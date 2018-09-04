10 домашних масок, эффект от которых не хуже, чем от салонных процедур

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Изучив состав некоторых магазинных масок, многие страшатся наносить их на собственную кожу. Но всегда есть выход: можно сделать не менее эффективные и более безопасные средства своими руками. К тому же регулярный уход и использование натуральных продуктов по уходу за кожей помогут выглядеть здоровее и уберечься от потенциальной токсичности сульфатов и консервантов, которые содержатся в магазинных средствах.

AdMe.ru делится с вами рецептами самых простых масок для лица, после которых ваша кожа скажет вам спасибо.

1. От воспалений

Ингредиенты: 1 банан

1 ст. л. йогурта

1 ч. л. соды Как использовать: Разомните банан до однородной кашицы, затем добавьте соду и йогурт. Нанесите на лицо на 10–15 минут, смойте. Эта маска хороша тем, что бананы обладают лечебными свойствами, которые можно использовать для успокоения ряда воспалений кожи, включая акне. Есть сведения о том, что бананы даже использовали для лечения ожогов и ран, так как они обладают успокаивающими свойствами.

2. От расширенных пор

Ингредиенты: 2 ст. л. йогурта

1 ч. л. косметической глины

1/2 ч. л. меда (по желанию, если нет аллергии) Как использовать: Смешайте косметическую глину с йогуртом и медом по желанию. Нанесите маску на лицо и подержите около 15–20 минут. Смывать средство необходимо прохладной водой. Такая маска прекрасно напитает вашу кожу благодаря йогурту, который хорошо борется с расширенными порами, воспалениями, немного осветляет пигментные пятна.

3. От сухости кожи

Ингредиенты: 1/2 спелого авокадо

1 ст. л. молока

1 ст. л. меда Как приготовить: Смешайте размятое авокадо, молоко и мед. Как использовать: Нанесите и оставьте маску на 10–15 минут, затем смойте теплой водой. Авокадо содержит полезные для кожи «здоровые» жиры. Оно увлажняет сухую кожу, успокаивает ее после долгого пребывания на солнце. Также оно обладает противовоспалительными свойствами, что помогает предотвратить появление прыщей.

4. От темных кругов под глазами и отеков

Ингредиенты: 1 ч. л. кофейной гущи

1 щепотка молотого черного перца

1/4 ч. л. растопленного кокосового масла Как использовать: Смешайте все ингредиенты и нанесите на чистую кожу под глаза. Оставьте на 5–10 минут, затем смойте теплой водой, легко массируя лицо. Эта маска хороша из-за содержащегося в ней кофеина, который сужает кровеносные сосуды и тем самым помогает бороться с отеками и темными кругами под глазами.

5. Для подтягивания кожи

Ингредиенты: свежий спелый помидор Как использовать: Помидор нарезать кружочками или измельчить, наложить на лицо. Смыть маску нужно через 10 минут. Кожу ополоснуть водой комнатной температуры. Благодаря ликопину, содержащемуся в томатах, эта маска питает, освежает, тонизирует, осветляет и подтягивает кожу.

6. Для придания здорового вида

Ингредиенты: один большой огурец Как использовать: Очистите огурец, нарежьте его или измельчите. Процедите пюре, чтобы удалить твердые кусочки перед нанесением. Оставьте на лице на 15 минут, затем смойте водой. Такая маска чрезвычайно полезна для кожи, ведь огурцы содержат массу витаминов: К, В5, А (или ретинол) и С, которые в комплексе оказывают очень хорошее воздействие на кожу.

7. Для ускорения обновления кожи

Ингредиенты: морковь

вода Как использовать: Почистите морковь, затем измельчите ее в блендере с добавлением небольшого количества воды до состояния кашицы. Нанесите на лицо на 15–20 минут. Содержащийся в ней бета-каротин помогает в заживлении микроранок и придает коже здоровый и сияющий вид, способствует ее более быстрому обновлению.

8. Для увлажнения и отшелушивания

Ингредиенты: 1/2 чашки овсяной муки

1/3 чашки воды

5 капель витамина Е Как использовать: Отварите овсянку в воде и дайте ей остыть, добавьте в нее витамин Е. После этого нанесите ее на лицо на 15–20 минут и смойте водой. Благодаря негрубой структуре овсянки, такая маска подойдет и для чувствительной кожи, освободит ее от омертвевших клеток и увлажнит.

9. От жирного блеска

Ингредиенты: 1/2 средней картофелины

1 ч. л. сока лимона Как использовать: 1 способ: Нарежьте картофель, протрите лицо одной из долек и оставьте на 10 минут, затем смойте. 2 способ: Натрите сырой картофель на мелкой терке до состояния кашицы и добавьте 1 ч. л. сока лимона, перемешайте и нанесите на кожу лица, затем смойте прохладной водой. Эта маска благодаря крахмалу прекрасно справится с жирным блеском на лице.

10. Для придания отдохнувшего вида

Ингредиенты: сок алоэ

4 ст. л. розовой глины Как использовать: Глину смешать с алоэ до консистенции сметаны. Нанести на лицо на 15–20 минут, но не давать ей высыхать, чтоб она не вытягивала влагу из кожи. Для этого можете брызгать на лицо термальную воду, когда видите, что маска ничинает подсыхать. Смыть теплой водой. Такая маска подходит даже для чувствительной кожи, помогает очистить ее и сделает цвет лица ровным.

Перед тем как использовать любую маску, для начала обязательно испробуйте ее на незаметном участке тела, чтоб избежать аллергических реакций.

А вы пользуетесь домашними масками или предпочитаете только профессиональный уход?