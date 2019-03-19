10 домашних рецептов красоты, которые могут обернуться полным провалом

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Многие из нас отдают предпочтение домашней косметике из соображений быстроты, удобства и бюджетности (или всего сразу). Увы, часто это приводит не к самым приятным последствиям. В лучшем случае можно просто разочароваться в том или ином методе, а в худшем приходится сломя голову бежать в кабинет врача.

AdMe.ru пристально рассмотрел 10 процедур, о которых слышала каждая девушка, и разобрал их побочные эффекты.

1. Чистка пор клеем Элмера

Весьма известным (и неожиданным) средством для очищения пор в домашних условиях является канцелярский клей Элмера. Так, пластический хирург Энтони Юн (Anthony Youn) признает, что высохшая пленочка клея может снять с лица лишний жир и избавить от черных точек, однако не рекомендует использовать этот метод. Даже если вы увидели эффект от единичного применения клея, необходимо понимать, что это вещество не предназначается для кожи лица, а значит, может вызывать раздражение. Более того, если вы плохо удалили клей, он может остаться в порах и вместо того, чтобы очистить их, только усугубит положение.

2. Аспирин от прыщей

Салициловая кислота обладает подсушивающим эффектом, помогает избавиться от избытка кожного сала и отмерших клеток. Она также широко известна в качестве проверенного метода лечения угрей. Тем не менее нет достоверных научных обоснований того, что аспирин, в состав которого входит данная кислота, обладает исключительно полезными свойствами. Потенциально аспирин действительно хорошее средство против угрей. Но, во-первых, он не устраняет саму причину воспаления, а во-вторых, имеет ряд побочных эффектов: сухость, раздражение, шелушение и покраснение кожи. Если вы все же используете аспириновые маски, не наносите их чаще 2 раз в неделю и внимательно следите за индивидуальной реакцией вашей кожи.

3. Перекись водорода для отбеливания кожи

Перекись считается отличным народным дезинфицирующим средством, также ее применяют для борьбы с прыщами и для отбеливания кожи. По данным Национального токсикологического центра, безопасная концентрация перекиси водорода составляет 3 %, в то время как в некоторых рецептурах она может достигать и 90 %. Перекись, безусловно, обладает рядом достоинств, однако, когда речь идет о здоровье вашей кожи, стоит хорошенько все взвесить. Ведь ее применение может обернуться дерматитом, ожогами, волдырями, покраснением, зудом и раздражением. Перед самостоятельным использованием перекиси водорода стоит проконсультироваться со специалистом.

4. Зубная паста от высыпаний на лице

Многие слышали о том, что обычная зубная паста может послужить экспресс-средством в борьбе с неожиданными прыщиками. Она действительно может эффективно подсушить воспаление и уменьшить красноту, но, пожалуй, не заслуживает доверия из-за весьма неприятных последствий. Базовый уровень pH зубной пасты рассчитан в первую очередь на зубы. Таким образом, использование зубной пасты на коже может спровоцировать жжение и сыпь — тем более сильные, чем чувствительнее ваша кожа.

5. Сахарные, кофейные и прочие скрабы для лица

Твердая и грубая текстура сахара не нанесет при скрабировании вреда упругой и более плотной коже, как, например, на губах. А вот для лица подобное отшелушивание будет попросту опасным. То же самое касается и других популярных составляющих натуральных скрабов: морской соли, кофе, орехов и т. д. Если хотите самостоятельно обновить кожу лица, используйте скрабы с рисовой мукой: они гораздо более деликатны и нетравматичны для кожи.

6. Горчица и другие приправы

Эффективность в борьбе с целлюлитом прославила горчичные обертывания настолько, что многие девушки готовы закрыть глаза на все риски этой процедуры в погоне за идеальной кожей. Помимо ряда противопоказаний (беременность, варикоз, нарушения работы сердца, повышенное давление и др.), такие обертывания часто сопровождаются раздражением кожи, аллергической реакцией и даже ожогом. Подобным «ожоговым» эффектом обладают еще некоторые приправы, используемые в масках для кожи лица и головы, например корица и красный перец.

