10 доказательств, что всего одна деталь меняет образ до неузнаваемости

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Иногда чтобы придать образу утонченности и выглядеть по-настоящему стильно, нам не хватает самой малости — пары хорошо подобранных аксессуаров. AdMe.ru собрал несколько простых советов, которые помогут вам удачно обыграть свой наряд, не прибегая к особым ухищрениям.

Если правильно подобрать аксессуары, они сделают образ невероятно крутым.

Яркой платок или шарф с принтом вместо пояса придают наряду пикантности.

Надо признать, не все джинсы нам одинаково идут. Но все же не стоит пытаться спрятать фигуру за мешковатыми брюками.

Ремень делает образ более продуманным. И хорошо сочетается даже с джинсами.

Если верх можно заправить в юбку, лучше это сделать. Подчеркнутая талия добавляет образу женственности.

Иногда для полной смены концепции надо просто вылезти из удобных кроссовок и надеть каблуки.

Чтобы не превращать платок в непонятный балахон, можно подобрать к нему пояс.

Вот так теплая шаль может защитить от холода и выглядеть стильно.

Иногда до полной крутости образу не хватает немного «расхлябанности».

Просто шляпа и туфли — и наряд из хулиганского превратился в женственный.