья. Не нужно забывать дезинфицировать их, протирая спиртовыми салфетками. С отпечатками пальцев на экране отлично справляется салфетка из микрофибры, а со следами косметики — сбрызнутая водой тряпка.