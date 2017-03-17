10 доказательств, что всего одна деталь меняет образ до неузнаваемости
Иногда чтобы придать образу утонченности и выглядеть по-настоящему стильно, нам не хватает самой малости — пары хорошо подобранных аксессуаров.
AdMe.ru собрал несколько простых советов, которые помогут вам удачно обыграть свой наряд, не прибегая к особым ухищрениям.
Если правильно подобрать аксессуары, они сделают образ невероятно крутым.
Яркой платок или шарф с принтом вместо пояса придают наряду пикантности.
Надо признать, не все джинсы нам одинаково идут. Но все же не стоит пытаться спрятать фигуру за мешковатыми брюками.
Ремень делает образ более продуманным. И хорошо сочетается даже с джинсами.
Если верх можно заправить в юбку, лучше это сделать. Подчеркнутая талия добавляет образу женственности.
Иногда для полной смены концепции надо просто вылезти из удобных кроссовок и надеть каблуки.
Чтобы не превращать платок в непонятный балахон, можно подобрать к нему пояс.
Вот так теплая шаль может защитить от холода и выглядеть стильно.
Иногда до полной крутости образу не хватает немного «расхлябанности».
Просто шляпа и туфли — и наряд из хулиганского превратился в женственный.
Фото на превью Arita Consultoria