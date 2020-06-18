10 дел, за которые не стоит браться самой, как бы сильно ни чесались руки, и еще 10, где можно рискнуть

10 22 26 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вам знакомо чувство и состояние, когда так стараешься что-то сделать и в итоге только зря потрачены время и силы? Или когда что-то потом приходится переделывать? Иногда так хочется вызвать волшебного мистера Пропера или фею, которые возьмут на себя часть забот. Но можно критически взвесить все за и против и какие-то вещи действительно удобнее и сподручнее сделать самой, а что-то лучше доверить профессионалам.

Мы в AdMe.ru считаем, что нужно не бояться делегировать специалистам некоторые важные домашние дела или процедуры по уходу за собой. Ведь освободившееся время — это драгоценный ресурс, который можно потратить с любовью и умом на что-то более приятное.

1. Окрашивать и осветлять волосы

Сама. Окрашивать волосы в натуральные цвета краской или красящим тоником. В упаковке с краской всегда есть инструкция, придерживаясь которой вы сумеете окрасить волосы самостоятельно. Специалист. Осветлить темные волосы. Осветление на несколько тонов — это более стрессовая процедура для волос. Она проходит в несколько этапов. Если смыть краску раньше или, наоборот, передержать, то можно получить совершенно другой оттенок или сделать волосы сухими и безжизненными. Обратившись к проверенному мастеру, вы сможете избежать печальных последствий.

2. Подстригать кончики волос и челку

Сама. Подрезать секущиеся кончики на длинных волосах. Есть несколько вариантов того, как это сделать. Вариант 1-й — сделать высокий конский хвост на затылке, перекинуть волосы вперед, расчесать и обрезать кончики. Вариант 2-й — перекинуть волосы вперед, расчесать, сделать хвост надо лбом, с помощью резинки зафиксировать высоту отреза, обрезать кончики ножницами. Специалист. Подстригать челку. Не нужно этого делать самостоятельно перед зеркалом. В лучшем случае это может привести к тому, что придется бежать к мастеру и стричься по полной. Потратьте лучше 5 минут в парикмахерской, чем час на исправление самостоятельной работы. Стрижка челки — это, во-первых, манипуляция, которая по правилам безопасности проводится с закрытыми глазами. Во-вторых — это красота лица, и лучше здесь ничего не испортить.

3. Делать и корректировать форму бровей

Сама. Поддержание формы бровей. Для этого нужен минимальный арсенал косметички: пинцет и зеркало. Удаляются лишь те волоски, которые отросли и выходят за форму брови. Главное — не забыть до и после коррекции протереть места удаления волосков лосьоном. Специалист. Создание формы бровей. Продумывание подходящей формы — это буквально проектирование, как в архитектуре. Профессионал подберет и сделает именно вашу неповторимую и идеальную линию бровей. К тому же салонные бровисты располагают целым арсеналом инструментов и бьюти-средств для того, чтобы сделать брови красивыми.

4. Окрашивать брови и ресницы

Сама. Стойкое окрашивание бровей — это несложная процедура, которую можно сделать в домашних условиях. Главное — следовать инструкции. Первое — обезжирить и очистить брови, второе — нанести на кожу вокруг бровей жирный крем. Третье — подготовить краску. Четвертое — кисточкой или палочкой нанести краску на брови. Пятое — через 15–20 минут смыть краску водой. Специалист. Окрашивание ресниц лучше проводить в салоне. Во-первых, это удобнее, так как процедура предполагает закрытие глаз. Во-вторых, в салоне меньше рисков получить раздражение и аллергию от некачественных препаратов. В-третьих, мастер подберет оптимальный цвет краски, ориентируясь на вашу внешность.

5. Укорачивать одежду из разных тканей

Сама. При покупке готовой одежды мы сталкиваемся с тем, что длина желаемой вещи больше, чем нужно. Укоротить обычные джинсы можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого не потребуется специальных навыков. Специалист. Подгонку длины шерстяных или хлопковых брюк, расклешенных юбок и платьев, изделий, подгиб которых требует контрастного шва, лучше доверить портному. Благодаря профессиональному опыту и специальному оборудованию у него это получится лучше. А вы сохраните не только время, но и сбережете деньги, которые заплатили за вещи.

