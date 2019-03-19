10 домашних рецептов красоты, которые могут обернуться полным провалом
Многие из нас отдают предпочтение домашней косметике из соображений быстроты, удобства и бюджетности (или всего сразу). Увы, часто это приводит не к самым приятным последствиям. В лучшем случае можно просто разочароваться в том или ином методе, а в худшем приходится сломя голову бежать в кабинет врача.
AdMe.ru пристально рассмотрел 10 процедур, о которых слышала каждая девушка, и разобрал их побочные эффекты.
1. Чистка пор клеем Элмера
Весьма известным (и неожиданным) средством для очищения пор в домашних условиях является канцелярский клей Элмера. Так, пластический хирург Энтони Юн (Anthony Youn) признает, что высохшая пленочка клея может снять с лица лишний жир и избавить от черных точек, однако не рекомендует использовать этот метод.
Даже если вы увидели эффект от единичного применения клея, необходимо понимать, что это вещество не предназначается для кожи лица, а значит, может вызывать раздражение. Более того, если вы плохо удалили клей, он может остаться в порах и вместо того, чтобы очистить их, только усугубит положение.
2. Аспирин от прыщей
Салициловая кислота обладает подсушивающим эффектом, помогает избавиться от избытка кожного сала и отмерших клеток. Она также широко известна в качестве проверенного метода лечения угрей. Тем не менее нет достоверных научных обоснований того, что аспирин, в состав которого входит данная кислота, обладает исключительно полезными свойствами.
Потенциально аспирин действительно хорошее средство против угрей. Но, во-первых, он не устраняет саму причину воспаления, а во-вторых, имеет ряд побочных эффектов: сухость, раздражение, шелушение и покраснение кожи. Если вы все же используете аспириновые маски, не наносите их чаще 2 раз в неделю и внимательно следите за индивидуальной реакцией вашей кожи.
3. Перекись водорода для отбеливания кожи
Перекись считается отличным народным дезинфицирующим средством, также ее применяют для борьбы с прыщами и для отбеливания кожи. По данным Национального токсикологического центра, безопасная концентрация перекиси водорода составляет 3 %, в то время как в некоторых рецептурах она может достигать и 90 %.
Перекись, безусловно, обладает рядом достоинств, однако, когда речь идет о здоровье вашей кожи, стоит хорошенько все взвесить. Ведь ее применение может обернуться дерматитом, ожогами, волдырями, покраснением, зудом и раздражением. Перед самостоятельным использованием перекиси водорода стоит проконсультироваться со специалистом.
4. Зубная паста от высыпаний на лице
Многие слышали о том, что обычная зубная паста может послужить экспресс-средством в борьбе с неожиданными прыщиками. Она действительно может эффективно подсушить воспаление и уменьшить красноту, но, пожалуй, не заслуживает доверия из-за весьма неприятных последствий.
Базовый уровень pH зубной пасты рассчитан в первую очередь на зубы. Таким образом, использование зубной пасты на коже может спровоцировать жжение и сыпь — тем более сильные, чем чувствительнее ваша кожа.
5. Сахарные, кофейные и прочие скрабы для лица
Твердая и грубая текстура сахара не нанесет при скрабировании вреда упругой и более плотной коже, как, например, на губах. А вот для лица подобное отшелушивание будет попросту опасным. То же самое касается и других популярных составляющих натуральных скрабов: морской соли, кофе, орехов и т. д.
Если хотите самостоятельно обновить кожу лица, используйте скрабы с рисовой мукой: они гораздо более деликатны и нетравматичны для кожи.
6. Горчица и другие приправы
Эффективность в борьбе с целлюлитом прославила горчичные обертывания настолько, что многие девушки готовы закрыть глаза на все риски этой процедуры в погоне за идеальной кожей. Помимо ряда противопоказаний (беременность, варикоз, нарушения работы сердца, повышенное давление и др.), такие обертывания часто сопровождаются раздражением кожи, аллергической реакцией и даже ожогом. Подобным «ожоговым» эффектом обладают еще некоторые приправы, используемые в масках для кожи лица и головы, например корица и красный перец.