7. Сухая чистка кожи щеткой

Сухая чистка кожи лица и тела предназначена для удаления омертвевших клеток, улучшения кровоснабжения и работы лимфатической системы, а также вывода токсинов. Эта полезная процедура требует строгого соблюдения правил, иначе может нанести существенный вред вашему здоровью и красоте. Сухая чистка щеткой категорически противопоказана людям с воспаленной или поврежденной кожей: проходясь по ней щетинками, вы не только препятствуете восстановлению ткани, но также можете занести бактерии.

проходясь по ней щетинками, вы не только препятствуете восстановлению ткани, но также можете занести бактерии. Чистка тела идет по направлению от стоп к плечам, широкими круговыми движениями по часовой стрелке, без фанатичного надавливания . Иначе очень легко можно травмировать кожу.

. Иначе очень легко можно травмировать кожу. Чтобы на коже не возникло раздражение после чистки, необходимо принять прохладный душ и нанести на кожу увлажняющие масла.

Используйте только специальные инструменты! Щетка для лица и тела не должна быть жесткой, а щетина в ней должна быть натуральной. Использование для этих целей обычной зубной щетки абсолютно противопоказано: этим вы только навредите своей коже.

8. Распыление на лицо лака для волос и антиперспирантов

Некоторые модные блогеры пропагандируют такой лайфхак для закрепления макияжа, как распыление на лицо лака для волос. Может быть, это и позволяет макияжу продержаться дольше, однако такой метод имеет ярко выраженный комедогенный эффект. Поры, и без того забитые косметикой, окажутся просто намертво закупоренными. Обеспечить долговечность макияжа можно специальным закрепляющим спреем, но никак не средством для волос. Спреи-антиперспиранты же используют для обезжиривания кожи лица и для предотвращения блеска. Любители подобных методов борьбы за красоту не только обеспечивают себе появление черных точек, но и агрессивно высушивают кожу, провоцируя дальнейшие воспалительные процессы. Обезвоживание, а также раздражение кожных покровов связано с высоким содержанием спирта в этих спреях.

9. Глиняные маски

Даже такой универсальный способ ухода требует учесть кое-какие детали. Косметолог Шэрон Макглинчи (Sharon McGlinchey) объясняет, что во время «влажной» фазы кожа насыщается полезными веществами из глины. Затем наступает «сухая» фаза, маска охлаждается и стягивается, воздействуя на капилляры и стимулируя кровоток. Но есть и «иссушающая» фаза, во время которой влага с поверхности кожи вытягивается засыхающей глиной, вызывая тем самым обезвоживание и раздражение. Помимо того что кожа становится стянутой и начинает зудеть, вы попросту «душите» ее, нанося после процедуры увлажняющий крем. Поэтому при использовании глиняной маски не ждите, пока она достигнет стадии полного высыхания. Помните: когда глина начинает светлеть и подсыхать, но все еще остается липковатой на ощупь, ее пора смывать, пока она в буквальном смысле не вытянула все соки из вашей кожи.

10. Лимон

Один из частых компонентов домашней косметики любительниц освежить и отбелить кожу — лимонный сок. Однако он обладает высокой кислотностью и довольно агрессивно воздействует на верхний слой эпидермиса. В результате кожа становится крайне чувствительной к солнечному свету и легко обгорает.

Бонус: вредные привычки, которые мешают нам правильно заботиться о себе

Наша красота зависит от повседневных мелочей и образа жизни, пожалуй, даже больше, чем от тщательного ухода. Если вы никогда не задумывались о том, как любимая наволочка или полотенце могут отразиться на вашем внешнем виде, то самое время посмотреть наш видеоролик.

Есть ли среди перечисленных процедур ваша любимая? Знали ли вы до этого о ее неоднозначных эффектах?