6. Чистить и стирать верхнюю одежду

Сама. Стирка одежды с искусственным утеплителем. В первую очередь необходимо посмотреть на ярлычок, разрешена ли стирка. Если да, то застегните куртку и выверните ее наизнанку. Порошок и отбеливатель использовать нежелательно, лучше жидкое моющее средство. Стирайте на бережной стирке при температуре, указанной на ярлычке. Специалист. Все верхние изделия с натуральными утеплителями нужно сдавать в химчистку. Для натуральных утеплителей производители часто используют прорезиненные чехлы, чтобы стержни пера не пробивали ткань. После стирки в домашних условиях такие пуховики сохнут долго и наполнитель начинает неприятно пахнуть. К тому же часто наполнитель сбивается в комочки и теряет свою «воздушность». Чтобы избежать подобных проблем, лучше с самого начала сдавать такие вещи в химчистку.

7. Чистить ковровые покрытия и убирать после ремонта

Сама. Регулярно пылесосить ковровые покрытия. Некоторые свежие пятна можно отчистить самостоятельно. Для этого нужно помнить, что темный ворс нельзя чистить отбеливающими средствами — влажной содой, лимонной кислотой и др., а ковролин нельзя заливать водой. Специалист. Даже если пылесосить ежедневно, в течение года в ковровых покрытиях скапливается пыль и грязь, которая становится отличной средой для появления пылевых клещей. Для избежания проблем со здоровьем лучше периодически заказывать профессиональную чистку. Вместе с удалением загрязнений ковры подвергаются дезинсекции, в результате которой погибают клещи, моль и другие живые организмы. Благодаря профессиональной чистке будут удалены старые пятна, а затоптанный ковролин будет выглядеть ново. После ремонта лучше тоже обратиться в клининг. Убрать присохший клей, не повредив поверхность, остатки затирки, забившуюся в углы штукатурку у специалистов получится лучше. Плюс ко всему клининговая компания может вывезти весь строительный мусор.

8. Благоустраивать и зонировать жилье

Как впихнуть все, что нужно для жизни, в маленькую квартирку? Как выделить каждому члену семьи личное пространство? А еще в этом жилище принять гостей, укачать младенца и куда-то убрать сезонные вещи. Что можно с этим сделать? Сама. Уменьшить количество больших мягких игрушек, убирать гладильную доску и сушилку, когда они не нужны. Периодически заниматься расхламлением жилья. Визуально сделать пространство правильной формы, функционально расположив мебель. Сделать интерьер более однотонным. Специалист. Профессиональный дизайнер создаст проект индивидуально под ваше жилье, исходя из ваших нужд, потребностей и предпочтений. Сделает зонирование пространства, а также даст рекомендации по мебели.

9. Реставрировать любимые вещи

Битая или треснутая посуда портит внешний вид кухни. К тому же в трещинках фарфоровой посуды скапливается грязь. А старая полированная мебель не вписывается в современный интерьер. Все такие вещи надо рассортировать по трем группам: выбросить, отремонтировать самостоятельно, отнести в мастерскую. Сама. Починить мебель советской эпохи. Если вам досталась в наследство полированная мебель, которую выкинуть жалко, а на реставрацию везти накладно, то можно своими руками из старого хлама сделать очень приличную вещь. Специалист. Реставрация фарфора, стекла, мебели из цельного массива дерева. Почти у всех есть любимые надколотые чашечки и тарелочки, которые не поднимается рука выбросить. Отнесите их в реставрационную мастерскую. Мастер отреставрирует фарфор, склеит стекло безопасными для здоровья материалами, и вещь будет как новая. В таких же мастерских можно отреставрировать деревянные вещи, например стулья и столы, и заменить обивку у мягкой мебели.

10. Готовить сложное блюдо

Сама. Готовить для себя и семьи. Можно долго колдовать на кухне и практиковаться с малознакомыми рецептами на всю катушку. Встречать гостей блюдами, в приготовлении которых еще не уверены, лучше не стоит. Специалист. Автор недавно решила удивить гостей суши. До этого делала много раз, но в небольших количествах, и качество было отменным. Накупила специальной посуды и прибамбасов типа васаби, имбиря и прочей ерунды в огромных количествах. Стала делать суши, а они начали разваливаться, не очень удобно было перед гостями. К тому же что теперь делать со всеми этими специями и приправами, суши ведь делаются не каждый день. Отсюда вывод — сложносочиненное блюдо для гостей лучше заказать.

А какие домашние дела вы доверяете профессионалам?