7. Сухая чистка кожи щеткой
Сухая чистка кожи лица и тела предназначена для удаления омертвевших клеток, улучшения кровоснабжения и работы лимфатической системы, а также вывода токсинов. Эта полезная процедура требует строгого соблюдения правил, иначе может нанести существенный вред вашему здоровью и красоте.
- Сухая чистка щеткой категорически противопоказана людям с воспаленной или поврежденной кожей: проходясь по ней щетинками, вы не только препятствуете восстановлению ткани, но также можете занести бактерии.
- Чистка тела идет по направлению от стоп к плечам, широкими круговыми движениями по часовой стрелке, без фанатичного надавливания. Иначе очень легко можно травмировать кожу.
- Чтобы на коже не возникло раздражение после чистки, необходимо принять прохладный душ и нанести на кожу увлажняющие масла.
- Используйте только специальные инструменты! Щетка для лица и тела не должна быть жесткой, а щетина в ней должна быть натуральной. Использование для этих целей обычной зубной щетки абсолютно противопоказано: этим вы только навредите своей коже.
8. Распыление на лицо лака для волос и антиперспирантов
Некоторые модные блогеры пропагандируют такой лайфхак для закрепления макияжа, как распыление на лицо лака для волос. Может быть, это и позволяет макияжу продержаться дольше, однако такой метод имеет ярко выраженный комедогенный эффект. Поры, и без того забитые косметикой, окажутся просто намертво закупоренными. Обеспечить долговечность макияжа можно специальным закрепляющим спреем, но никак не средством для волос.
Спреи-антиперспиранты же используют для обезжиривания кожи лица и для предотвращения блеска. Любители подобных методов борьбы за красоту не только обеспечивают себе появление черных точек, но и агрессивно высушивают кожу, провоцируя дальнейшие воспалительные процессы. Обезвоживание, а также раздражение кожных покровов связано с высоким содержанием спирта в этих спреях.
9. Глиняные маски
Даже такой универсальный способ ухода требует учесть кое-какие детали. Косметолог Шэрон Макглинчи (Sharon McGlinchey) объясняет, что во время «влажной» фазы кожа насыщается полезными веществами из глины. Затем наступает «сухая» фаза, маска охлаждается и стягивается, воздействуя на капилляры и стимулируя кровоток. Но есть и «иссушающая» фаза, во время которой влага с поверхности кожи вытягивается засыхающей глиной, вызывая тем самым обезвоживание и раздражение. Помимо того что кожа становится стянутой и начинает зудеть, вы попросту «душите» ее, нанося после процедуры увлажняющий крем.
Поэтому при использовании глиняной маски не ждите, пока она достигнет стадии полного высыхания. Помните: когда глина начинает светлеть и подсыхать, но все еще остается липковатой на ощупь, ее пора смывать, пока она в буквальном смысле не вытянула все соки из вашей кожи.
10. Лимон
Один из частых компонентов домашней косметики любительниц освежить и отбелить кожу — лимонный сок. Однако он обладает высокой кислотностью и довольно агрессивно воздействует на верхний слой эпидермиса. В результате кожа становится крайне чувствительной к солнечному свету и легко обгорает.
Бонус: вредные привычки, которые мешают нам правильно заботиться о себе
Наша красота зависит от повседневных мелочей и образа жизни, пожалуй, даже больше, чем от тщательного ухода. Если вы никогда не задумывались о том, как любимая наволочка или полотенце могут отразиться на вашем внешнем виде, то самое время посмотреть наш видеоролик.
Есть ли среди перечисленных процедур ваша любимая? Знали ли вы до этого о ее неоднозначных эффектах?
Фото на превью Depositphotos