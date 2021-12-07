10 дизайнерских идей, которые помогут визуально расширить прихожую, чтобы она выглядела просторнее

Прихожая — это не только вход в дом, она обеспечивает плавный переход в жилое пространство. Как правило, это длинный и узкий коридор, но с помощью правильного декора и некоторых деталей вы можете превратить его в более просторное помещение, и это вернет жизнь и свет в ваш дом.

Мы в AdMe.ru любим комфорт, а также нам нравится оформлять пространства, которым, на первый взгляд, поможет только полная переделка. Вот почему мы хотим поделиться 10 советами, которые вдохновят вас использовать свою прихожую по максимуму.

1. Пусть цвет станет вашим союзником

Визуально увеличить площадь прихожей можно, если покрасить стены и потолок светлой краской. Она рассеивает свет, что создает ощущение гораздо большего пространства. Вы можете выбрать классический белый цвет или, если чувствуете в себе смелость, использовать стеновые панели с цветами, которые сейчас очень модны.

2. Добавьте ненавязчивые границы

Нельзя недооценивать визуальную силу ковра в расширении пространства коридора. Он привносит цвет и очерчивает пол от стены до стены. Если расположить его правильно, вы получите комфортное помещение с уникальным дизайном. На одну из стен можно добавить какие-либо детали: например поставить мебель, с помощью которой вы отграничите зону отдыха, или повесить картины. Все это поможет украсить и стилизовать удлиненное пространство.

3. Перестаньте бояться круглых ковриков

Существует столько же способов положить ковер или коврик в прихожую, сколько и их разнообразных геометрических форм. Вы можете сделать это помещение неповторимым, положив на пол небольшой круглый коврик.

4. Выбирайте подходящие обои

С помощью краски и обоев можно сделать прихожую очень привлекательной. Если вы решите красить стены и потолок одним цветом, лучше выбирать нейтральные оттенки. Темные цвета способны сделать прихожую похожей на пещеру.

5. Не перенасыщайте помещение декором

Сделайте прихожую красивой с помощью функционального декора. Используйте пространство рационально, и коридор станет привлекательным и комфортным местом. Оригинальная мебель для хранения будет хорошо смотреться в прихожей. Полочка для ключей, стол, на который можно положить почту, — как раз то, что нужно. Однако помните о том, что коридор — это прежде всего проход, поэтому захламлять его бесполезными вещами не стоит. Это не придаст ему ни эстетичности, ни функциональности, а заходить к себе домой вам станет неудобно.

6. Подумайте над освещением

Свет — это элемент, который может визуально расширить прихожую, не перегружая ее декором или цветом. Продуманно расположенные светильники могут создать эффект высоких потолков или небольшого пространства. Если направить свет под определенным углом, стены, пол и потолок будут выглядеть совершенно иначе. Если вы повесите на стены светильники с направленностью света вверх и вниз, это вертикально вытянет помещение.

7. Попробуйте сделать прихожую просторной, но не лишенной индивидуальности

Пустое пространство вызывает желание добавить какой-то декор или орнамент, но это не всегда хорошо смотрится в таких маленьких помещениях, как прихожая. Но можно выразить свою индивидуальность, добавив какую-нибудь деталь, например, на одну из стен. Вы можете покрасить входную дверь, чтобы подчеркнуть свою утонченность и чувство стиля. Не загромождайте стены. Маленькие уникальные детали — это то, что нужно.

8. Добавьте немного природы

Поставьте в прихожую комнатные растения. Это будет не только отличным дизайнерским решением, но также добавит свежести и индивидуальности. Зелень будет смотреться контрастно и оживит помещение.

9. Зеркала могут визуально увеличить помещение

Повесьте зеркало напротив входной двери. Так вы украсите пространство, к тому же в прихожей будет больше света.

10. Сделайте акцентную стену

Акцентная стена может помочь визуально увеличить маленькую и узкую прихожую и создать иллюзию большего пространства. А грамотно подобранные цвет и отделка придадут помещению особый характер и индивидуальность.